https://ria.ru/20250718/ekonomika-2029977549.html
Стоимость бензина Аи-92 за неделю выросла на 2,06 процента
Стоимость бензина Аи-92 за неделю выросла на 2,06 процента - РИА Новости, 18.07.2025
Стоимость бензина Аи-92 за неделю выросла на 2,06 процента
Стоимость бензина Аи-92 на Петербургской бирже за неделю выросла на 2,06%, а цена на марку Аи-95 подскочила на 4,69%, следует из материалов торгов. РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T15:13:00+03:00
2025-07-18T15:13:00+03:00
2025-07-18T15:13:00+03:00
экономика
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Стоимость бензина Аи-92 на Петербургской бирже за неделю выросла на 2,06%, а цена на марку Аи-95 подскочила на 4,69%, следует из материалов торгов. При этом только за пятницу цена на бензин Аи-92 выросла по территориальному индексу Европейской части России на 0,03% - до 65 202 рублей за тонну, Аи-95 - на 0,35% - до 74 093 рублей за тонну. Тонна летнего дизельного топлива по итогам торговой сессии подешевела на 0,76% - до 56 942 рублей. За неделю она снизилась в цене на 0,44%. Мазут подорожал за пятницу на 0,35%, до 23 495 рублей за тонну, сжиженные углеводородные газы (СУГи) - на 1,24%, до 15 699 рублей. Авиакеросин подешевел на 0,12%, до 70 773 рублей. Вице-премьер РФ Александр Новак 11 июля не исключил полного запрета на экспорт бензина в августе-сентябре, если "того потребует ситуация". Решение будет принято в ближайшие дни, уточнял он. Эмбарго на экспорт бензина из России для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год) действует с 1 марта по 31 августа. Первоначально запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС, действовал в РФ с 1 марта по 31 августа 2024 года, однако 20 мая он был приостановлен, а осенью возобновлен. Затем кабмин сделал исключение для крупных нефтеперерабатывающих заводов.
https://ria.ru/20250711/novak-2028565917.html
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экономика, россия, александр новак, евразийский экономический союз, аи-92, аи-95
Экономика, Россия, Александр Новак, Евразийский экономический союз, АИ-92, АИ-95
Стоимость бензина Аи-92 за неделю выросла на 2,06 процента
Стоимость бензина Аи-92 на Петербургской бирже за неделю выросла на 2,06%