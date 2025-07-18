https://ria.ru/20250718/es-2029992349.html
ЕС впервые ввел санкции против компании из сектора СПГ
ЕС впервые ввел санкции против компании из сектора СПГ - РИА Новости, 18.07.2025
ЕС впервые ввел санкции против компании из сектора СПГ
ЕС впервые в рамках антироссийских санкций ввел ограничения против компании, занятой в секторе СПГ, следует из заявления Совета Евросоюза. РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T15:54:00+03:00
2025-07-18T15:54:00+03:00
2025-07-18T15:54:00+03:00
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БРЮССЕЛЬ, 18 июл - РИА Новости. ЕС впервые в рамках антироссийских санкций ввел ограничения против компании, занятой в секторе СПГ, следует из заявления Совета Евросоюза. "Впервые по санкции попала компания из сектора СПГ", - говорится в документе. О какой компании идет речь, станет известно после публикации в официальном журнале, которая ожидается в ближайшее время.
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