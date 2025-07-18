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Нужно сохранить память о русофобии европейских политиков, заявил Медведев - РИА Новости, 18.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
15:06 18.07.2025 (обновлено: 15:24 18.07.2025)
https://ria.ru/20250718/medvedev-2029974852.html
Нужно сохранить память о русофобии европейских политиков, заявил Медведев
Нужно сохранить память о русофобии европейских политиков, заявил Медведев - РИА Новости, 18.07.2025
Нужно сохранить память о русофобии европейских политиков, заявил Медведев
России нужно как можно дольше сохранять память о "мерзкой" русофобии европейских политиков и учиться их ненавидеть, сообщил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T15:06:00+03:00
2025-07-18T15:24:00+03:00
общество
специальная военная операция на украине
в мире
россия
германия
дмитрий медведев
евросоюз
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. России нужно как можно дольше сохранять память о "мерзкой" русофобии европейских политиков и учиться их ненавидеть, сообщил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Совет Евросоюза ранее одобрил 18-й пакет санкций против России. Медведев в своем Telegram-канале написал, что российская экономика выстоит, а разгром киевского режима продолжится. Также Медведев подчеркнул, что следует продвигать курс на максимальное дистанцирование от ЕС и наиболее одиозных стран Союза. К ним Медведев отнес в том числе Германию с Францией, "лидерам которых не дают покоя лавры Третьего рейха и режима Виши"."Нам нужно лишь как можно дольше сохранять память об их мерзкой русофобии и учиться ненавидеть их так сильно, как умели наши предки. Ненависть – важнейшее оружие, позволяющее наиболее эффективно двигаться к своей противоположности – любви. Конечно, в отношении тех, кто её достоин", - написал Медведев.
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общество, в мире, россия, германия, дмитрий медведев, евросоюз, франция
Общество, Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Германия, Дмитрий Медведев, Евросоюз, Франция
Нужно сохранить память о русофобии европейских политиков, заявил Медведев

Медведев: нужно сохранить память о мерзкой русофобии европейских политиков

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. России нужно как можно дольше сохранять память о "мерзкой" русофобии европейских политиков и учиться их ненавидеть, сообщил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Совет Евросоюза ранее одобрил 18-й пакет санкций против России. Медведев в своем Telegram-канале написал, что российская экономика выстоит, а разгром киевского режима продолжится. Также Медведев подчеркнул, что следует продвигать курс на максимальное дистанцирование от ЕС и наиболее одиозных стран Союза. К ним Медведев отнес в том числе Германию с Францией, "лидерам которых не дают покоя лавры Третьего рейха и режима Виши".
"Нам нужно лишь как можно дольше сохранять память об их мерзкой русофобии и учиться ненавидеть их так сильно, как умели наши предки. Ненависть – важнейшее оружие, позволяющее наиболее эффективно двигаться к своей противоположности – любви. Конечно, в отношении тех, кто её достоин", - написал Медведев.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
Лидерам ФРГ и Франции не дают покоя лавры Третьего рейха, считает Медведев
Вчера, 15:08
 
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