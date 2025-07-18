https://ria.ru/20250718/london-2029780316.html
Опасный сосед: Лондон запланировал уничтожение Берлина
Опасный сосед: Лондон запланировал уничтожение Берлина - РИА Новости, 18.07.2025
Опасный сосед: Лондон запланировал уничтожение Берлина
Вот и встретились два одиночества: премьер-министр Британии Кир Стармер и канцлер Германии Фридрих Мерц подписали в лондонском музее Виктории и Альберта договор РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T08:00:00+03:00
2025-07-18T08:00:00+03:00
2025-07-18T08:03:00+03:00
аналитика
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великобритания
кир стармер
фридрих мерц
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Вот и встретились два одиночества: премьер-министр Британии Кир Стармер и канцлер Германии Фридрих Мерц подписали в лондонском музее Виктории и Альберта договор о дружбе и о сотрудничестве в сфере обороны.От кого собрались обороняться, кто посягает на немецкие сосиски и английский пудинг? Понятно, что Россия: именно украинский конфликт назван поводом к укреплению оборонных мощностей и решению о взаимопомощи при нападении на одного из союзников. Именно нам адресованы слова о совместной разработке высокоточных ракет радиусом действия больше 2000 километров.Если называть вещи своими именами, то это решение о подготовке к войне против нас. Германия обеспечивает военное производство, Англия — финансы и ядерный зонтик. Издание Politico так и режет правду-матку: "Стармер и Мерц нашли свой тихий уголок: это война".Непонятно другое: о какой дружбе пытаются говорить лидеры стран, веками изнывавших от взаимной ненависти и поубивавших друг у друга сотни тысяч человек?Сегодня английские журналисты с умилением пишут о том, что договор Стармера и Мерца — всего лишь третий документ, подписанный властями Британии и Германии за последние сто с лишним лет. Однако они предпочитают не вспоминать о том, что первый был Версальским договором, когда победившая Британия с союзниками ограбила, унизила и растоптала побежденную Германию.Вторым документом стала Декларация о поражении Германии, подписанная в июне 1945-го: тогда Лондон тоже оказался в числе победителей и в шаге от исполнения своей вековечной мечты — истребить всех немцев и уничтожить их государство. Германию от полной аннигиляции спас тогда лично Иосиф Сталин. Наш "тиран" вообще отличался крайним гуманизмом на кровавом фоне западных "демократов".Даже далекому от истории человеку очевидна логика событий: сначала Британия изо всех сил разжигает мировую войну, потом добивается того, чтобы в ходе военных действий проиграла Германия, и спешит мародерить на ее руинах. Ау, немцы, вы ведь уже два раза наступали на эти грабли!В 1938 году премьер-министр Британии Чемберлен подписал в Мюнхене соглашение о ненападении с Гитлером. В это время британский истеблишмент на самом высоком уровне — вплоть до членов королевской семьи — заигрывал с нацистами. Банк Англии давал кредиты немецкому ВПК, весь военпром Третьего рейха раскочегаривался на британские и американские деньги.Целью английских элит было натравить Гитлера на СССР, а затем вместе дербанить наши ресурсы — только этот грабеж мог спасти от краха Британскую империю. Правда, в процессе все пошло не так, гитлеровцы получили по сусалам, и тогда англичане срочно перебежали на сторону проклятых большевиков. Отбомбились по немецким городам и в последний момент пролезли в стан победителей.СССР пограбить не удалось, англичане попробовали отыграться на Германии, но с тех уже нечего было особо взять, и Британская империя, подергавшись в судорогах, все-таки испустила дух.Надо быть просто слепым, чтобы не видеть параллелей с сегодняшним днем. Деиндустриализованная, закредитованная, депрессивная, забитая мигрантами Британия видит последний свой шанс на спасение в том, чтобы натравить на Россию Германию. Самим им воевать некем и нечем: английская армия по численности примерно равна тому контингенту, который украинцы потеряли в Курской области. Нет также никаких мощностей, чтобы раскрутить стабильное производство снарядов и военной техники.Зато все это есть у Германии. Английские банки уже на низком старте — они готовы кредитовать Берлин с его относительно невысоким госдолгом. Англичане хотят вкладываться в немецкий четвертый рейх, чтобы натравить его на современную Россию. Потому что, как и в 1930-е, спасти Альбион от краха могут только русские богатства."Политика Англии всегда заключалась в том, чтобы найти такого дурака в Европе, который своими боками защищал бы английские интересы", — отметил в свое время первый канцлер Германии Отто Бисмарк.Неужели немцы не видят, какого дурака из них опять делают англичане? Да нет, их ослепляет болезненный реваншизм. Они одобряют восстановление призыва в армию, им нравится, что военные заводы дают рабочие места и обеспечивают рост рынков. Минобороны Писториус уже отрапортовал, что "немецкие солдаты готовы убивать российских".Эта наглость возникла оттого, что в 1945-м мы не воздали им по заслугам за все злодеяния. В ходе нынешнего раунда противостояния важно не повторить этой ошибки. И не забыть, что за спиной Германии опять химичит Туманный Альбион.
https://ria.ru/20250515/velikobritanija-2017122695.html
https://ria.ru/20250506/britaniya-2015398819.html
https://ria.ru/20250717/nato-2029756869.html
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Виктория Никифорова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Виктория Никифорова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg
аналитика, в мире, германия, россия, великобритания, кир стармер, фридрих мерц
Аналитика, В мире, Германия, Россия, Великобритания, Кир Стармер, Фридрих Мерц
Вот и встретились два одиночества: премьер-министр Британии Кир Стармер и канцлер Германии Фридрих Мерц подписали в лондонском музее Виктории и Альберта договор о дружбе и о сотрудничестве в сфере обороны.
От кого собрались обороняться, кто посягает на немецкие сосиски и английский пудинг? Понятно, что Россия: именно украинский конфликт назван поводом к укреплению оборонных мощностей и решению о взаимопомощи при нападении на одного из союзников. Именно нам адресованы слова о совместной разработке высокоточных ракет радиусом действия больше 2000 километров.
Если называть вещи своими именами, то это решение о подготовке к войне против нас. Германия обеспечивает военное производство, Англия — финансы и ядерный зонтик. Издание Politico так и режет правду-матку: "Стармер и Мерц нашли свой тихий уголок: это война".
Непонятно другое: о какой дружбе пытаются говорить лидеры стран, веками изнывавших от взаимной ненависти и поубивавших друг у друга сотни тысяч человек?
Сегодня английские журналисты с умилением пишут о том, что договор Стармера и Мерца — всего лишь третий документ, подписанный властями Британии и Германии за последние сто с лишним лет. Однако они предпочитают не вспоминать о том, что первый был Версальским договором, когда победившая Британия с союзниками ограбила, унизила и растоптала побежденную Германию.
Вторым документом стала Декларация о поражении Германии, подписанная в июне 1945-го: тогда Лондон тоже оказался в числе победителей и в шаге от исполнения своей вековечной мечты — истребить всех немцев и уничтожить их государство. Германию от полной аннигиляции спас тогда лично Иосиф Сталин. Наш "тиран" вообще отличался крайним гуманизмом на кровавом фоне западных "демократов".
Даже далекому от истории человеку очевидна логика событий: сначала Британия изо всех сил разжигает мировую войну, потом добивается того, чтобы в ходе военных действий проиграла Германия, и спешит мародерить на ее руинах. Ау, немцы, вы ведь уже два раза наступали на эти грабли!
В 1938 году премьер-министр Британии Чемберлен подписал в Мюнхене соглашение о ненападении с Гитлером. В это время британский истеблишмент на самом высоком уровне — вплоть до членов королевской семьи — заигрывал с нацистами. Банк Англии давал кредиты немецкому ВПК, весь военпром Третьего рейха раскочегаривался на британские и американские деньги.
Целью английских элит было натравить Гитлера на СССР, а затем вместе дербанить наши ресурсы — только этот грабеж мог спасти от краха Британскую империю. Правда, в процессе все пошло не так, гитлеровцы получили по сусалам, и тогда англичане срочно перебежали на сторону проклятых большевиков. Отбомбились по немецким городам и в последний момент пролезли в стан победителей.
СССР пограбить не удалось, англичане попробовали отыграться на Германии, но с тех уже нечего было особо взять, и Британская империя, подергавшись в судорогах, все-таки испустила дух.
Надо быть просто слепым, чтобы не видеть параллелей с сегодняшним днем. Деиндустриализованная, закредитованная, депрессивная, забитая мигрантами Британия видит последний свой шанс на спасение в том, чтобы натравить на Россию Германию. Самим им воевать некем и нечем: английская армия по численности примерно равна тому контингенту, который украинцы потеряли в Курской области. Нет также никаких мощностей, чтобы раскрутить стабильное производство снарядов и военной техники.
Зато все это есть у Германии. Английские банки уже на низком старте — они готовы кредитовать Берлин с его относительно невысоким госдолгом. Англичане хотят вкладываться в немецкий четвертый рейх, чтобы натравить его на современную Россию. Потому что, как и в 1930-е, спасти Альбион от краха могут только русские богатства.
"Политика Англии всегда заключалась в том, чтобы найти такого дурака в Европе, который своими боками защищал бы английские интересы", — отметил в свое время первый канцлер Германии Отто Бисмарк.
Неужели немцы не видят, какого дурака из них опять делают англичане? Да нет, их ослепляет болезненный реваншизм. Они одобряют восстановление призыва в армию, им нравится, что военные заводы дают рабочие места и обеспечивают рост рынков. Минобороны Писториус уже отрапортовал, что "немецкие солдаты готовы убивать российских".
Эта наглость возникла оттого, что в 1945-м мы не воздали им по заслугам за все злодеяния. В ходе нынешнего раунда противостояния важно не повторить этой ошибки. И не забыть, что за спиной Германии опять химичит Туманный Альбион.