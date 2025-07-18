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Нужно сохранить память о русофобии европейских политиков, заявил Медведев
Нужно сохранить память о русофобии европейских политиков, заявил Медведев - РИА Новости, 18.07.2025
Нужно сохранить память о русофобии европейских политиков, заявил Медведев
России нужно как можно дольше сохранять память о "мерзкой" русофобии европейских политиков и учиться их ненавидеть, сообщил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T15:06:00+03:00
2025-07-18T15:06:00+03:00
2025-07-18T15:24:00+03:00
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. России нужно как можно дольше сохранять память о "мерзкой" русофобии европейских политиков и учиться их ненавидеть, сообщил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Совет Евросоюза ранее одобрил 18-й пакет санкций против России. Медведев в своем Telegram-канале написал, что российская экономика выстоит, а разгром киевского режима продолжится. Также Медведев подчеркнул, что следует продвигать курс на максимальное дистанцирование от ЕС и наиболее одиозных стран Союза. К ним Медведев отнес в том числе Германию с Францией, "лидерам которых не дают покоя лавры Третьего рейха и режима Виши"."Нам нужно лишь как можно дольше сохранять память об их мерзкой русофобии и учиться ненавидеть их так сильно, как умели наши предки. Ненависть – важнейшее оружие, позволяющее наиболее эффективно двигаться к своей противоположности – любви. Конечно, в отношении тех, кто её достоин", - написал Медведев.
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Общество, Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Германия, Дмитрий Медведев, Евросоюз, Франция
Нужно сохранить память о русофобии европейских политиков, заявил Медведев
Медведев: нужно сохранить память о мерзкой русофобии европейских политиков