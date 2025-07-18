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Эстония ввела санкции против 19 грузинских чиновников - РИА Новости, 18.07.2025
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16:40 18.07.2025
https://ria.ru/20250718/estonija-2030008829.html
Эстония ввела санкции против 19 грузинских чиновников
Эстония ввела санкции против 19 грузинских чиновников - РИА Новости, 18.07.2025
Эстония ввела санкции против 19 грузинских чиновников
Эстония ввела санкции против 19 высокопоставленных грузинских чиновников, в том числе против министра юстиции и генерального прокурора, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T16:40:00+03:00
2025-07-18T16:40:00+03:00
в мире
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ираклий кобахидзе
саломе зурабишвили
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Эстония ввела санкции против 19 высокопоставленных грузинских чиновников, в том числе против министра юстиции и генерального прокурора, сообщает пресс-служба эстонского МИД. "Министр иностранных дел Маргус Цахкна подписал директиву, добавляющую в санкционный список Эстонии еще 19 высокопоставленных грузинских чиновников. Под запрет на въезд попадают, в частности, министр юстиции Грузии, генеральный прокурор, депутаты, прокуроры, судьи и бывший начальник полиции", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства прибалтийской республики. По словам Цахкны, санкции введены за преследование "мирных протестующих, журналистов и представителей оппозиции". Отмечается, что в общей сложности Эстония запретила въезд для 102 грузинских чиновников. В декабре прошлого года Эстония наряду с Литвой решили ввести санкции против 20 представителей правительства Грузии, в том числе против премьера Ираклия Кобахидзе. Грузинские власти решили не отвечать зеркально, мотивируя это "уважением к народам этих стран". Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Россией и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. На тот момент президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала к протестам из-за итогов выборов.
https://ria.ru/20250718/sanktsii-2029864994.html
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в мире, грузия, эстония, литва, ираклий кобахидзе, саломе зурабишвили, обсе
В мире, Грузия, Эстония, Литва, Ираклий Кобахидзе, Саломе Зурабишвили, ОБСЕ
Эстония ввела санкции против 19 грузинских чиновников

Эстония ввела санкции против 19 высокопоставленных грузинских чиновников

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкГосударственный флаг Эстонии
Государственный флаг Эстонии - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Эстония ввела санкции против 19 высокопоставленных грузинских чиновников, в том числе против министра юстиции и генерального прокурора, сообщает пресс-служба эстонского МИД.
"Министр иностранных дел Маргус Цахкна подписал директиву, добавляющую в санкционный список Эстонии еще 19 высокопоставленных грузинских чиновников. Под запрет на въезд попадают, в частности, министр юстиции Грузии, генеральный прокурор, депутаты, прокуроры, судьи и бывший начальник полиции", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства прибалтийской республики.
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По словам Цахкны, санкции введены за преследование "мирных протестующих, журналистов и представителей оппозиции". Отмечается, что в общей сложности Эстония запретила въезд для 102 грузинских чиновников.
В декабре прошлого года Эстония наряду с Литвой решили ввести санкции против 20 представителей правительства Грузии, в том числе против премьера Ираклия Кобахидзе. Грузинские власти решили не отвечать зеркально, мотивируя это "уважением к народам этих стран".
Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Россией и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. На тот момент президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала к протестам из-за итогов выборов.
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