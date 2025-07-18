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Замглавы Минэнерго представил проект декларации по энергобезопасности СНГ - РИА Новости, 18.07.2025
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18:19 18.07.2025
https://ria.ru/20250718/minenergo-2030038429.html
Замглавы Минэнерго представил проект декларации по энергобезопасности СНГ
Замглавы Минэнерго представил проект декларации по энергобезопасности СНГ - РИА Новости, 18.07.2025
Замглавы Минэнерго представил проект декларации по энергобезопасности СНГ
Замминистра энергетики РФ Петр Конюшенко на 106-м заседании Экономического совета СНГ представил проект декларации о сотрудничестве в сфере обеспечения... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T18:19:00+03:00
2025-07-18T18:19:00+03:00
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Замминистра энергетики РФ Петр Конюшенко на 106-м заседании Экономического совета СНГ представил проект декларации о сотрудничестве в сфере обеспечения региональной энергетической безопасности, сообщили в министерстве. "Петр Конюшенко в ходе 106-го заседания Экономического совета Содружества Независимых Государств представил проект декларации о сотрудничестве в сфере обеспечения региональной энергетической безопасности", - сказано в сообщении. Документ направлен на защиту экономики и населения государств – участников СНГ от угроз и рисков, в том числе в киберпространстве, на реализацию комплексного подхода по использованию преимуществ традиционных и возобновляемых источников энергии, а также низкоэмиссионных технологий с учетом особенностей каждой страны, сообщает Минэнерго. Также декларация поможет в развитии промышленной и научной кооперации в части разработки новых технологий, оборудования и материалов, необходимых для создания и поддержания функционирования критически важных объектов трансграничной топливно-энергетической инфраструктуры, добавили в министерстве. Проект декларации планируется представить на рассмотрение Совета глав государств СНГ.
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россия, снг, министерство энергетики рф (минэнерго россии), в мире
Россия, СНГ, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), В мире
Замглавы Минэнерго представил проект декларации по энергобезопасности СНГ

Замглавы Минэнерго Конюшенко представил проект декларации о сотрудничестве в СНГ

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЗаместитель министра энергетики РФ Петр Конюшенко
Заместитель министра энергетики РФ Петр Конюшенко - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Заместитель министра энергетики РФ Петр Конюшенко. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Замминистра энергетики РФ Петр Конюшенко на 106-м заседании Экономического совета СНГ представил проект декларации о сотрудничестве в сфере обеспечения региональной энергетической безопасности, сообщили в министерстве.
"Петр Конюшенко в ходе 106-го заседания Экономического совета Содружества Независимых Государств представил проект декларации о сотрудничестве в сфере обеспечения региональной энергетической безопасности", - сказано в сообщении.
Документ направлен на защиту экономики и населения государств – участников СНГ от угроз и рисков, в том числе в киберпространстве, на реализацию комплексного подхода по использованию преимуществ традиционных и возобновляемых источников энергии, а также низкоэмиссионных технологий с учетом особенностей каждой страны, сообщает Минэнерго.
Также декларация поможет в развитии промышленной и научной кооперации в части разработки новых технологий, оборудования и материалов, необходимых для создания и поддержания функционирования критически важных объектов трансграничной топливно-энергетической инфраструктуры, добавили в министерстве. Проект декларации планируется представить на рассмотрение Совета глав государств СНГ.
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