https://ria.ru/20250718/kamchatka-2029928519.html
На Камчатке завели дело после нападения медведя на туристку
На Камчатке завели дело после нападения медведя на туристку - РИА Новости, 18.07.2025
На Камчатке завели дело после нападения медведя на туристку
Следователи возбудили уголовное дело после нападения медведя на туристку на Камчатке, сообщает пресс-служба краевого управления СК России. РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T13:12:00+03:00
2025-07-18T13:12:00+03:00
2025-07-18T13:12:00+03:00
происшествия
россия
камчатка
елизовский район
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029863198_0:241:1281:961_1920x0_80_0_0_838e71f8732d74899f75661821051071.jpg
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 июл – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после нападения медведя на туристку на Камчатке, сообщает пресс-служба краевого управления СК России. "На Камчатке следователями регионального СК России по результатам проведенной процессуальной проверки возбуждено уголовное дело по факту оказания платных услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших травмирование туристки диким зверем", - говорится в сообщении. По информации ведомства, дело открыто в отношении неустановленных предпринимателей по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание платных услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Предварительно установлено, что индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою деятельность через интернет-сайт, находясь в районе Мутновской геотермальной электростанции на территории Елизовского района Камчатского края, в ночь на 18 июля покинули установленный лагерь туристов и оставили в одной из палаток без должной охраны и средств обороны от диких хищников 43-летнюю участницу туристической группы из Саратова, на которую напал медведь и причинил ей телесные повреждения в виде множественных укушенных ран и скальпированной раны затылочной области. В настоящее время жизни женщины ничего не угрожает. "Органом следствия по уголовному делу в качестве свидетелей допрошены участники туристической группы, проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - отмечает пресс-служба ведомства. Медведь напал 18 июля на 43-летнюю туристку из Саратова в районе Мутновской ГеоЭС Елизовского района на Камчатке. Проверкой инцидента занимаются краевая прокуратура и краевое управление СК России. Как сообщили в ГУМЧС по Камчатскому краю, туристическая группа не была зарегистрирована. По информации краевого минздрава, пострадавшую женщину прооперировали в Елизовской районной больнице и готовят к транспортировке в краевую больницу.
https://ria.ru/20250718/priamure-2029890393.html
россия
камчатка
елизовский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029863198_0:1:1281:961_1920x0_80_0_0_4e442f62ed5f18b91185dfa41a2f9967.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, камчатка, елизовский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Камчатка, Елизовский район, Следственный комитет России (СК РФ)
На Камчатке завели дело после нападения медведя на туристку
СК возбудил дело после нападения медведя на туристку на Камчатке
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 июл – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после нападения медведя на туристку на Камчатке, сообщает пресс-служба краевого управления СК России.
"На Камчатке
следователями регионального СК России
по результатам проведенной процессуальной проверки возбуждено уголовное дело по факту оказания платных услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших травмирование туристки диким зверем", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, дело открыто в отношении неустановленных предпринимателей по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание платных услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
Предварительно установлено, что индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою деятельность через интернет-сайт, находясь в районе Мутновской геотермальной электростанции на территории Елизовского района Камчатского края
, в ночь на 18 июля покинули установленный лагерь туристов и оставили в одной из палаток без должной охраны и средств обороны от диких хищников 43-летнюю участницу туристической группы из Саратова
, на которую напал медведь и причинил ей телесные повреждения в виде множественных укушенных ран и скальпированной раны затылочной области. В настоящее время жизни женщины ничего не угрожает.
"Органом следствия по уголовному делу в качестве свидетелей допрошены участники туристической группы, проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - отмечает пресс-служба ведомства.
Медведь напал 18 июля на 43-летнюю туристку из Саратова в районе Мутновской ГеоЭС Елизовского района на Камчатке. Проверкой инцидента занимаются краевая прокуратура и краевое управление СК России. Как сообщили в ГУМЧС по Камчатскому краю, туристическая группа не была зарегистрирована. По информации краевого минздрава, пострадавшую женщину прооперировали в Елизовской районной больнице и готовят к транспортировке в краевую больницу.