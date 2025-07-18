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Бесплатные медосмотры пройдут в выходные в парках Подмосковья
Бесплатные медосмотры пройдут в выходные в парках Подмосковья - РИА Новости, 18.07.2025
Бесплатные медосмотры пройдут в выходные в парках Подмосковья
В Московской области действует акция, позволяющая жителям бесплатно проверить состояние своего здоровья непосредственно во время прогулки в парке. В ближайшие... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T16:13:00+03:00
2025-07-18T16:13:00+03:00
2025-07-18T16:13:00+03:00
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. В Московской области действует акция, позволяющая жителям бесплатно проверить состояние своего здоровья непосредственно во время прогулки в парке. В ближайшие выходные мобильные медицинские пункты появятся сразу в 36 популярных местах отдыха, расположенных в 35 городских округах региона, сообщил 360.ru.Участниками программы могут стать жители городов Волоколамска, Егорьевска, Жуковского, Дубны, Люберец и других муниципальных образований. Каждый желающий сможет измерить свое артериальное и внутриглазное давление, сделать антропометрические замеры и пройти другие диагностические процедуры."Традиционно летом бригады подмосковных врачей проводят выездные профосмотры в парках. Любой желающий старше 18 лет может проверить свое здоровье и получить консультацию специалиста. С начала лета такой возможностью воспользовались уже более 2,4 тысячи человек", – рассказал заместитель председателя правительства Московской области – министр здравоохранения региона Максим Забелин.При наличии показаний врачи выдадут направление на дополнительное обследование в ближайшей поликлинике. Чтобы воспользоваться услугой, достаточно предъявить паспорт гражданина России и действующий страховой медицинский полис. Итоги обследований можно будет увидеть онлайн в личном кабинете портала "Госуслуги" в специальном разделе "Здоровье".
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости.
В Московской области действует акция, позволяющая жителям бесплатно проверить состояние своего здоровья непосредственно во время прогулки в парке. В ближайшие выходные мобильные медицинские пункты появятся сразу в 36 популярных местах отдыха, расположенных в 35 городских округах региона, сообщил 360.ru
.
Участниками программы могут стать жители городов Волоколамска, Егорьевска, Жуковского, Дубны, Люберец и других муниципальных образований. Каждый желающий сможет измерить свое артериальное и внутриглазное давление, сделать антропометрические замеры и пройти другие диагностические процедуры.
"Традиционно летом бригады подмосковных врачей проводят выездные профосмотры в парках. Любой желающий старше 18 лет может проверить свое здоровье и получить консультацию специалиста. С начала лета такой возможностью воспользовались уже более 2,4 тысячи человек", – рассказал заместитель председателя правительства Московской области – министр здравоохранения региона Максим Забелин.
При наличии показаний врачи выдадут направление на дополнительное обследование в ближайшей поликлинике. Чтобы воспользоваться услугой, достаточно предъявить паспорт гражданина России и действующий страховой медицинский полис. Итоги обследований можно будет увидеть онлайн в личном кабинете портала "Госуслуги" в специальном разделе "Здоровье".