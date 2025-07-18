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МЭР сохранило прогноз по инфляции на 2025 год - РИА Новости, 18.07.2025
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19:33 18.07.2025 (обновлено: 20:01 18.07.2025)
https://ria.ru/20250718/inflyatsiya-2030058277.html
МЭР сохранило прогноз по инфляции на 2025 год
МЭР сохранило прогноз по инфляции на 2025 год - РИА Новости, 18.07.2025
МЭР сохранило прогноз по инфляции на 2025 год
Минэкономразвития России сохраняет прогноз по инфляции на 2025 год на уровне 7,6%, но возможна корректировка до уровня ниже 7% при сохранении текущей динамики,... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T19:33:00+03:00
2025-07-18T20:01:00+03:00
экономика
россия
мэр
инфляция
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Минэкономразвития России сохраняет прогноз по инфляции на 2025 год на уровне 7,6%, но возможна корректировка до уровня ниже 7% при сохранении текущей динамики, говорится в сообщении пресс-службы российского кабмина.По информации пресс-службы, вице-премьер РФ Александр Новак в пятницу провел совещание по текущей экономической ситуации. Участники обсудили итоги работы экономического блока в мае и за первые пять месяцев 2025 года.&quot;Было отмечено продолжение укрепления курса рубля, а также снижения инфляции. В мае она составила 9,9%, сократившись до 9,4% в июне и до 9,34% на 14 июля год к году. Минэкономразвития сохраняет прогноз по инфляции на 2025 год на уровне 7,6%, но возможна корректировка этого показателя до уровня ниже 7% при сохранении текущей динамики&quot;, - указано в сообщении.Также указано, что рост ВВП составил 1,5% по итогам пяти месяцев, а инвестиции в первом квартале выросли на 8,7%."Продолжился рост обрабатывающей промышленности и ряда других отраслей в сравнении с тем же периодом прошлого года. Наиболее активно в январе-мае выросли такие сегменты, как машиностроение, увеличившее выпуск продукции на 13,3%, и сфера общественного питания, показавшая рост в 8,3%. Строительная отрасль прибавила 5,5%, химический комплекс продемонстрировал прирост в 3,5%. Текущие показатели наблюдаются на фоне рекордно низкой безработицы, которая составила 2,3% в январе–мае 2025 года", - следует из релиза.Также в ходе совещания были рассмотрены итоги мониторинга системообразующих организаций за январь–июнь 2025 года. "По итогам совещания Александр Новак поручил федеральным органам власти продолжить в активном режиме отслеживать ситуацию в курируемых сферах и при необходимости принимать меры, направленные на улучшение ситуации, представлять соответствующие предложения в правительство", - заключили в кабмине.
https://ria.ru/20250717/ekonomika-2029725387.html
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экономика, россия, мэр, инфляция
Экономика, Россия, МЭР, Инфляция
МЭР сохранило прогноз по инфляции на 2025 год

МЭР сохранило прогноз по инфляции-2025 на уровне 7,6%, но возможна корректировка

© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 2000 рублей и монеты номиналом 5 рублей
Банкноты номиналом 2000 рублей и монеты номиналом 5 рублей - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Банкноты номиналом 2000 рублей и монеты номиналом 5 рублей. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Минэкономразвития России сохраняет прогноз по инфляции на 2025 год на уровне 7,6%, но возможна корректировка до уровня ниже 7% при сохранении текущей динамики, говорится в сообщении пресс-службы российского кабмина.
По информации пресс-службы, вице-премьер РФ Александр Новак в пятницу провел совещание по текущей экономической ситуации. Участники обсудили итоги работы экономического блока в мае и за первые пять месяцев 2025 года.
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"Было отмечено продолжение укрепления курса рубля, а также снижения инфляции. В мае она составила 9,9%, сократившись до 9,4% в июне и до 9,34% на 14 июля год к году. Минэкономразвития сохраняет прогноз по инфляции на 2025 год на уровне 7,6%, но возможна корректировка этого показателя до уровня ниже 7% при сохранении текущей динамики", - указано в сообщении.

Также указано, что рост ВВП составил 1,5% по итогам пяти месяцев, а инвестиции в первом квартале выросли на 8,7%.
"Продолжился рост обрабатывающей промышленности и ряда других отраслей в сравнении с тем же периодом прошлого года. Наиболее активно в январе-мае выросли такие сегменты, как машиностроение, увеличившее выпуск продукции на 13,3%, и сфера общественного питания, показавшая рост в 8,3%. Строительная отрасль прибавила 5,5%, химический комплекс продемонстрировал прирост в 3,5%. Текущие показатели наблюдаются на фоне рекордно низкой безработицы, которая составила 2,3% в январе–мае 2025 года", - следует из релиза.
Также в ходе совещания были рассмотрены итоги мониторинга системообразующих организаций за январь–июнь 2025 года. "По итогам совещания Александр Новак поручил федеральным органам власти продолжить в активном режиме отслеживать ситуацию в курируемых сферах и при необходимости принимать меры, направленные на улучшение ситуации, представлять соответствующие предложения в правительство", - заключили в кабмине.
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