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В Кремле отреагировали на заявления НАТО о подавлении обороны России
В Кремле отреагировали на заявления НАТО о подавлении обороны России - РИА Новости, 18.07.2025
В Кремле отреагировали на заявления НАТО о подавлении обороны России
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя заявления командующего армией США в Европе и Африке и командующего сухопутных войск НАТО Кристофера... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T12:56:00+03:00
2025-07-18T12:56:00+03:00
2025-07-18T12:56:00+03:00
безопасность
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сша
дмитрий песков
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя заявления командующего армией США в Европе и Африке и командующего сухопутных войск НАТО Кристофера Донахью о способности НАТО подавить оборону России в Калининградской области, заявил, что все такие заявления учитываются. Донахью утверждает, что альянс спланировал оперативное подавление оборонительного потенциала сил РФ в Калининградской области. Донахью отметил, что страны НАТО реализуют план "линии сдерживания на восточном фланге", который предполагает усиление наземного потенциала и улучшение взаимодействия военной сферы и промышленности в альянсе. "Все такие заявления учитываются", - сказал Песков журналистам.
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безопасность, россия, калининградская область, сша, дмитрий песков, нато
Безопасность, Россия, Калининградская область, США, Дмитрий Песков, НАТО
В Кремле отреагировали на заявления НАТО о подавлении обороны России
Песков: заявления о способности НАТО подавить оборону России учитываются