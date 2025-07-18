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Финляндия добивается от ЕС финансирования приграничных с Россией регионов - РИА Новости, 18.07.2025
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11:42 18.07.2025
https://ria.ru/20250718/finljandija-2029891282.html
Финляндия добивается от ЕС финансирования приграничных с Россией регионов
Финляндия добивается от ЕС финансирования приграничных с Россией регионов - РИА Новости, 18.07.2025
Финляндия добивается от ЕС финансирования приграничных с Россией регионов
Финляндия добивается включения в новый бюджет ЕС финансирования приграничных с Россией регионов, сообщает телерадиовещатель Yle со ссылкой на министра по делам... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T11:42:00+03:00
2025-07-18T11:42:00+03:00
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россия
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дмитрий песков
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петтери орпо
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Финляндия добивается включения в новый бюджет ЕС финансирования приграничных с Россией регионов, сообщает телерадиовещатель Yle со ссылкой на министра по делам ЕС Йоакима Странда. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в среду представила свое предложение по размерам и статьям расходов очередного многолетнего бюджета Евросоюза (MFF) на 2028-2034 годы, который эксперты заранее назвали "несостоятельным". Согласно предложению ЕК, бюджет составит около 2 триллионов евро. Порядка 100 миллиардов евро предлагается запланировать для помощи Украине. "На переговорах по бюджету ЕС Финляндия будет добиваться отдельного решения по финансированию восточной границы (граница с Россией - ред.)", - говорится в сообщении. Как уточняет Yle, речь идет не только о пограничном контроле и безопасности. "Тот факт, что у нас есть динамично развивающаяся Восточная Финляндия, где компании преуспевают и инфраструктура находится в хорошем состоянии, также является вопросом безопасности и надежности поставок, и мы работаем в этом направлении", - приводит слова Странда Yle. После того как власти Финляндии в одностороннем порядке закрыли границу с Россией, неоднократно сообщалось о том, что финские города, через которые проходили туристические потоки, начали испытывать экономические сложности, а бизнес там начал закрываться. Финский премьер Петтери Орпо в апреле 2024 года попросил у Евросоюза денег для помощи регионам, расположенным у закрытой границы, и заявил, что они экономически пострадали якобы из-за действий Москвы. Однако ЕС пока выделил в общей сложности 66 миллионов евро, но не на поддержку регионов, а на усиление контроля на границе. Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей до дальнейшего уведомления. Финляндияначала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Финские власти обвиняли Россию в якобы целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав их проявлением двойных стандартов Запада. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отмечал, что русофобская позиция, которой стали придерживаться власти Финляндии, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркивал, что российские пограничники соблюдают все инструкции, погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право, а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.
https://ria.ru/20250519/granitsa-2017931559.html
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в мире, россия, финляндия, москва, дмитрий песков, урсула фон дер ляйен, петтери орпо, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Россия, Финляндия, Москва, Дмитрий Песков, Урсула фон дер Ляйен, Петтери Орпо, Евросоюз, Еврокомиссия
Финляндия добивается от ЕС финансирования приграничных с Россией регионов

Финляндия просит включить в бюджет ЕС финансирование приграничных с РФ регионов

CC BY 2.0 / Michael Davis-Burchat / Helsinki DayФлаги Финляндии и Хельсинки
Флаги Финляндии и Хельсинки - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
CC BY 2.0 / Michael Davis-Burchat / Helsinki Day
Флаги Финляндии и Хельсинки. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Финляндия добивается включения в новый бюджет ЕС финансирования приграничных с Россией регионов, сообщает телерадиовещатель Yle со ссылкой на министра по делам ЕС Йоакима Странда.
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в среду представила свое предложение по размерам и статьям расходов очередного многолетнего бюджета Евросоюза (MFF) на 2028-2034 годы, который эксперты заранее назвали "несостоятельным". Согласно предложению ЕК, бюджет составит около 2 триллионов евро. Порядка 100 миллиардов евро предлагается запланировать для помощи Украине.
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"На переговорах по бюджету ЕС Финляндия будет добиваться отдельного решения по финансированию восточной границы (граница с Россией - ред.)", - говорится в сообщении.
Как уточняет Yle, речь идет не только о пограничном контроле и безопасности.
"Тот факт, что у нас есть динамично развивающаяся Восточная Финляндия, где компании преуспевают и инфраструктура находится в хорошем состоянии, также является вопросом безопасности и надежности поставок, и мы работаем в этом направлении", - приводит слова Странда Yle.
После того как власти Финляндии в одностороннем порядке закрыли границу с Россией, неоднократно сообщалось о том, что финские города, через которые проходили туристические потоки, начали испытывать экономические сложности, а бизнес там начал закрываться.
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Финский премьер Петтери Орпо в апреле 2024 года попросил у Евросоюза денег для помощи регионам, расположенным у закрытой границы, и заявил, что они экономически пострадали якобы из-за действий Москвы. Однако ЕС пока выделил в общей сложности 66 миллионов евро, но не на поддержку регионов, а на усиление контроля на границе.
Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей до дальнейшего уведомления. Финляндияначала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Финские власти обвиняли Россию в якобы целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав их проявлением двойных стандартов Запада.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отмечал, что русофобская позиция, которой стали придерживаться власти Финляндии, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркивал, что российские пограничники соблюдают все инструкции, погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право, а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.
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