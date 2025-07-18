https://ria.ru/20250718/khramy--2029940139.html

Православные храмы сохранят в Липецкой области при федеральной поддержке

Православные храмы сохранят в Липецкой области при федеральной поддержке - РИА Новости, 18.07.2025

Православные храмы сохранят в Липецкой области при федеральной поддержке

Два православных храма и одну церковь законсервируют для дальнейшей реставрации в Липецкой области благодаря федеральной поддержке, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T13:41:00+03:00

2025-07-18T13:41:00+03:00

2025-07-18T13:41:00+03:00

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 18 июл – РИА Новости. Два православных храма и одну церковь законсервируют для дальнейшей реставрации в Липецкой области благодаря федеральной поддержке, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. Речь идет о храме Покровский в селе Пиково Чаплыгинского района, храме Спасский в селе Круглое Лев-Толстовского района и церкви Покровская в селе Сафоново Добринского района, уточнил руководитель регионального правительства. Артамонов отметил, что для консервации объектов православной культуры из федерального бюджета выделено почти 38 миллионов рублей. Работы будут проведены в рамках федеральной программы "Развитие культуры" и должны быть закончены до 26 августа 2026 года. "Сохранение исторического наследия – одна из ключевых задач для нашего региона. Благодаря федеральной поддержке мы продолжаем спасать уникальные храмы, которые являются не только духовными центрами, но и важной частью культурного ландшафта Липецкой области", — прокомментировал Артамонов. Он также добавил, что в регионе продолжаются работы на четырех аварийных объектах, включенных в программу в прошлом году. Всего с начала реализации программы в Липецкой области законсервировано 18 объектов, летом 2026 года ожидается завершение работ еще на семи объектах культурного наследия религиозного назначения.

https://ria.ru/20250717/natsproekt-2029686596.html

https://ria.ru/20250716/pitanie-2029433657.html

липецкая область

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липецкая область, игорь артамонов