https://ria.ru/20250718/medosmotry-2029999561.html

Бесплатные медосмотры пройдут в выходные в парках Подмосковья

Бесплатные медосмотры пройдут в выходные в парках Подмосковья - РИА Новости, 18.07.2025

Бесплатные медосмотры пройдут в выходные в парках Подмосковья

В Московской области действует акция, позволяющая жителям бесплатно проверить состояние своего здоровья непосредственно во время прогулки в парке. В ближайшие... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T16:13:00+03:00

2025-07-18T16:13:00+03:00

2025-07-18T16:13:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. В Московской области действует акция, позволяющая жителям бесплатно проверить состояние своего здоровья непосредственно во время прогулки в парке. В ближайшие выходные мобильные медицинские пункты появятся сразу в 36 популярных местах отдыха, расположенных в 35 городских округах региона, сообщил 360.ru.Участниками программы могут стать жители городов Волоколамска, Егорьевска, Жуковского, Дубны, Люберец и других муниципальных образований. Каждый желающий сможет измерить свое артериальное и внутриглазное давление, сделать антропометрические замеры и пройти другие диагностические процедуры."Традиционно летом бригады подмосковных врачей проводят выездные профосмотры в парках. Любой желающий старше 18 лет может проверить свое здоровье и получить консультацию специалиста. С начала лета такой возможностью воспользовались уже более 2,4 тысячи человек", – рассказал заместитель председателя правительства Московской области – министр здравоохранения региона Максим Забелин.При наличии показаний врачи выдадут направление на дополнительное обследование в ближайшей поликлинике. Чтобы воспользоваться услугой, достаточно предъявить паспорт гражданина России и действующий страховой медицинский полис. Итоги обследований можно будет увидеть онлайн в личном кабинете портала "Госуслуги" в специальном разделе "Здоровье".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)