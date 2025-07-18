https://ria.ru/20250718/lukashenko-2030049361.html

Лукашенко потребовал не шутить с картошкой, чтобы "не получить по ушам"

Лукашенко потребовал не шутить с картошкой, чтобы "не получить по ушам" - РИА Новости, 18.07.2025

Лукашенко потребовал не шутить с картошкой, чтобы "не получить по ушам"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на селекторном совещании по вопросам уборочной кампании сказал, что переживает из-за урожая картофеля и требует "не... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T18:52:00+03:00

2025-07-18T18:52:00+03:00

2025-07-18T19:55:00+03:00

белоруссия

россия

александр лукашенко

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МИНСК, 18 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на селекторном совещании по вопросам уборочной кампании сказал, что переживает из-за урожая картофеля и требует "не шутить", чтобы "не получить по ушам" от населения. Видеофрагмент совещания показал близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого". Весной белорусы в соцсетях жаловались на перебои с поставкой в магазины качественного и недорогого белорусского картофеля. Оказалось, что в текущем году поставщики переориентировались на поставку картофеля на экспорт, где сложились более выгодные цены. Лукашенко поручил чиновникам нормализовать ситуацию, заверив, что белорусы не останутся без картофеля до нового урожая. В конце мая президент заявил, что надо вырастить столько картофеля, чтобы хватило и Белоруссии, и России. При этом, по мнению президента, недавняя нехватка картофеля на прилавках была создана искусственно. Эту тему Лукашенко поднял и на совещании. Он сообщил, что накануне поздно вечером проехал по типичным для страны полям и знает обстановку. "Больше всего меня беспокоит, чтобы фитофтора картошку не съела. Посмотрите. Упаси господь, мне доложат, что вы не обработали картофель. И опять будем переживать в будущем году, в марте-апреле, что нам картошки не хватило", - сказал Лукашенко и обратился к министру сельского хозяйства и продовольствия Юрию Горлову с вопросом, "что с картошкой". Министр ответил, что из-за переувлажненности, возможно, где-то упустили появление фитофторы, но урожай ожидается лучше прошлогоднего - не менее одного миллиона тонн. "Если в прошлом году мы получили 780 тысяч тонн картофеля, в этом году мы планируем получить не менее миллиона тонн, по нашей оценке", - сказал Глотов. "Я за картошку, конечно, переживаю, но меня успокаивает то, что у нас все-таки производство картофеля, как и свеклы, сконцентрировано в отдельных хозяйствах, там, где умеют его возделывать. Меня это успокаивает, но вас не должно успокаивать. Смотрите, чтобы вы не потеряли картофель. Сегодня нельзя шутить. Пошутили с картошкой в прошлом году, получили от населения по ушам. И оправдываемся от президента до председателя райисполкома. Оправдываемся, что картофель в России был дороже в три раза, его вывезли", - сказал Лукашенко.

https://ria.ru/20250528/lukashenko-2019521864.html

https://ria.ru/20250527/putin-2019353988.html

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Лукашенко о ситуации с картофелем Лукашенко требует не шутить с картофелем, об этом он заявил на селекторном совещании по поводу уборочной кампании, видеофрагмент опубликовал Telegram-канал "Пул Первого". Весной белорусы в соцсетях жаловались на перебои с картофелем, президент хочет избежать повторения этой ситуации - "пошутили с картошкой в прошлом году, получили от населения по ушам". "Больше всего меня беспокоит, чтобы фитофтора картошку не съела. Посмотрите. Упаси господь, мне доложат, что вы не обработали картофель. И опять будем переживать в будущем году, в марте-апреле, что нам картошки не хватило", - сказал Лукашенко и обратился к министру сельского хозяйства и продовольствия Юрию Горлову с вопросом, "что с картошкой". 2025-07-18T18:52 true PT0M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

белоруссия, россия, александр лукашенко