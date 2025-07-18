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В постпредстве России высказались о новых санкциях ЕС - РИА Новости, 18.07.2025
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21:20 18.07.2025 (обновлено: 21:45 18.07.2025)
https://ria.ru/20250718/es-2030069402.html
В постпредстве России высказались о новых санкциях ЕС
В постпредстве России высказались о новых санкциях ЕС - РИА Новости, 18.07.2025
В постпредстве России высказались о новых санкциях ЕС
Новые "вымученные" санкции Евросоюза против РФ ухудшат и без того плачевное состояние экономики ЕС, говорится в поступившем в распоряжение РИА Новости... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T21:20:00+03:00
2025-07-18T21:45:00+03:00
россия
специальная военная операция на украине
в мире
франция
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 18 июл - РИА Новости. Новые "вымученные" санкции Евросоюза против РФ ухудшат и без того плачевное состояние экономики ЕС, говорится в поступившем в распоряжение РИА Новости комментарии постоянного представительства России при Евросоюзе."Евросоюз вымучил очередной, 18-й по счету "пакет" нелегитимных ограничительных мер. Слово "вымучил" в данном случае не является просто фигурой речи, а реально отражает тот изнурительный процесс, на который каждый раз обрекают себя страны-члены ЕС в напрасной надежде нанести российской экономике "сокрушительный удар". Вновь приходится констатировать, что все подобные усилия изначально обречены на провал. Они не только не будут иметь ожидаемого эффекта, но продолжат ухудшать и без того плачевное состояние экономики самого ЕС", - заявили в постпредстве.Там подчеркнули, что "в этой связи обращает на себя внимание, что на фоне затяжной стагнации и острых бюджетных проблем эксперты заговорили о реальной угрозе банкротства Франции — второй по величине экономики ЕС". "На критически высоком уровне — показатели госдолга и дефицита госбюджета также ряда других государств-членов", - отмечается в документе.ЕС в пятницу согласовал очередной 18-й пакет антироссийских санкций.
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россия, в мире, франция, евросоюз
Россия, Специальная военная операция на Украине, В мире, Франция, Евросоюз
В постпредстве России высказались о новых санкциях ЕС

Постпредство России назвало новые санкции ЕС вымученными

© AP Photo / Omar HavanaФлаги ЕС в здании Евросоюза в Брюсселе
Флаги ЕС в здании Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© AP Photo / Omar Havana
Флаги ЕС в здании Евросоюза в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 18 июл - РИА Новости. Новые "вымученные" санкции Евросоюза против РФ ухудшат и без того плачевное состояние экономики ЕС, говорится в поступившем в распоряжение РИА Новости комментарии постоянного представительства России при Евросоюзе.
"Евросоюз вымучил очередной, 18-й по счету "пакет" нелегитимных ограничительных мер. Слово "вымучил" в данном случае не является просто фигурой речи, а реально отражает тот изнурительный процесс, на который каждый раз обрекают себя страны-члены ЕС в напрасной надежде нанести российской экономике "сокрушительный удар". Вновь приходится констатировать, что все подобные усилия изначально обречены на провал. Они не только не будут иметь ожидаемого эффекта, но продолжат ухудшать и без того плачевное состояние экономики самого ЕС", - заявили в постпредстве.
Там подчеркнули, что "в этой связи обращает на себя внимание, что на фоне затяжной стагнации и острых бюджетных проблем эксперты заговорили о реальной угрозе банкротства Франции — второй по величине экономики ЕС". "На критически высоком уровне — показатели госдолга и дефицита госбюджета также ряда других государств-членов", - отмечается в документе.
ЕС в пятницу согласовал очередной 18-й пакет антироссийских санкций.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
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