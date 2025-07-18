https://ria.ru/20250718/gosduma-2029964440.html
В Госдуме оценили риски масштабной кибератаки через WhatsApp
В Госдуме оценили риски масштабной кибератаки через WhatsApp - РИА Новости, 18.07.2025
В Госдуме оценили риски масштабной кибератаки через WhatsApp
Член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин считает, что организация любой масштабной кибератаки через WhatsApp, — это лишь вопрос времени, так как... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T14:47:00+03:00
2025-07-18T14:47:00+03:00
2025-07-18T14:47:00+03:00
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин считает, что организация любой масштабной кибератаки через WhatsApp, — это лишь вопрос времени, так как платформа управляется извне. "Ситуация с WhatsApp — это наглядный пример того, что называется "пассивной уязвимостью". Мы имеем дело с платформой, которая занимает большую долю на российском рынке, но при этом полностью управляется извне — технически, юридически, организационно. Это серьёзный риск как для пользователей, так и для государства в целом. Любая масштабная кибератака, организованная через такую инфраструктуру, — это вопрос времени, а не вероятности", - сказал он РИА Новости. По мнению депутата, национальная альтернатива мессенджеру — это не вопрос конкуренции на рынке, а вопрос суверенитета. "Мы должны иметь инструменты, которые соответствуют нашим законам, находятся в российской юрисдикции и технически готовы к интеграции с государственными сервисами", - добавил он. Немкин подчеркнул, что мессенджер MAX — это шаг в правильном направлении, в нем заложены механизмы для электронной подписи, цифровой идентификации, юридически значимого документооборота.
https://ria.ru/20250718/whatsapp--2029915568.html
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технологии, антон немкин (депутат), общество, госдума рф
Технологии, Антон Немкин (депутат), Общество, Госдума РФ
В Госдуме оценили риски масштабной кибератаки через WhatsApp
Депутат Немкин назвал организацию кибератаки через WhatsApp вопросом времени
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин считает, что организация любой масштабной кибератаки через WhatsApp, — это лишь вопрос времени, так как платформа управляется извне.
"Ситуация с WhatsApp — это наглядный пример того, что называется "пассивной уязвимостью". Мы имеем дело с платформой, которая занимает большую долю на российском рынке, но при этом полностью управляется извне — технически, юридически, организационно. Это серьёзный риск как для пользователей, так и для государства в целом. Любая масштабная кибератака, организованная через такую инфраструктуру, — это вопрос времени, а не вероятности", - сказал он РИА Новости.
По мнению депутата, национальная альтернатива мессенджеру — это не вопрос конкуренции на рынке, а вопрос суверенитета.
"Мы должны иметь инструменты, которые соответствуют нашим законам, находятся в российской юрисдикции и технически готовы к интеграции с государственными сервисами", - добавил он.
Немкин
подчеркнул, что мессенджер MAX — это шаг в правильном направлении, в нем заложены механизмы для электронной подписи, цифровой идентификации, юридически значимого документооборота.