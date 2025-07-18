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В Курской области число проживающих в ПВР снизилось более чем на тысячу
В Курской области число проживающих в ПВР снизилось более чем на тысячу - РИА Новости, 18.07.2025
В Курской области число проживающих в ПВР снизилось более чем на тысячу
Число проживающих в пунктах временного размещения в Курской области снизилось более чем на 1 тысячу человек с апреля и составляет 5092 человека, сообщил врио... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T11:53:00+03:00
2025-07-18T11:53:00+03:00
2025-07-18T11:53:00+03:00
курская область
александр хинштейн
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КУРСК, 18 июл – РИА Новости. Число проживающих в пунктах временного размещения в Курской области снизилось более чем на 1 тысячу человек с апреля и составляет 5092 человека, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале. Хинштейн рассказал в пятницу, что состоялось восьмое заседание координационного совета по проблемным вопросам жителей приграничья. Врио губернатора напомнил, что ранее были внесены изменения в правила пребывания в пунктах временного размещения, согласно которым жители, которые приобрели новый дом по сертификату, в течение трёх месяцев должны выехать оттуда. Новшество вступило в силу 1 мая. "По состоянию на апрель в пунктах проживало 6170 человек, на июль их число составляет уже 5092 человека", - написал Хинштейн. Он отметил, что на совещании поднял вопрос о том, что ответственные структуры должны оперативно вносить сведения о каждом проживающем в ПВР.
https://ria.ru/20250713/posledstvija-2028875339.html
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курская область, александр хинштейн
Курская область, Александр Хинштейн
В Курской области число проживающих в ПВР снизилось более чем на тысячу
Хинштейн: число проживающих в курских ПВР снизилось более чем на тысячу человек