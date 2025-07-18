https://ria.ru/20250718/kamchatka-2029928519.html

На Камчатке завели дело после нападения медведя на туристку

На Камчатке завели дело после нападения медведя на туристку - РИА Новости, 18.07.2025

На Камчатке завели дело после нападения медведя на туристку

Следователи возбудили уголовное дело после нападения медведя на туристку на Камчатке, сообщает пресс-служба краевого управления СК России. РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T13:12:00+03:00

2025-07-18T13:12:00+03:00

2025-07-18T13:12:00+03:00

происшествия

россия

камчатка

елизовский район

следственный комитет россии (ск рф)

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 июл – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после нападения медведя на туристку на Камчатке, сообщает пресс-служба краевого управления СК России. "На Камчатке следователями регионального СК России по результатам проведенной процессуальной проверки возбуждено уголовное дело по факту оказания платных услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших травмирование туристки диким зверем", - говорится в сообщении. По информации ведомства, дело открыто в отношении неустановленных предпринимателей по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание платных услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Предварительно установлено, что индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою деятельность через интернет-сайт, находясь в районе Мутновской геотермальной электростанции на территории Елизовского района Камчатского края, в ночь на 18 июля покинули установленный лагерь туристов и оставили в одной из палаток без должной охраны и средств обороны от диких хищников 43-летнюю участницу туристической группы из Саратова, на которую напал медведь и причинил ей телесные повреждения в виде множественных укушенных ран и скальпированной раны затылочной области. В настоящее время жизни женщины ничего не угрожает. "Органом следствия по уголовному делу в качестве свидетелей допрошены участники туристической группы, проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - отмечает пресс-служба ведомства. Медведь напал 18 июля на 43-летнюю туристку из Саратова в районе Мутновской ГеоЭС Елизовского района на Камчатке. Проверкой инцидента занимаются краевая прокуратура и краевое управление СК России. Как сообщили в ГУМЧС по Камчатскому краю, туристическая группа не была зарегистрирована. По информации краевого минздрава, пострадавшую женщину прооперировали в Елизовской районной больнице и готовят к транспортировке в краевую больницу.

https://ria.ru/20250718/priamure-2029890393.html

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камчатка

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происшествия, россия, камчатка, елизовский район, следственный комитет россии (ск рф)