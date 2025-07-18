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В Махачкале 135 фигурантам дела о беспорядках вынесли приговоры - РИА Новости, 18.07.2025
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11:45 18.07.2025 (обновлено: 11:59 18.07.2025)
https://ria.ru/20250718/mahachkala-2029892303.html
В Махачкале 135 фигурантам дела о беспорядках вынесли приговоры
В Махачкале 135 фигурантам дела о беспорядках вынесли приговоры - РИА Новости, 18.07.2025
В Махачкале 135 фигурантам дела о беспорядках вынесли приговоры
Приговоры по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы вынесены 135 фигурантам, они получили от 6,5 до 15 лет колонии, сообщили в пресс-службе СК РФ. РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T11:45:00+03:00
2025-07-18T11:59:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Приговоры по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы вынесены 135 фигурантам, они получили от 6,5 до 15 лет колонии, сообщили в пресс-службе СК РФ."Доказательства, собранные Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации, признаны судами достаточными для вынесения 28 приговоров 135 фигурантам уголовных дел о массовых беспорядках в международном аэропорту Махачкалы... В зависимости от роли каждого судами по результатам рассмотрения уголовных дел по существу 135 фигурантам назначены наказания в виде лишения свободы на срок от 6,5 до 15 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.Им предъявлено обвинение в участии в массовых беспорядках, нарушении требований транспортной безопасности, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, применении насилия к представителю власти.По данным следствия, что в ночь на 30 октября 2024 года фигуранты на фоне публикаций в Telegram, действуя умышленно группой лиц, проникли на охраняемую территорию аэропорта, где учинили погромы, повредив имущество авиагавани на сумму более 24 миллионов рублей. Кроме того, в ходе массовых беспорядков к правоохранителям они применяли насилие и посягали на их жизнь, в результате чего пострадали не менее 23 сотрудников."Следствием собрана достаточная доказательственная база о причастности к совершенным преступлениям 142 лиц. В отношении 139 фигурантов предварительное расследование завершено, 32 уголовных дела направлено в суд для рассмотрения по существу. В розыск объявлены три лица из числа участников беспорядков", - добавляется в сообщении.
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происшествия, махачкала, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Махачкала, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Махачкале 135 фигурантам дела о беспорядках вынесли приговоры

По делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы вынесли приговоры 135 фигурантам

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоток судьи. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Приговоры по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы вынесены 135 фигурантам, они получили от 6,5 до 15 лет колонии, сообщили в пресс-службе СК РФ.
"Доказательства, собранные Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации, признаны судами достаточными для вынесения 28 приговоров 135 фигурантам уголовных дел о массовых беспорядках в международном аэропорту Махачкалы... В зависимости от роли каждого судами по результатам рассмотрения уголовных дел по существу 135 фигурантам назначены наказания в виде лишения свободы на срок от 6,5 до 15 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.
Им предъявлено обвинение в участии в массовых беспорядках, нарушении требований транспортной безопасности, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, применении насилия к представителю власти.
По данным следствия, что в ночь на 30 октября 2024 года фигуранты на фоне публикаций в Telegram, действуя умышленно группой лиц, проникли на охраняемую территорию аэропорта, где учинили погромы, повредив имущество авиагавани на сумму более 24 миллионов рублей. Кроме того, в ходе массовых беспорядков к правоохранителям они применяли насилие и посягали на их жизнь, в результате чего пострадали не менее 23 сотрудников.
"Следствием собрана достаточная доказательственная база о причастности к совершенным преступлениям 142 лиц. В отношении 139 фигурантов предварительное расследование завершено, 32 уголовных дела направлено в суд для рассмотрения по существу. В розыск объявлены три лица из числа участников беспорядков", - добавляется в сообщении.
Илья Пономарев* (признан в РФ иностранным агентом) - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
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Вчера, 11:31
 
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