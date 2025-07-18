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Опасный сосед: Лондон запланировал уничтожение Берлина

Опасный сосед: Лондон запланировал уничтожение Берлина - РИА Новости, 18.07.2025

Опасный сосед: Лондон запланировал уничтожение Берлина

Вот и встретились два одиночества: премьер-министр Британии Кир Стармер и канцлер Германии Фридрих Мерц подписали в лондонском музее Виктории и Альберта договор РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T08:00:00+03:00

2025-07-18T08:00:00+03:00

2025-07-18T08:03:00+03:00

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Вот и встретились два одиночества: премьер-министр Британии Кир Стармер и канцлер Германии Фридрих Мерц подписали в лондонском музее Виктории и Альберта договор о дружбе и о сотрудничестве в сфере обороны.От кого собрались обороняться, кто посягает на немецкие сосиски и английский пудинг? Понятно, что Россия: именно украинский конфликт назван поводом к укреплению оборонных мощностей и решению о взаимопомощи при нападении на одного из союзников. Именно нам адресованы слова о совместной разработке высокоточных ракет радиусом действия больше 2000 километров.Если называть вещи своими именами, то это решение о подготовке к войне против нас. Германия обеспечивает военное производство, Англия — финансы и ядерный зонтик. Издание Politico так и режет правду-матку: "Стармер и Мерц нашли свой тихий уголок: это война".Непонятно другое: о какой дружбе пытаются говорить лидеры стран, веками изнывавших от взаимной ненависти и поубивавших друг у друга сотни тысяч человек?Сегодня английские журналисты с умилением пишут о том, что договор Стармера и Мерца — всего лишь третий документ, подписанный властями Британии и Германии за последние сто с лишним лет. Однако они предпочитают не вспоминать о том, что первый был Версальским договором, когда победившая Британия с союзниками ограбила, унизила и растоптала побежденную Германию.Вторым документом стала Декларация о поражении Германии, подписанная в июне 1945-го: тогда Лондон тоже оказался в числе победителей и в шаге от исполнения своей вековечной мечты — истребить всех немцев и уничтожить их государство. Германию от полной аннигиляции спас тогда лично Иосиф Сталин. Наш "тиран" вообще отличался крайним гуманизмом на кровавом фоне западных "демократов".Даже далекому от истории человеку очевидна логика событий: сначала Британия изо всех сил разжигает мировую войну, потом добивается того, чтобы в ходе военных действий проиграла Германия, и спешит мародерить на ее руинах. Ау, немцы, вы ведь уже два раза наступали на эти грабли!В 1938 году премьер-министр Британии Чемберлен подписал в Мюнхене соглашение о ненападении с Гитлером. В это время британский истеблишмент на самом высоком уровне — вплоть до членов королевской семьи — заигрывал с нацистами. Банк Англии давал кредиты немецкому ВПК, весь военпром Третьего рейха раскочегаривался на британские и американские деньги.Целью английских элит было натравить Гитлера на СССР, а затем вместе дербанить наши ресурсы — только этот грабеж мог спасти от краха Британскую империю. Правда, в процессе все пошло не так, гитлеровцы получили по сусалам, и тогда англичане срочно перебежали на сторону проклятых большевиков. Отбомбились по немецким городам и в последний момент пролезли в стан победителей.СССР пограбить не удалось, англичане попробовали отыграться на Германии, но с тех уже нечего было особо взять, и Британская империя, подергавшись в судорогах, все-таки испустила дух.Надо быть просто слепым, чтобы не видеть параллелей с сегодняшним днем. Деиндустриализованная, закредитованная, депрессивная, забитая мигрантами Британия видит последний свой шанс на спасение в том, чтобы натравить на Россию Германию. Самим им воевать некем и нечем: английская армия по численности примерно равна тому контингенту, который украинцы потеряли в Курской области. Нет также никаких мощностей, чтобы раскрутить стабильное производство снарядов и военной техники.Зато все это есть у Германии. Английские банки уже на низком старте — они готовы кредитовать Берлин с его относительно невысоким госдолгом. Англичане хотят вкладываться в немецкий четвертый рейх, чтобы натравить его на современную Россию. Потому что, как и в 1930-е, спасти Альбион от краха могут только русские богатства."Политика Англии всегда заключалась в том, чтобы найти такого дурака в Европе, который своими боками защищал бы английские интересы", — отметил в свое время первый канцлер Германии Отто Бисмарк.Неужели немцы не видят, какого дурака из них опять делают англичане? Да нет, их ослепляет болезненный реваншизм. Они одобряют восстановление призыва в армию, им нравится, что военные заводы дают рабочие места и обеспечивают рост рынков. Минобороны Писториус уже отрапортовал, что "немецкие солдаты готовы убивать российских".Эта наглость возникла оттого, что в 1945-м мы не воздали им по заслугам за все злодеяния. В ходе нынешнего раунда противостояния важно не повторить этой ошибки. И не забыть, что за спиной Германии опять химичит Туманный Альбион.

https://ria.ru/20250515/velikobritanija-2017122695.html

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Виктория Никифорова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg

аналитика, в мире, германия, россия, великобритания, кир стармер, фридрих мерц