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Китай выступил против новых ограничений Канады на ввоз стали - РИА Новости, 18.07.2025
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15:55 18.07.2025
https://ria.ru/20250718/kitaj-2029992535.html
Китай выступил против новых ограничений Канады на ввоз стали
Китай выступил против новых ограничений Канады на ввоз стали - РИА Новости, 18.07.2025
Китай выступил против новых ограничений Канады на ввоз стали
Новые ограничения, которые Канада планирует ввести на ввоз китайской сталелитейной продукции, неразумны и незаконны, они лишь навредят торгово-экономическому... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T15:55:00+03:00
2025-07-18T15:55:00+03:00
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ПЕКИН, 18 июл – РИА Новости. Новые ограничения, которые Канада планирует ввести на ввоз китайской сталелитейной продукции, неразумны и незаконны, они лишь навредят торгово-экономическому сотрудничеству двух стран, Китай решительно выступает против этого, заявили в пятницу в министерстве коммерции КНР. Ведомство ответило на объявление министерства финансов Канады о том, что с 1 августа будет введен дополнительный налог в размере 25% на изготовленную в Китае сталелитейную продукцию, импортируемую из других стран, кроме США. "Соответствующая практика нарушает правила ВТО, нарушает международный торговый порядок и наносит ущерб интересам Китая, это типичный пример односторонних и протекционистских действий. Китай в связи с этим выражает острое недовольство и решительно выступает против", - говорится в заявлении на сайте ведомства. В минкоммерции Китая отметили, что "основной причиной трудностей, с которыми сталкивается сталелитейная промышленность Канады, являются односторонние тарифные меры США, однако канадское правительство избегает главного противоречия и пытается переложить ответственность за причинённый отрасли ущерб на других торговых партнеров, включая Китай". "Действия Канады неразумны и незаконны, они не спасут положение и нанесут серьёзный ущерб нормальному торгово-экономическому сотрудничеству между Китаем и Канадой", - добавили в ведомстве. Вместе с тем, в министерстве выразили надежду, что "Канада немедленно исправит свои ошибочные действия и остановит ограничительные меры". "Китай примет все необходимые меры для решительной защиты законных прав и интересов китайских предприятий", - подчеркнули в ведомстве.
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в мире, китай, канада, сша, всемирная торговая организация (вто)
В мире, Китай, Канада, США, Всемирная торговая организация (ВТО)
Китай выступил против новых ограничений Канады на ввоз стали

Китай выступил против новых ограничений Канады на ввоз сталелитейной продукции

© РИА Новости / Николай Разуваев | Перейти в медиабанкФлаг Китая на доме в историческом центре Пекина
Флаг Китая на доме в историческом центре Пекина - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости / Николай Разуваев
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Флаг Китая на доме в историческом центре Пекина. Архивное фото
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ПЕКИН, 18 июл – РИА Новости. Новые ограничения, которые Канада планирует ввести на ввоз китайской сталелитейной продукции, неразумны и незаконны, они лишь навредят торгово-экономическому сотрудничеству двух стран, Китай решительно выступает против этого, заявили в пятницу в министерстве коммерции КНР.
Ведомство ответило на объявление министерства финансов Канады о том, что с 1 августа будет введен дополнительный налог в размере 25% на изготовленную в Китае сталелитейную продукцию, импортируемую из других стран, кроме США.
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"Соответствующая практика нарушает правила ВТО, нарушает международный торговый порядок и наносит ущерб интересам Китая, это типичный пример односторонних и протекционистских действий. Китай в связи с этим выражает острое недовольство и решительно выступает против", - говорится в заявлении на сайте ведомства.
В минкоммерции Китая отметили, что "основной причиной трудностей, с которыми сталкивается сталелитейная промышленность Канады, являются односторонние тарифные меры США, однако канадское правительство избегает главного противоречия и пытается переложить ответственность за причинённый отрасли ущерб на других торговых партнеров, включая Китай".
"Действия Канады неразумны и незаконны, они не спасут положение и нанесут серьёзный ущерб нормальному торгово-экономическому сотрудничеству между Китаем и Канадой", - добавили в ведомстве.
Вместе с тем, в министерстве выразили надежду, что "Канада немедленно исправит свои ошибочные действия и остановит ограничительные меры".
"Китай примет все необходимые меры для решительной защиты законных прав и интересов китайских предприятий", - подчеркнули в ведомстве.
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