Рейтинг@Mail.ru
Минобороны подготовило новый проект о выплатах военнослужащим-контрактникам - РИА Новости, 18.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:51 18.07.2025 (обновлено: 17:00 18.07.2025)
https://ria.ru/20250718/minoborony-2030010761.html
Минобороны подготовило новый проект о выплатах военнослужащим-контрактникам
Минобороны подготовило новый проект о выплатах военнослужащим-контрактникам - РИА Новости, 18.07.2025
Минобороны подготовило новый проект о выплатах военнослужащим-контрактникам
Министерство обороны РФ подготовило проект указа президента России, в соответствии с которым ежемесячные компенсации в размере пенсии за выслугу лет будут... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T16:51:00+03:00
2025-07-18T17:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
общество
россия
курская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/05/2027402142_0:0:3239:1822_1920x0_80_0_0_22434eda7e8b95790823a6af2d7abaf8.jpg
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Министерство обороны РФ подготовило проект указа президента России, в соответствии с которым ежемесячные компенсации в размере пенсии за выслугу лет будут выплачиваться военнослужащим-контрактникам, участвующим в контртеррористической операции в Белгородской, Брянской и Курской областях. Сейчас такие ежемесячные компенсации получают военные, участвующие по контракту в спецоперации. Проект указа опубликован на официальном портале проектов нормативных актов. Согласно документу, необходимые изменения будут внесены в указ главы государства от 28 июня 2024 года "О ежемесячной компенсационной выплате отдельным категориям военнослужащих, проходящих военную службу по контракту". Проект указа подготовлен Минобороны России "в целях социальной защищенности военнослужащих, заключивших контракт о прохождении военной службы, принимающих участие в контртеррористической операции в Белгородской, Брянской и Курской областях", - говорится в пояснительной записке к проекту.
https://ria.ru/20250718/plennye-2030000990.html
россия
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/05/2027402142_485:0:3216:2048_1920x0_80_0_0_a0ac3ce414f8c4d468d6399e96eeeb03.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, курская область
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Курская область
Минобороны подготовило новый проект о выплатах военнослужащим-контрактникам

МО подготовило проект о выплатах контрактникам, участвовавших в КТО

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие России
Военнослужащие России - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Военнослужащие России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Министерство обороны РФ подготовило проект указа президента России, в соответствии с которым ежемесячные компенсации в размере пенсии за выслугу лет будут выплачиваться военнослужащим-контрактникам, участвующим в контртеррористической операции в Белгородской, Брянской и Курской областях.
Сейчас такие ежемесячные компенсации получают военные, участвующие по контракту в спецоперации.
Проект указа опубликован на официальном портале проектов нормативных актов. Согласно документу, необходимые изменения будут внесены в указ главы государства от 28 июня 2024 года "О ежемесячной компенсационной выплате отдельным категориям военнослужащих, проходящих военную службу по контракту". Проект указа подготовлен Минобороны России "в целях социальной защищенности военнослужащих, заключивших контракт о прохождении военной службы, принимающих участие в контртеррористической операции в Белгородской, Брянской и Курской областях", - говорится в пояснительной записке к проекту.
Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
Рогов рассказал о массовых случаях сдачи военных ВСУ в плен
Вчера, 16:16
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияКурская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала