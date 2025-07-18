https://ria.ru/20250718/intellekt-2029849099.html

Захарова назвала искусственный интеллект рычагом мирового давления

Захарова назвала искусственный интеллект рычагом мирового давления - РИА Новости, 18.07.2025

Захарова назвала искусственный интеллект рычагом мирового давления

Искусственный интеллект становится не столько инструментом прогресса, сколько рычагом давления, средством перераспределения власти в мире, написала официальный... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T08:41:00+03:00

2025-07-18T08:41:00+03:00

2025-07-18T08:41:00+03:00

россия

мария захарова

технологии

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Искусственный интеллект становится не столько инструментом прогресса, сколько рычагом давления, средством перераспределения власти в мире, написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в статье "НеоколонИИализм" в "Российской газете". "ИИ становится не только и не столько инструментом прогресса, сколько рычагом давления, движущей силой глобальной конкуренции, в том числе за умы и сердца, за сам образ жизни человека, а также средством перераспределения власти в мире", - отметила Захарова в статье. Она отметила, что в погоне за этим безусловным лидерством, статусом "властителя судьбы человечества", есть риск оказаться совсем не в том будущем, какое рисуют сторонники цифрового перехода. "Это проблема, которая требует взвешенного осмысления, учитывающего как современный прогресс в сфере высоких технологий, так и экономические реалии, включающие и их экологический аспект", - добавила дипломат.

https://ria.ru/20250715/ii-2029059218.html

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россия, мария захарова, технологии