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Рязанский губернатор: по нацпроектам ведется огромная работа в регионах - РИА Новости, 18.07.2025
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Рязанская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Рязанская область
 
15:42 18.07.2025
https://ria.ru/20250718/malkov-2029988476.html
Рязанский губернатор: по нацпроектам ведется огромная работа в регионах
Рязанский губернатор: по нацпроектам ведется огромная работа в регионах - РИА Новости, 18.07.2025
Рязанский губернатор: по нацпроектам ведется огромная работа в регионах
Губернатор Рязанской области Павел Малков заявил, что по национальным проектам ведется огромная работа по развитию регионов, в Рязани, в частности, "таких... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T15:42:00+03:00
2025-07-18T15:42:00+03:00
рязанская область
рязанская область
россия
павел малков
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РЯЗАНЬ, 18 июл - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков заявил, что по национальным проектам ведется огромная работа по развитию регионов, в Рязани, в частности, "таких масштабов никогда не было". По данным пресс-службы правительства Рязанской области, губернатор Павел Малков принял участие в заседании штаба правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации, которое провел в режиме видео-конференц-связи заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин. В числе ключевых вопросов заседания обсуждался ход контрактации и финансирования объектов капитального строительства в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни", а также федеральных проектов в этом году. "В целом по нацпроектам ведется огромная работа по развитию регионов. Таких масштабов никогда не было в истории современной Рязани", - цитирует губернатора его пресс-служба. Как отметил в своем Telegram-канале Павел Малков, всего в этом году в регионе реализуется 24 федеральных проекта и программы. "Строим и обновляем школы, детские сады, поликлиники и другие соцобъекты. По нацпроекту в этом году закончим строительство школы и двух детских садов в Рыбном и Рязани. Приводим в порядок дороги в регионе. Обновляем как региональные, так и дороги местного значения. Приступили к стройке важнейшего для региона объекта — нового моста через Оку", - подчеркнул губернатор. По его словам, в этом году регион приводит в порядок 44 территории, которые выбрали жители на проекте "Формирование комфортной городской среды". На 11 из них работы уже завершены. В сфере ЖКХ в планах замена аварийных участков теплосетей, водоснабжения, водоотведения. По нацпроекту в этом году в Рязанской области проводится работа по 11 таким объектам, завершается стройка двух очистных сооружений, добавил Павел Малков.
https://ria.ru/20250711/malkov-2028576429.html
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рязанская область, россия, павел малков
Рязанская область, Рязанская область, Россия, Павел Малков
Рязанский губернатор: по нацпроектам ведется огромная работа в регионах

Рязанский губернатор Малков: по нацпроектам ведется огромная работа в регионах

© РИА Новости / Владимир АстапковичГубернатор Рязанской области Павел Малков
Губернатор Рязанской области Павел Малков - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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РЯЗАНЬ, 18 июл - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков заявил, что по национальным проектам ведется огромная работа по развитию регионов, в Рязани, в частности, "таких масштабов никогда не было".
По данным пресс-службы правительства Рязанской области, губернатор Павел Малков принял участие в заседании штаба правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации, которое провел в режиме видео-конференц-связи заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин. В числе ключевых вопросов заседания обсуждался ход контрактации и финансирования объектов капитального строительства в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни", а также федеральных проектов в этом году.
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"В целом по нацпроектам ведется огромная работа по развитию регионов. Таких масштабов никогда не было в истории современной Рязани", - цитирует губернатора его пресс-служба.
Как отметил в своем Telegram-канале Павел Малков, всего в этом году в регионе реализуется 24 федеральных проекта и программы.
"Строим и обновляем школы, детские сады, поликлиники и другие соцобъекты. По нацпроекту в этом году закончим строительство школы и двух детских садов в Рыбном и Рязани. Приводим в порядок дороги в регионе. Обновляем как региональные, так и дороги местного значения. Приступили к стройке важнейшего для региона объекта — нового моста через Оку", - подчеркнул губернатор.
По его словам, в этом году регион приводит в порядок 44 территории, которые выбрали жители на проекте "Формирование комфортной городской среды". На 11 из них работы уже завершены.
В сфере ЖКХ в планах замена аварийных участков теплосетей, водоснабжения, водоотведения. По нацпроекту в этом году в Рязанской области проводится работа по 11 таким объектам, завершается стройка двух очистных сооружений, добавил Павел Малков.
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