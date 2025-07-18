https://ria.ru/20250718/forum-2029886514.html

Форум "Мой креатив. Мой бизнес" пройдет в Барнауле с 12 по 14 августа

Форум "Мой креатив. Мой бизнес" пройдет в Барнауле с 12 по 14 августа - РИА Новости, 18.07.2025

Форум "Мой креатив. Мой бизнес" пройдет в Барнауле с 12 по 14 августа

Форум "Мой креатив. Мой бизнес" пройдет с 12 по 14 августа в барнаульском парке "Изумрудный", сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T11:29:00+03:00

2025-07-18T11:29:00+03:00

2025-07-18T11:29:00+03:00

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Форум "Мой креатив. Мой бизнес" пройдет с 12 по 14 августа в барнаульском парке "Изумрудный", сообщает пресс-служба правительства региона. Программа форума охватит многие направления креативного предпринимательства. Например, архитектуру и урбанистику, рекламу и маркетинг, локальные бренды, музыку, событийную индустрию, моду, кино и анимацию и другие. На главной сцене парка и в амфитеатре пройдут мастер-классы, сессии-разборы, выступления-дискуссии и так далее. В качестве спикеров выступят эксперты, консультанты, основатели собственного креативного бизнеса и креативные продюсеры Барнаула, Екатеринбурга и Москвы. Принять участие в форуме могут физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели, данные о которых содержатся в реестре СМСП, а также самозанятые, зарегистрированные на территории Алтайского края.

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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , алтайский край, барнаул