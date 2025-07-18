В постпредстве России высказались о новых санкциях ЕС
Постпредство России назвало новые санкции ЕС вымученными
© AP Photo / Omar HavanaФлаги ЕС в здании Евросоюза в Брюсселе
© AP Photo / Omar Havana
Флаги ЕС в здании Евросоюза в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 18 июл - РИА Новости. Новые "вымученные" санкции Евросоюза против РФ ухудшат и без того плачевное состояние экономики ЕС, говорится в поступившем в распоряжение РИА Новости комментарии постоянного представительства России при Евросоюзе.
"Евросоюз вымучил очередной, 18-й по счету "пакет" нелегитимных ограничительных мер. Слово "вымучил" в данном случае не является просто фигурой речи, а реально отражает тот изнурительный процесс, на который каждый раз обрекают себя страны-члены ЕС в напрасной надежде нанести российской экономике "сокрушительный удар". Вновь приходится констатировать, что все подобные усилия изначально обречены на провал. Они не только не будут иметь ожидаемого эффекта, но продолжат ухудшать и без того плачевное состояние экономики самого ЕС", - заявили в постпредстве.
Там подчеркнули, что "в этой связи обращает на себя внимание, что на фоне затяжной стагнации и острых бюджетных проблем эксперты заговорили о реальной угрозе банкротства Франции — второй по величине экономики ЕС". "На критически высоком уровне — показатели госдолга и дефицита госбюджета также ряда других государств-членов", - отмечается в документе.
ЕС в пятницу согласовал очередной 18-й пакет антироссийских санкций.