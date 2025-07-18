https://ria.ru/20250718/ekonomika-2030024710.html

Официальный курс юаня с субботы вырос на 1,72 копейки

Официальный курс юаня с субботы вырос на 1,72 копейки - РИА Новости, 18.07.2025

Официальный курс юаня с субботы вырос на 1,72 копейки

Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, вырос на 1,72 копейки - до 10,8959 рубля, курс доллара - на 12,73 копейки, до 78,3129 рубля, курс... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T17:46:00+03:00

2025-07-18T17:46:00+03:00

2025-07-18T17:46:00+03:00

экономика

россия

сша

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, вырос на 1,72 копейки - до 10,8959 рубля, курс доллара - на 12,73 копейки, до 78,3129 рубля, курс евро - на 11,05 копейки, до 91,0821 рубля, следует из данных Банка России. После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка. США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.

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экономика, россия, сша, московская биржа