https://ria.ru/20250718/es-2030069402.html

В постпредстве России высказались о новых санкциях ЕС

В постпредстве России высказались о новых санкциях ЕС - РИА Новости, 18.07.2025

В постпредстве России высказались о новых санкциях ЕС

Новые "вымученные" санкции Евросоюза против РФ ухудшат и без того плачевное состояние экономики ЕС, говорится в поступившем в распоряжение РИА Новости... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T21:20:00+03:00

2025-07-18T21:20:00+03:00

2025-07-18T21:45:00+03:00

россия

специальная военная операция на украине

в мире

франция

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029957223_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3be3d4441ce0234946e4c7c078ae7190.jpg

БРЮССЕЛЬ, 18 июл - РИА Новости. Новые "вымученные" санкции Евросоюза против РФ ухудшат и без того плачевное состояние экономики ЕС, говорится в поступившем в распоряжение РИА Новости комментарии постоянного представительства России при Евросоюзе."Евросоюз вымучил очередной, 18-й по счету "пакет" нелегитимных ограничительных мер. Слово "вымучил" в данном случае не является просто фигурой речи, а реально отражает тот изнурительный процесс, на который каждый раз обрекают себя страны-члены ЕС в напрасной надежде нанести российской экономике "сокрушительный удар". Вновь приходится констатировать, что все подобные усилия изначально обречены на провал. Они не только не будут иметь ожидаемого эффекта, но продолжат ухудшать и без того плачевное состояние экономики самого ЕС", - заявили в постпредстве.Там подчеркнули, что "в этой связи обращает на себя внимание, что на фоне затяжной стагнации и острых бюджетных проблем эксперты заговорили о реальной угрозе банкротства Франции — второй по величине экономики ЕС". "На критически высоком уровне — показатели госдолга и дефицита госбюджета также ряда других государств-членов", - отмечается в документе.ЕС в пятницу согласовал очередной 18-й пакет антироссийских санкций.

https://ria.ru/20250718/evrosojuz-2030068974.html

россия

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, в мире, франция, евросоюз