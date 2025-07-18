https://ria.ru/20250718/kazahstan-2030002649.html

В Казахстане полицейские вернули россиянам потерявшихся детей

В Казахстане полицейские вернули россиянам потерявшихся детей - РИА Новости, 18.07.2025

В Казахстане полицейские вернули россиянам потерявшихся детей

Полицейские Аягозского районного отдела на северо-востоке Казахстана вернули супружеской паре из России потерявшихся детей, сообщает пресс-служба МВД... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T16:26:00+03:00

2025-07-18T16:26:00+03:00

2025-07-18T16:26:00+03:00

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АЛМА-АТА, 18 июл — РИА Новости. Полицейские Аягозского районного отдела на северо-востоке Казахстана вернули супружеской паре из России потерявшихся детей, сообщает пресс-служба МВД республики. "Дети вместе с бабушкой вышли из автомобиля, чтобы немного поиграть во дворе жилого дома, пока их родители остановились на шиномонтаже. Но вскоре женщина потеряла их из виду. Родители сразу же позвонили на 102. Патрульные и участковые Аягозского РОП быстро прибыли на место и начали поиски. Дети были найдены целыми и невредимыми в одном из соседних дворов и переданы взволнованным родителям", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что туристы из России поблагодарили полицейских за профессионализм и неравнодушие. Пресс-служба казахстанского МВД в пятницу также сообщала, что сотрудники патрульной полиции Туркестанской области на юге страны оказали помощь двум российским мотоциклистам, ехавшим из Оренбурга в Ташкент. В пути у одного из мотоциклов лопнуло колесо. Сотрудники помогли доставить транспорт до ближайшей станции техобслуживания.

https://ria.ru/20250712/politsiya-2028784943.html

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