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Захарова назвала искусственный интеллект рычагом мирового давления - РИА Новости, 18.07.2025
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08:41 18.07.2025
https://ria.ru/20250718/intellekt-2029849099.html
Захарова назвала искусственный интеллект рычагом мирового давления
Захарова назвала искусственный интеллект рычагом мирового давления - РИА Новости, 18.07.2025
Захарова назвала искусственный интеллект рычагом мирового давления
Искусственный интеллект становится не столько инструментом прогресса, сколько рычагом давления, средством перераспределения власти в мире, написала официальный... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T08:41:00+03:00
2025-07-18T08:41:00+03:00
россия
мария захарова
технологии
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Искусственный интеллект становится не столько инструментом прогресса, сколько рычагом давления, средством перераспределения власти в мире, написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в статье "НеоколонИИализм" в "Российской газете". "ИИ становится не только и не столько инструментом прогресса, сколько рычагом давления, движущей силой глобальной конкуренции, в том числе за умы и сердца, за сам образ жизни человека, а также средством перераспределения власти в мире", - отметила Захарова в статье. Она отметила, что в погоне за этим безусловным лидерством, статусом "властителя судьбы человечества", есть риск оказаться совсем не в том будущем, какое рисуют сторонники цифрового перехода. "Это проблема, которая требует взвешенного осмысления, учитывающего как современный прогресс в сфере высоких технологий, так и экономические реалии, включающие и их экологический аспект", - добавила дипломат.
https://ria.ru/20250715/ii-2029059218.html
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россия, мария захарова, технологии
Россия, Мария Захарова, Технологии
Захарова назвала искусственный интеллект рычагом мирового давления

Захарова: ИИ становится рычагом давления и средством перераспределения власти

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Искусственный интеллект становится не столько инструментом прогресса, сколько рычагом давления, средством перераспределения власти в мире, написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в статье "НеоколонИИализм" в "Российской газете".
"ИИ становится не только и не столько инструментом прогресса, сколько рычагом давления, движущей силой глобальной конкуренции, в том числе за умы и сердца, за сам образ жизни человека, а также средством перераспределения власти в мире", - отметила Захарова в статье.
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
Новые риски цифровой эпохи: как мошенники применяют искусственный интеллект
15 июля, 10:00
Она отметила, что в погоне за этим безусловным лидерством, статусом "властителя судьбы человечества", есть риск оказаться совсем не в том будущем, какое рисуют сторонники цифрового перехода.
"Это проблема, которая требует взвешенного осмысления, учитывающего как современный прогресс в сфере высоких технологий, так и экономические реалии, включающие и их экологический аспект", - добавила дипломат.
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