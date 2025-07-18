https://ria.ru/20250718/istoriya-2029851800.html
Путин разбирается в истории лучше многих специалистов, рассказал Мединский
Путин разбирается в истории лучше многих специалистов, рассказал Мединский - РИА Новости, 18.07.2025
Путин разбирается в истории лучше многих специалистов, рассказал Мединский
Президент России Владимир Путин хорошо разбирается в истории, в некоторых исторических аспектах лучше многих узких специалистов, заявил помощник президента РФ... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T09:05:00+03:00
2025-07-18T09:05:00+03:00
2025-07-18T09:05:00+03:00
общество
россия
владимир мединский
владимир путин
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин хорошо разбирается в истории, в некоторых исторических аспектах лучше многих узких специалистов, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский в интервью "Комсомольской правде". "Президент разбирается в истории лучше многих из нас. В некоторых аспектах - лучше многих узких специалистов. Это, признаюсь, не раз меня поражало. Поэтому его выступления на исторические темы вызывают такой интерес", - сказал Мединский.
https://ria.ru/20250717/kiev-2029813616.html
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общество, россия, владимир мединский, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Мединский, Владимир Путин
Путин разбирается в истории лучше многих специалистов, рассказал Мединский
Мединский: Путин разбирается в истории лучше многих узких специалистов