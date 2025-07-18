https://ria.ru/20250718/medinskiy-2029495047.html

Биография Владимира Мединского

Биография Владимира Мединского - РИА Новости, 18.07.2025

Биография Владимира Мединского

Помощник президента России Владимир Ростиславович Мединский родился 18 июля 1970 года в городе Смела Черкасской области Украинской ССР (ныне Украина). РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T01:01:00+03:00

2025-07-18T01:01:00+03:00

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Помощник президента России Владимир Ростиславович Мединский родился 18 июля 1970 года в городе Смела Черкасской области Украинской ССР (ныне Украина). В 1992 году окончил факультет международной журналистики Московского государственного института международных отношений (МГИМО) МИД РФ. С 1993 по 1994 год проходил обучение в аспирантуре МГИМО МИД РФ. Доктор политических наук (1999). Доктор исторических наук (2011). С 1991 по 1992 год работал в посольстве РФ в США в Вашингтоне.В 1992 году Мединский основал PR-агентство "Корпорация "Я", которым руководил до 1998 года. В 1994-2012 годах был преподавателем, доцентом, профессором МГИМО МИД РФ (по совместительству).С 1998 по 1999 год – директор департамента министерства Российской Федерации по налогам и сборам.С 1999 по 2000 год – руководитель управления Центрального избирательного штаба блока "Отечество – вся Россия". С 2000 по 2002 год – советник заместителя председателя Государственной думы РФ Георгия Бооса.С 2002 по 2004 год – руководитель исполкома Московского городского регионального отделения партии "Единая Россия", руководитель избирательного штаба "Единой России" по городу Москве.В 2003-2011 годах Владимир Мединский был депутатом Государственной думы РФ IV и V созывов. Был заместителем председателя комитета по экономической политике, председателем комитета по культуре.С 2004 по 2005 год – заместитель руководителя Центрального исполкома "Единой России".21 мая 2012 года назначен министром культуры РФ. 18 мая 2020 года был переназначен в должности министра культуры РФ. С 15 по 21 января 2020 года – исполняющий обязанности министра культуры РФ.24 января 2020 года Владимир Мединский был назначен помощником президента РФ. 14 мая 2024 года указом президента РФ Владимир Мединский был переназначен на должность помощника президента РФ. 28 февраля – 7 марта 2022 года Мединский возглавлял российскую делегацию на переговорах с украинской стороной по урегулированию конфликта на Украине, проходивших в Гомельской и Брестской областях Белоруссии и в Стамбуле (Турция). 14 мая 2025 года распоряжением президента РФ вновь утвержден главой российской делегации для переговоров с Украиной. Председатель межведомственной комиссии при президенте РФ по историческому просвещению. Секретарь совета при президенте РФ по культуре и искусству. Член комиссии при президенте РФ по государственным наградам, совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. Входит в Российский организационный комитет "Победа" при президенте РФ. Член межведомственной рабочей группы по координации деятельности, направленной на реализацию Концепции государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий. Заместитель председателя, секретарь наблюдательного совета АНО "Национальный центр исторической памяти при президенте РФ". Председатель – Первый секретарь Союза писателей России.Председатель Российского военно-исторического общества. Член бюро Высшего совета партии "Единая Россия". Действительный государственный советник РФ 1 класса (2020). Владимир Мединский награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени, орденом Почета (2014), орденом Дружбы, орденом Александра Невского и др. Отмечен благодарностью президента РФ (2006, 2010, 2017), имеет Почетную грамоту президента РФ (2015).Автор серии книг "Мифы о России": "О русском пьянстве, лени и жестокости" (2006), "О русской демократии, грязи и "тюрьме народов" (2008), "О русском воровстве, особом пути и долготерпении" (2009); книг "Кризис" (в соавторстве с Александром Хинштейном, 2009), "Скелеты из шкафа русской истории" (2010), "Война. 1939-1945. Мифы СССР" (2010), "Особенности национального пиара. PRавдивая история Руси от Рюрика до Петра" (2010), "Стена" (2012), а также серии книг "Рассказы из русской истории" (2022-2025). Автор циклов лекций по истории России "Рассказы из русской истории", "Собиратели земли Русской" на образовательном портале "Лекторий Dостоевский", авторском Rutube-канале, VK и на телеканале "Культура", в авторской передаче на радио Sputnik. Соавтор линейки государственных учебников по истории для 5-11 классов общеобразовательных организаций и учебников по истории для учреждений среднего специального образования. Владимир Мединский женат, у него четверо детей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников.

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справки, россия, владимир мединский, биографии