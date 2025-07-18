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При взрыве на учебном полигоне в Лос-Анджелесе погибли три человека - РИА Новости, 18.07.2025
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18:48 18.07.2025
https://ria.ru/20250718/los-andzheles-2030046558.html
При взрыве на учебном полигоне в Лос-Анджелесе погибли три человека
При взрыве на учебном полигоне в Лос-Анджелесе погибли три человека - РИА Новости, 18.07.2025
При взрыве на учебном полигоне в Лос-Анджелесе погибли три человека
Взрыв на учебном полигоне департамента шерифа Лос-Анджелеса привел к гибели троих, сообщил со ссылкой на источник телеканал Fox News. РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T18:48:00+03:00
2025-07-18T18:48:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 18 июл - РИА Новости. Взрыв на учебном полигоне департамента шерифа Лос-Анджелеса привел к гибели троих, сообщил со ссылкой на источник телеканал Fox News. "Три человека погибли при взрыве", - говорится в сообщении. Подробностей случившегося пока не приводится.
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При взрыве на учебном полигоне в Лос-Анджелесе погибли три человека

Fox News: при взрыве на полигоне шерифа в Лос-Анджелесе погибли три человека

© AP Photo / Eric GayСотрудники правоохранительных органов США на месте происшествия
Сотрудники правоохранительных органов США на месте происшествия - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© AP Photo / Eric Gay
Сотрудники правоохранительных органов США на месте происшествия. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 июл - РИА Новости. Взрыв на учебном полигоне департамента шерифа Лос-Анджелеса привел к гибели троих, сообщил со ссылкой на источник телеканал Fox News.
«
"Три человека погибли при взрыве", - говорится в сообщении.
Подробностей случившегося пока не приводится.
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