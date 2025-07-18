https://ria.ru/20250718/los-andzheles-2030046558.html

При взрыве на учебном полигоне в Лос-Анджелесе погибли три человека

При взрыве на учебном полигоне в Лос-Анджелесе погибли три человека - РИА Новости, 18.07.2025

При взрыве на учебном полигоне в Лос-Анджелесе погибли три человека

Взрыв на учебном полигоне департамента шерифа Лос-Анджелеса привел к гибели троих, сообщил со ссылкой на источник телеканал Fox News. РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T18:48:00+03:00

2025-07-18T18:48:00+03:00

2025-07-18T18:48:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 18 июл - РИА Новости. Взрыв на учебном полигоне департамента шерифа Лос-Анджелеса привел к гибели троих, сообщил со ссылкой на источник телеканал Fox News. "Три человека погибли при взрыве", - говорится в сообщении. Подробностей случившегося пока не приводится.

https://ria.ru/20250518/vzryv-2017636923.html

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Наталья Макарова

в мире, лос-анджелес, сша