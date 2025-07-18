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В Киеве забили насмерть мобилизованного, от которого отказались в учебке - РИА Новости, 18.07.2025
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10:33 18.07.2025 (обновлено: 10:34 18.07.2025)
https://ria.ru/20250718/mobilizatsiya-2029868928.html
В Киеве забили насмерть мобилизованного, от которого отказались в учебке
В Киеве забили насмерть мобилизованного, от которого отказались в учебке - РИА Новости, 18.07.2025
В Киеве забили насмерть мобилизованного, от которого отказались в учебке
Сотрудник Киевского военкомата забил до смерти мобилизованного, от которого отказались в учебной части, сообщает украинская "Судебно-юридическая газета" со... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T10:33:00+03:00
2025-07-18T10:34:00+03:00
в мире
киев
львовская область
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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Сотрудник Киевского военкомата забил до смерти мобилизованного, от которого отказались в учебной части, сообщает украинская "Судебно-юридическая газета" со ссылкой на судебный реестр. "Печерский районный суд города Киева оставил под стражей военнослужащего взвода охраны сборного пункта Киевского городского ТЦК (военкомата – ред.), который подозревается в превышении полномочий во время выполнения служебного задания по "поставке мобилизационных ресурсов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте газеты. Инцидент, как утверждается, произошел еще в мае. Тогда после мобилизации и признания пригодным мужчину, имя которого не называется, возили в две учебные части, но там от него отказались из-за травмы бедра и варикозного расширения вен. При том таких же, как он, от которых везде отказались, было достаточно много. По дороге из учебной части Львовской области обратно в Киев мужчина якобы начал вести себя неадекватно после употребления энергетика. За это сотрудник военкомата жестоко избивал его всю дорогу – бил в лицо, головой об пол, ногами по голове, прыгал на груди, применял электрошокер. Затем по прибытию просто выбросил из автобуса на плац сборного пункта. Там его позже прохожие нашли мертвым. Согласно заключению судебно-медицинского эксперта, он умер в результате сочетанной травмы головы и груди, переломов ребер и повреждения внутренних органов. По данным издания, 11 мая сотруднику военкомата предъявили обвинения по статье "Превышение военным должностным лицом власти с применением насилия, повлекшего тяжкие последствия в условиях военного положения". Он сейчас находится под стражей, ему грозит наказание в виде лишения свободы до 12 лет. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
https://ria.ru/20250717/korgi-2029706571.html
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в мире, киев, львовская область, украина, вооруженные силы украины
В мире, Киев, Львовская область, Украина, Вооруженные силы Украины
В Киеве забили насмерть мобилизованного, от которого отказались в учебке

В Киеве забили до смерти мобилизованного, от которого отказались в учебной части

© РИА Новости / Евгений Котенко | Перейти в медиабанкМобилизация в украинскую армию
Мобилизация в украинскую армию - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости / Евгений Котенко
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Мобилизация в украинскую армию. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Сотрудник Киевского военкомата забил до смерти мобилизованного, от которого отказались в учебной части, сообщает украинская "Судебно-юридическая газета" со ссылкой на судебный реестр.
"Печерский районный суд города Киева оставил под стражей военнослужащего взвода охраны сборного пункта Киевского городского ТЦК (военкомата – ред.), который подозревается в превышении полномочий во время выполнения служебного задания по "поставке мобилизационных ресурсов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте газеты.
Корги пытается защитить хозяина от мобилизации во Львове - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
На Украине корги попыталась защитить хозяина от мобилизации
Вчера, 14:46
Инцидент, как утверждается, произошел еще в мае. Тогда после мобилизации и признания пригодным мужчину, имя которого не называется, возили в две учебные части, но там от него отказались из-за травмы бедра и варикозного расширения вен. При том таких же, как он, от которых везде отказались, было достаточно много.
По дороге из учебной части Львовской области обратно в Киев мужчина якобы начал вести себя неадекватно после употребления энергетика. За это сотрудник военкомата жестоко избивал его всю дорогу – бил в лицо, головой об пол, ногами по голове, прыгал на груди, применял электрошокер. Затем по прибытию просто выбросил из автобуса на плац сборного пункта. Там его позже прохожие нашли мертвым. Согласно заключению судебно-медицинского эксперта, он умер в результате сочетанной травмы головы и груди, переломов ребер и повреждения внутренних органов.
По данным издания, 11 мая сотруднику военкомата предъявили обвинения по статье "Превышение военным должностным лицом власти с применением насилия, повлекшего тяжкие последствия в условиях военного положения". Он сейчас находится под стражей, ему грозит наказание в виде лишения свободы до 12 лет.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
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