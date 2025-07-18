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Игорь Ласточкин из "Однажды в России" подался в ВСУ - РИА Новости, 18.07.2025
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19:14 18.07.2025
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Игорь Ласточкин из "Однажды в России" подался в ВСУ
Игорь Ласточкин из "Однажды в России" подался в ВСУ - РИА Новости, 18.07.2025
Игорь Ласточкин из "Однажды в России" подался в ВСУ
Игорь Ласточкин родился на свет 21 ноября 1986 года в казахстанском городе Шымкент. Его детство прошло на стыке культур и границ: сначала Казахстан, затем... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T19:14:00+03:00
2025-07-18T19:14:00+03:00
ольга скабеева
россия
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Игорь Ласточкин родился на свет 21 ноября 1986 года в казахстанском городе Шымкент. Его детство прошло на стыке культур и границ: сначала Казахстан, затем Узбекистан, а позже Украина. В девятилетнем возрасте вместе с родителями он переехал в Ташкент, столицу Узбекистана, а в подростковом возрасте семья вновь сменила страну на этот раз новым домом стал украинский Днепр (ранее Днепропетровск).От металлургии к сценеВ 2004 году Игорь поступил в Государственную металлургическую академию Украины, где получил техническое образование. Однако его истинное призвание оказалось далеко от чертежей и промышленных агрегатов, он нашёл себя в юморе.Именно в академии зародилась команда КВН, с которой Ласточкин прошёл длинный и успешный путь от выступлений на университетской сцене до финалов Высшей лиги КВН.Команда "Сборная Днепропетровска", также известная как "Днепр", стала вице-чемпионом Высшей Лиги КВН в 2013 году. Участники коллектива дважды становились обладателями Малого КиВиНа на фестивале "Голосящий КиВиН" (2012 и 2013), а позже и триумфаторами Зимнего Кубка "Лиги Смеха" (2019).Уже тогда Ласточкин выделялся харизмой, подачей и умением держать аудиторию, что вскоре открыло для него двери в более крупные телевизионные проекты.Москва и шоу "Однажды в России"Прорыв в российское телевидение произошёл в 2014 году. На фестивале КВН в Юрмале к Ласточкину подошёл продюсер нового юмористического проекта на ТНТ, шоу "Однажды в России". Предложение было заманчивым: стабильная работа, популярность, финансовые перспективы.Ласточкин согласился, и с 2014 по 2018 год стал одним из ярчайших резидентов шоу. Его пародии, особенно политические и бытовые, пользовались успехом, а сатира в его исполнении была меткой и живой.Однако, не всё было не так однозначно. На фоне политического обострения между Россией и Украиной, участие Ласточкина в российском шоу вызвало волну критики со стороны украинской публики.Его обвиняли в предательстве, в "игре на стороне врага", а сам комик позже признавался, что испытывал в этот период сильное внутреннее противоречие и стыд. По его словам, решение уехать было продиктовано острой финансовой нуждой. Ипотека, лечение отца, семейные обязательства. Когда с долгами удалось справиться, Ласточкин решил покинуть проект и поехать домой.Возвращение на родинуВернувшись на Украину, Игорь не остался в тени. Он быстро стал своим в местной телеиндустрии. В 2015 году он стал наставником в новом юмористическом проекте "Ліга Сміху", украинском аналоге КВН.С 2016 года он стал постоянным ведущим в шоу "Рассмеши комика" на телеканале "1+1", где конкурсанты пытались развеселить профессиональных юмористов. Его участие сделало программу особенно популярной, благодаря лёгкости подачи и чуткому взаимодействию с участниками.В 2018 году Ласточкин принял участие в украинском шоу "Танці з зірками" (аналог "Танцев со звездами").В 2019 году команда "Днепр" вновь выступила на сцене "Лиги Смех"", дойдя до полуфинала. Игорь получил награду как "Лучший актёр сезона", а его возвращение в проект было воспринято одобрительно.Разрыв с прошлымОднако за публичными успехами скрывалась личная драма. После 2014 года отношения с близкими родственниками, оставшимися в России, стали напряжёнными. Ласточкин рассказывал, что его отец прошёл лечение от алкогольной зависимости, но якобы стал "заложником телевизора" и больше "не разделяет его взглядов на события".Связь с братом также прервалась. Сам Игорь подчёркивает, что называет себя украинцем.Он не раз высказывался против СВО, но особенно громкое заявление сделал в феврале 2025 года, опубликовав в соцсетях фото с военным билетом, автоматом АК-74 и подписью: "Трудные времена рождают сильных людей".Почти сразу после этого он подтвердил вступление в ряды ВСУ. Это вызвало общественный резонанс: в России его обвинили в предательстве, а на Украине некоторые критики назвали поступок "слишком публичным", мол, всё сделано ради пиара.Телеведущая Ольга Скабеева отреагировала на публикацию Ласточкина с иронией, заметив, что, глядя на его активность, не исключено, что он, как и Зеленский, может вскоре податься в политику.
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РИА Новости
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5
4.7
96
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60
353
60
ольга скабеева, россия
Ольга Скабеева, Россия

Игорь Ласточкин из "Однажды в России" подался в ВСУ

CC BY-SA 4.0 / УПУ / Игорь Ласточкин
Игорь Ласточкин - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
CC BY-SA 4.0 / УПУ /
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Игорь Ласточкин родился на свет 21 ноября 1986 года в казахстанском городе Шымкент. Его детство прошло на стыке культур и границ: сначала Казахстан, затем Узбекистан, а позже Украина. В девятилетнем возрасте вместе с родителями он переехал в Ташкент, столицу Узбекистана, а в подростковом возрасте семья вновь сменила страну на этот раз новым домом стал украинский Днепр (ранее Днепропетровск).

От металлургии к сцене

В 2004 году Игорь поступил в Государственную металлургическую академию Украины, где получил техническое образование. Однако его истинное призвание оказалось далеко от чертежей и промышленных агрегатов, он нашёл себя в юморе.
Именно в академии зародилась команда КВН, с которой Ласточкин прошёл длинный и успешный путь от выступлений на университетской сцене до финалов Высшей лиги КВН.
Команда "Сборная Днепропетровска", также известная как "Днепр", стала вице-чемпионом Высшей Лиги КВН в 2013 году. Участники коллектива дважды становились обладателями Малого КиВиНа на фестивале "Голосящий КиВиН" (2012 и 2013), а позже и триумфаторами Зимнего Кубка "Лиги Смеха" (2019).
Уже тогда Ласточкин выделялся харизмой, подачей и умением держать аудиторию, что вскоре открыло для него двери в более крупные телевизионные проекты.
© Фото : соцсети Игоря ЛасточкинаИгорь Ласточкин на "Лиге смеха"
Игорь Ласточкин на Лиге смеха - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© Фото : соцсети Игоря Ласточкина
Игорь Ласточкин на "Лиге смеха"

Москва и шоу "Однажды в России"

Прорыв в российское телевидение произошёл в 2014 году. На фестивале КВН в Юрмале к Ласточкину подошёл продюсер нового юмористического проекта на ТНТ, шоу "Однажды в России". Предложение было заманчивым: стабильная работа, популярность, финансовые перспективы.
Ласточкин согласился, и с 2014 по 2018 год стал одним из ярчайших резидентов шоу. Его пародии, особенно политические и бытовые, пользовались успехом, а сатира в его исполнении была меткой и живой.
Однако, не всё было не так однозначно. На фоне политического обострения между Россией и Украиной, участие Ласточкина в российском шоу вызвало волну критики со стороны украинской публики.
Его обвиняли в предательстве, в "игре на стороне врага", а сам комик позже признавался, что испытывал в этот период сильное внутреннее противоречие и стыд. По его словам, решение уехать было продиктовано острой финансовой нуждой. Ипотека, лечение отца, семейные обязательства. Когда с долгами удалось справиться, Ласточкин решил покинуть проект и поехать домой.
© Фото : соцсети Игоря ЛасточкинаИгорь Ласточкин
Игорь Ласточкин - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© Фото : соцсети Игоря Ласточкина
Игорь Ласточкин

Возвращение на родину

Вернувшись на Украину, Игорь не остался в тени. Он быстро стал своим в местной телеиндустрии. В 2015 году он стал наставником в новом юмористическом проекте "Ліга Сміху", украинском аналоге КВН.
С 2016 года он стал постоянным ведущим в шоу "Рассмеши комика" на телеканале "1+1", где конкурсанты пытались развеселить профессиональных юмористов. Его участие сделало программу особенно популярной, благодаря лёгкости подачи и чуткому взаимодействию с участниками.
© Фото : соцсети Игоря ЛасточкинаИгорь Ласточкин на шоу "Рассмеши комика"
Игорь Ласточкин на шоу Рассмеши комика - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© Фото : соцсети Игоря Ласточкина
Игорь Ласточкин на шоу "Рассмеши комика"
В 2018 году Ласточкин принял участие в украинском шоу "Танці з зірками" (аналог "Танцев со звездами").
© Фото : соцсети Игоря ЛасточкинаИгорь Ласточкин на шоу "Танці з зірками"
Игорь Ласточкин на шоу Танці з зірками - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© Фото : соцсети Игоря Ласточкина
Игорь Ласточкин на шоу "Танці з зірками"
В 2019 году команда "Днепр" вновь выступила на сцене "Лиги Смех"", дойдя до полуфинала. Игорь получил награду как "Лучший актёр сезона", а его возвращение в проект было воспринято одобрительно.
© Фото : соцсети Игоря ЛасточкинаИгорь Ласточкин
Игорь Ласточкин - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© Фото : соцсети Игоря Ласточкина
Игорь Ласточкин

Разрыв с прошлым

Однако за публичными успехами скрывалась личная драма. После 2014 года отношения с близкими родственниками, оставшимися в России, стали напряжёнными. Ласточкин рассказывал, что его отец прошёл лечение от алкогольной зависимости, но якобы стал "заложником телевизора" и больше "не разделяет его взглядов на события".
Связь с братом также прервалась. Сам Игорь подчёркивает, что называет себя украинцем.
Он не раз высказывался против СВО, но особенно громкое заявление сделал в феврале 2025 года, опубликовав в соцсетях фото с военным билетом, автоматом АК-74 и подписью: "Трудные времена рождают сильных людей".
© Фото : соцсети Игоря ЛасточкинаАвтомат АК-47 и военный билет Игоря Ласточкина
Автомат АК-47 и военный билет Игоря Ласточкина - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© Фото : соцсети Игоря Ласточкина
Автомат АК-47 и военный билет Игоря Ласточкина
Почти сразу после этого он подтвердил вступление в ряды ВСУ. Это вызвало общественный резонанс: в России его обвинили в предательстве, а на Украине некоторые критики назвали поступок "слишком публичным", мол, всё сделано ради пиара.
Телеведущая Ольга Скабеева отреагировала на публикацию Ласточкина с иронией, заметив, что, глядя на его активность, не исключено, что он, как и Зеленский, может вскоре податься в политику.
© Фото : соцсети Игоря ЛасточкинаИгорь Ласточкин
Игорь Ласточкин - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© Фото : соцсети Игоря Ласточкина
Игорь Ласточкин
 
Ольга СкабееваРоссия
 
 
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