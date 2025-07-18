https://ria.ru/20250718/forum-2029886514.html
Форум "Мой креатив. Мой бизнес" пройдет в Барнауле с 12 по 14 августа
Форум "Мой креатив. Мой бизнес" пройдет в Барнауле с 12 по 14 августа - РИА Новости, 18.07.2025
Форум "Мой креатив. Мой бизнес" пройдет в Барнауле с 12 по 14 августа
Форум "Мой креатив. Мой бизнес" пройдет с 12 по 14 августа в барнаульском парке "Изумрудный", сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T11:29:00+03:00
2025-07-18T11:29:00+03:00
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Форум "Мой креатив. Мой бизнес" пройдет с 12 по 14 августа в барнаульском парке "Изумрудный", сообщает пресс-служба правительства региона. Программа форума охватит многие направления креативного предпринимательства. Например, архитектуру и урбанистику, рекламу и маркетинг, локальные бренды, музыку, событийную индустрию, моду, кино и анимацию и другие. На главной сцене парка и в амфитеатре пройдут мастер-классы, сессии-разборы, выступления-дискуссии и так далее. В качестве спикеров выступят эксперты, консультанты, основатели собственного креативного бизнеса и креативные продюсеры Барнаула, Екатеринбурга и Москвы. Принять участие в форуме могут физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели, данные о которых содержатся в реестре СМСП, а также самозанятые, зарегистрированные на территории Алтайского края.
https://ria.ru/20250717/konsultatsii-2029654527.html
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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , алтайский край, барнаул
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Алтайский край, Барнаул
Форум "Мой креатив. Мой бизнес" пройдет в Барнауле с 12 по 14 августа
В Алтайском крае пройдет форум "Мой креатив. Мой бизнес"
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Форум "Мой креатив. Мой бизнес" пройдет с 12 по 14 августа в барнаульском парке "Изумрудный", сообщает пресс-служба правительства региона.
Программа форума охватит многие направления креативного предпринимательства. Например, архитектуру и урбанистику, рекламу и маркетинг, локальные бренды, музыку, событийную индустрию, моду, кино и анимацию и другие.
На главной сцене парка и в амфитеатре пройдут мастер-классы, сессии-разборы, выступления-дискуссии и так далее. В качестве спикеров выступят эксперты, консультанты, основатели собственного креативного бизнеса и креативные продюсеры Барнаула, Екатеринбурга и Москвы.
Принять участие в форуме могут физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели, данные о которых содержатся в реестре СМСП, а также самозанятые, зарегистрированные на территории Алтайского края.