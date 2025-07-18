https://ria.ru/20250718/mediki-2030044040.html
Калужский губернатор рассказал о решении проблемы дефицита медиков
Калужский губернатор рассказал о решении проблемы дефицита медиков - РИА Новости, 18.07.2025
Калужский губернатор рассказал о решении проблемы дефицита медиков
Калужская область за год на 14% сократила дефицит врачей и на 11% дефицит среднего медперсонала, в частности, благодаря организованной подготовке специалистов... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T18:38:00+03:00
2025-07-18T18:38:00+03:00
2025-07-18T18:38:00+03:00
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КАЛУГА, 18 июл – РИА Новости. Калужская область за год на 14% сократила дефицит врачей и на 11% дефицит среднего медперсонала, в частности, благодаря организованной подготовке специалистов на базе местных средних специальных учебных заведений и вузов, сообщил губернатор Владислав Шапша. В пятницу в Калуге открылась Всероссийская конференция "Кадры для современного здравоохранения. Стратегия по снижению дефицита". Гостей приветствовали губернатор Калужской области Владислав Шапша и вице-премьер России Татьяна Голикова. "Наш президент Владимир Владимирович Путин неоднократно подчёркивал, что кадровый потенциал — это безусловная ценность, к которой нужно ответственно очень относиться, беречь и укреплять, вкладывать ресурсы и инвестиции. В Калужской области сегодня более 3000 врачей и более 7000 специалистов среднего медицинского звена", - рассказал Шапша. Он подчеркнул, что региону всё ещё не хватает 388 врачей и 460 фельдшеров и медсестер. "Цифры значительно уменьшились по сравнению с прошлым годом — нам удалось сократить дефицит врачей на 14%, дефицит среднего медперсонала - на 11%. Это достигается, в том числе, благодаря организованной подготовке на базе наших средних специальных учебных заведений и высших учебных заведений", - подчеркнул глава региона. По его словам, за последние пять лет 700 выпускников вузов пришли работать в систему здравоохранения Калужской области. В школах области созданы 53 медицинских класса, открыт предуниверсарий Сеченовского университета. По словам Шапши, это серьезная подготовка к тому, чтобы школьники осознанно выбирали профессию врача и в итоге приходили работать в систему здравоохранения региона. "Сегодня по целевому набору у нас обучается почти 800 студентов-медиков — это тоже значимая цифра", - отметил губернатор. Шапша подчеркнул - чтобы заинтересовать врачей в работе в государственных учреждениях, очень важно принять широкий спектр мер социальной поддержки. Это и льготная ипотека, и компенсация аренды жилья и расходов за коммунальные услуги. Губернатор назвал эффективной работу в регионе программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер".
https://ria.ru/20250718/poliklinika-2029962394.html
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калужская область, россия, владислав шапша
Калужская область, Калужская область, Россия, Владислав Шапша
Калужский губернатор рассказал о решении проблемы дефицита медиков
Калужский губернатор Шапша рассказал о решении проблемы дефицита медиков
КАЛУГА, 18 июл – РИА Новости. Калужская область за год на 14% сократила дефицит врачей и на 11% дефицит среднего медперсонала, в частности, благодаря организованной подготовке специалистов на базе местных средних специальных учебных заведений и вузов, сообщил губернатор Владислав Шапша.
В пятницу в Калуге открылась Всероссийская конференция "Кадры для современного здравоохранения. Стратегия по снижению дефицита". Гостей приветствовали губернатор Калужской области Владислав Шапша и вице-премьер России Татьяна Голикова.
"Наш президент Владимир Владимирович Путин неоднократно подчёркивал, что кадровый потенциал — это безусловная ценность, к которой нужно ответственно очень относиться, беречь и укреплять, вкладывать ресурсы и инвестиции. В Калужской области сегодня более 3000 врачей и более 7000 специалистов среднего медицинского звена", - рассказал Шапша.
Он подчеркнул, что региону всё ещё не хватает 388 врачей и 460 фельдшеров и медсестер.
"Цифры значительно уменьшились по сравнению с прошлым годом — нам удалось сократить дефицит врачей на 14%, дефицит среднего медперсонала - на 11%. Это достигается, в том числе, благодаря организованной подготовке на базе наших средних специальных учебных заведений и высших учебных заведений", - подчеркнул глава региона. По его словам, за последние пять лет 700 выпускников вузов пришли работать в систему здравоохранения Калужской области.
В школах области созданы 53 медицинских класса, открыт предуниверсарий Сеченовского университета. По словам Шапши, это серьезная подготовка к тому, чтобы школьники осознанно выбирали профессию врача и в итоге приходили работать в систему здравоохранения региона.
"Сегодня по целевому набору у нас обучается почти 800 студентов-медиков — это тоже значимая цифра", - отметил губернатор.
Шапша подчеркнул - чтобы заинтересовать врачей в работе в государственных учреждениях, очень важно принять широкий спектр мер социальной поддержки. Это и льготная ипотека, и компенсация аренды жилья и расходов за коммунальные услуги. Губернатор назвал эффективной работу в регионе программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер".