https://ria.ru/20250718/minoborony-2030010761.html

Минобороны подготовило новый проект о выплатах военнослужащим-контрактникам

Минобороны подготовило новый проект о выплатах военнослужащим-контрактникам - РИА Новости, 18.07.2025

Минобороны подготовило новый проект о выплатах военнослужащим-контрактникам

Министерство обороны РФ подготовило проект указа президента России, в соответствии с которым ежемесячные компенсации в размере пенсии за выслугу лет будут... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T16:51:00+03:00

2025-07-18T16:51:00+03:00

2025-07-18T17:00:00+03:00

специальная военная операция на украине

общество

россия

курская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/05/2027402142_0:0:3239:1822_1920x0_80_0_0_22434eda7e8b95790823a6af2d7abaf8.jpg

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Министерство обороны РФ подготовило проект указа президента России, в соответствии с которым ежемесячные компенсации в размере пенсии за выслугу лет будут выплачиваться военнослужащим-контрактникам, участвующим в контртеррористической операции в Белгородской, Брянской и Курской областях. Сейчас такие ежемесячные компенсации получают военные, участвующие по контракту в спецоперации. Проект указа опубликован на официальном портале проектов нормативных актов. Согласно документу, необходимые изменения будут внесены в указ главы государства от 28 июня 2024 года "О ежемесячной компенсационной выплате отдельным категориям военнослужащих, проходящих военную службу по контракту". Проект указа подготовлен Минобороны России "в целях социальной защищенности военнослужащих, заключивших контракт о прохождении военной службы, принимающих участие в контртеррористической операции в Белгородской, Брянской и Курской областях", - говорится в пояснительной записке к проекту.

https://ria.ru/20250718/plennye-2030000990.html

россия

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, курская область