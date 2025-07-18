https://ria.ru/20250718/minoborony-2030010761.html
Минобороны подготовило новый проект о выплатах военнослужащим-контрактникам
Минобороны подготовило новый проект о выплатах военнослужащим-контрактникам - РИА Новости, 18.07.2025
Минобороны подготовило новый проект о выплатах военнослужащим-контрактникам
Министерство обороны РФ подготовило проект указа президента России, в соответствии с которым ежемесячные компенсации в размере пенсии за выслугу лет будут... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T16:51:00+03:00
2025-07-18T16:51:00+03:00
2025-07-18T17:00:00+03:00
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Министерство обороны РФ подготовило проект указа президента России, в соответствии с которым ежемесячные компенсации в размере пенсии за выслугу лет будут выплачиваться военнослужащим-контрактникам, участвующим в контртеррористической операции в Белгородской, Брянской и Курской областях. Сейчас такие ежемесячные компенсации получают военные, участвующие по контракту в спецоперации. Проект указа опубликован на официальном портале проектов нормативных актов. Согласно документу, необходимые изменения будут внесены в указ главы государства от 28 июня 2024 года "О ежемесячной компенсационной выплате отдельным категориям военнослужащих, проходящих военную службу по контракту". Проект указа подготовлен Минобороны России "в целях социальной защищенности военнослужащих, заключивших контракт о прохождении военной службы, принимающих участие в контртеррористической операции в Белгородской, Брянской и Курской областях", - говорится в пояснительной записке к проекту.
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общество, россия, курская область
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Курская область
Минобороны подготовило новый проект о выплатах военнослужащим-контрактникам
МО подготовило проект о выплатах контрактникам, участвовавших в КТО
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Министерство обороны РФ подготовило проект указа президента России, в соответствии с которым ежемесячные компенсации в размере пенсии за выслугу лет будут выплачиваться военнослужащим-контрактникам, участвующим в контртеррористической операции в Белгородской, Брянской и Курской областях.
Сейчас такие ежемесячные компенсации получают военные, участвующие по контракту в спецоперации.
Проект указа опубликован на официальном портале проектов нормативных актов. Согласно документу, необходимые изменения будут внесены в указ главы государства от 28 июня 2024 года "О ежемесячной компенсационной выплате отдельным категориям военнослужащих, проходящих военную службу по контракту". Проект указа подготовлен Минобороны России "в целях социальной защищенности военнослужащих, заключивших контракт о прохождении военной службы, принимающих участие в контртеррористической операции в Белгородской, Брянской и Курской областях", - говорится в пояснительной записке к проекту.