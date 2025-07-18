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В Кирове задержали главу отделения почты по делу о хищении

В Кирове задержали главу отделения почты по делу о хищении - РИА Новости, 18.07.2025

В Кирове задержали главу отделения почты по делу о хищении

Начальник отделения почтовой связи в Кирове задержана по подозрению в присвоении 500 тысяч рублей, сообщает региональное управление ФСБ. РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T17:15:00+03:00

2025-07-18T17:15:00+03:00

2025-07-18T17:15:00+03:00

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 июл - РИА Новости. Начальник отделения почтовой связи в Кирове задержана по подозрению в присвоении 500 тысяч рублей, сообщает региональное управление ФСБ. "Сотрудниками УФСБ России по Кировской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан руководитель одного из почтовых отделений города Кирова, который занимался хищением денежных средств в крупном размере, предназначенных для государственных выплат населению. По предварительным данным, им присвоено более 500 тысяч рублей", - говорится в сообщении. В свою очередь региональное следственное управление СК РФ сообщает, что в отношении 37-летней женщины возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 160 УК РФ (присвоение, совершенное с использованием своего служебного положения).

https://ria.ru/20250602/khischeniya-2020430682.html

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происшествия, россия, киров, кировская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф)