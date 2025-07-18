https://ria.ru/20250718/los-andzheles-2030046558.html
При взрыве на учебном полигоне в Лос-Анджелесе погибли три человека
При взрыве на учебном полигоне в Лос-Анджелесе погибли три человека - РИА Новости, 18.07.2025
При взрыве на учебном полигоне в Лос-Анджелесе погибли три человека
Взрыв на учебном полигоне департамента шерифа Лос-Анджелеса привел к гибели троих, сообщил со ссылкой на источник телеканал Fox News. РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T18:48:00+03:00
2025-07-18T18:48:00+03:00
2025-07-18T18:48:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 18 июл - РИА Новости. Взрыв на учебном полигоне департамента шерифа Лос-Анджелеса привел к гибели троих, сообщил со ссылкой на источник телеканал Fox News. "Три человека погибли при взрыве", - говорится в сообщении. Подробностей случившегося пока не приводится.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, лос-анджелес, сша
В мире, Лос-Анджелес, США
При взрыве на учебном полигоне в Лос-Анджелесе погибли три человека
Fox News: при взрыве на полигоне шерифа в Лос-Анджелесе погибли три человека