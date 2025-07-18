https://ria.ru/20250718/kreml-2029922267.html

В Кремле отреагировали на заявления НАТО о подавлении обороны России

В Кремле отреагировали на заявления НАТО о подавлении обороны России - РИА Новости, 18.07.2025

В Кремле отреагировали на заявления НАТО о подавлении обороны России

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя заявления командующего армией США в Европе и Африке и командующего сухопутных войск НАТО Кристофера... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T12:56:00+03:00

2025-07-18T12:56:00+03:00

2025-07-18T12:56:00+03:00

безопасность

россия

калининградская область

сша

дмитрий песков

нато

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя заявления командующего армией США в Европе и Африке и командующего сухопутных войск НАТО Кристофера Донахью о способности НАТО подавить оборону России в Калининградской области, заявил, что все такие заявления учитываются. Донахью утверждает, что альянс спланировал оперативное подавление оборонительного потенциала сил РФ в Калининградской области. Донахью отметил, что страны НАТО реализуют план "линии сдерживания на восточном фланге", который предполагает усиление наземного потенциала и улучшение взаимодействия военной сферы и промышленности в альянсе. "Все такие заявления учитываются", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250718/instrument-2029920044.html

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безопасность, россия, калининградская область, сша, дмитрий песков, нато