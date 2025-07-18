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В Геленджике ждут роста турпотока с момента открытия аэропорта - РИА Новости, 18.07.2025
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Туризм
 
04:16 18.07.2025
https://ria.ru/20250718/gelendzhik-2029835517.html
В Геленджике ждут роста турпотока с момента открытия аэропорта
В Геленджике ждут роста турпотока с момента открытия аэропорта - РИА Новости, 18.07.2025
В Геленджике ждут роста турпотока с момента открытия аэропорта
Отельеры в Геленджике рассказали РИА Новости, что ждут увеличения турпотока с момента открытия аэропорта, так как им приходилось снижать цены в мае и в начале... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T04:16:00+03:00
2025-07-18T04:16:00+03:00
туризм
геленджик
анапа
юг
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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ГЕЛЕНДЖИК, 18 июл - РИА Новости. Отельеры в Геленджике рассказали РИА Новости, что ждут увеличения турпотока с момента открытия аэропорта, так как им приходилось снижать цены в мае и в начале лета из-за низкого темпа бронирования. Местные владельцы турбизнеса также отметили, что сообщение об открытии аэропорта в Геленджике они встретили с большим оптимизмом. "Конечно, каждый владелец бизнеса скажет: мы ожидаем туристов после открытия аэропорта, так как июнь был очень слабый. В июле рост начинается потихоньку. Но по сравнению с предыдущими годами, конечно, он низок. Ожидаем ли поток людей? Конечно, мы их ждем, ждем с нетерпением! Геленджик к этому готов!" - рассказал один из владельцев отеля около аэропорта. Местные отельеры рассказали агентству, что в начале лета им приходилось снижать цены на бронирование номеров из-за слабого спроса. "Когда пошла информация о закрытии Анапы, очень многие отели в Геленджике подняли стоимость. Я осталась в той же стоимости, которая была в прошлом году. Цену не поднимала. Более того, опустила сейчас цену. Примерно на какой уровень? Например, в том году у нас было от 12 тысяч рублей в сутки, завтраки входят, сейчас у меня от 9 тысяч рублей. Поэтому у меня 100% загрузка. Мало того, что весь персонал работает, но и отель заполнен", - рассказала владелица четырехзвездочного отеля. Авиагавань в числе 11 аэропортов Юга России с 2022 года не принимала воздушные суда по соображениям безопасности. Возможность безопасного выполнения полетов в аэропорт Геленджика подтверждена специалистами Росавиации и Госкорпорации по ОрВД. Новый аэровокзал на курорте был построен в 2021 году, это позволило в два раза нарастить пропускную способность аэропорта. Ожидается, что до конца 2025 года завершатся работы по обновлению инфраструктуры авиагавани. В мае прошлого года на Юге России также возобновил работу аэропорт Элисты. За первое полугодие 2025 года он обслужил около 29 тысяч человек. Всего за это время было выполнено 324 рейса.
https://ria.ru/20250718/gostinitsy-2029833359.html
https://ria.ru/20250718/put-2029826423.html
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геленджик, анапа, юг, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Туризм, Геленджик, Анапа, Юг, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В Геленджике ждут роста турпотока с момента открытия аэропорта

Отельеры в Геленджике ждут роста турпотока с момента открытия аэропорта

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВид на город Геленджик
Вид на город Геленджик - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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ГЕЛЕНДЖИК, 18 июл - РИА Новости. Отельеры в Геленджике рассказали РИА Новости, что ждут увеличения турпотока с момента открытия аэропорта, так как им приходилось снижать цены в мае и в начале лета из-за низкого темпа бронирования.
Местные владельцы турбизнеса также отметили, что сообщение об открытии аэропорта в Геленджике они встретили с большим оптимизмом.
Аэропорт Геленджик - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
Гостиницы в Геленджике ждут размещения экипажей авиакомпаний
03:21
"Конечно, каждый владелец бизнеса скажет: мы ожидаем туристов после открытия аэропорта, так как июнь был очень слабый. В июле рост начинается потихоньку. Но по сравнению с предыдущими годами, конечно, он низок. Ожидаем ли поток людей? Конечно, мы их ждем, ждем с нетерпением! Геленджик к этому готов!" - рассказал один из владельцев отеля около аэропорта.
Местные отельеры рассказали агентству, что в начале лета им приходилось снижать цены на бронирование номеров из-за слабого спроса.
"Когда пошла информация о закрытии Анапы, очень многие отели в Геленджике подняли стоимость. Я осталась в той же стоимости, которая была в прошлом году. Цену не поднимала. Более того, опустила сейчас цену. Примерно на какой уровень? Например, в том году у нас было от 12 тысяч рублей в сутки, завтраки входят, сейчас у меня от 9 тысяч рублей. Поэтому у меня 100% загрузка. Мало того, что весь персонал работает, но и отель заполнен", - рассказала владелица четырехзвездочного отеля.
Вид на Геленджик - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
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00:22
Авиагавань в числе 11 аэропортов Юга России с 2022 года не принимала воздушные суда по соображениям безопасности. Возможность безопасного выполнения полетов в аэропорт Геленджика подтверждена специалистами Росавиации и Госкорпорации по ОрВД.
Новый аэровокзал на курорте был построен в 2021 году, это позволило в два раза нарастить пропускную способность аэропорта. Ожидается, что до конца 2025 года завершатся работы по обновлению инфраструктуры авиагавани.
В мае прошлого года на Юге России также возобновил работу аэропорт Элисты. За первое полугодие 2025 года он обслужил около 29 тысяч человек. Всего за это время было выполнено 324 рейса.
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Вчера, 23:20
 
ТуризмГеленджикАнапаЮгФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
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