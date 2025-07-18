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Стоимость бензина Аи-92 за неделю выросла на 2,06 процента - РИА Новости, 18.07.2025
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15:13 18.07.2025
https://ria.ru/20250718/ekonomika-2029977549.html
Стоимость бензина Аи-92 за неделю выросла на 2,06 процента
Стоимость бензина Аи-92 за неделю выросла на 2,06 процента - РИА Новости, 18.07.2025
Стоимость бензина Аи-92 за неделю выросла на 2,06 процента
Стоимость бензина Аи-92 на Петербургской бирже за неделю выросла на 2,06%, а цена на марку Аи-95 подскочила на 4,69%, следует из материалов торгов. РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T15:13:00+03:00
2025-07-18T15:13:00+03:00
экономика
россия
александр новак
евразийский экономический союз
аи-92
аи-95
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Стоимость бензина Аи-92 на Петербургской бирже за неделю выросла на 2,06%, а цена на марку Аи-95 подскочила на 4,69%, следует из материалов торгов. При этом только за пятницу цена на бензин Аи-92 выросла по территориальному индексу Европейской части России на 0,03% - до 65 202 рублей за тонну, Аи-95 - на 0,35% - до 74 093 рублей за тонну. Тонна летнего дизельного топлива по итогам торговой сессии подешевела на 0,76% - до 56 942 рублей. За неделю она снизилась в цене на 0,44%. Мазут подорожал за пятницу на 0,35%, до 23 495 рублей за тонну, сжиженные углеводородные газы (СУГи) - на 1,24%, до 15 699 рублей. Авиакеросин подешевел на 0,12%, до 70 773 рублей. Вице-премьер РФ Александр Новак 11 июля не исключил полного запрета на экспорт бензина в августе-сентябре, если "того потребует ситуация". Решение будет принято в ближайшие дни, уточнял он. Эмбарго на экспорт бензина из России для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год) действует с 1 марта по 31 августа. Первоначально запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС, действовал в РФ с 1 марта по 31 августа 2024 года, однако 20 мая он был приостановлен, а осенью возобновлен. Затем кабмин сделал исключение для крупных нефтеперерабатывающих заводов.
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экономика, россия, александр новак, евразийский экономический союз, аи-92, аи-95
Экономика, Россия, Александр Новак, Евразийский экономический союз, АИ-92, АИ-95
Стоимость бензина Аи-92 за неделю выросла на 2,06 процента

Стоимость бензина Аи-92 на Петербургской бирже за неделю выросла на 2,06%

© РИА Новости / Алексей Сазонов | Перейти в медиабанкБензоколонка автозаправочной станции
Бензоколонка автозаправочной станции - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости / Алексей Сазонов
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Бензоколонка автозаправочной станции. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Стоимость бензина Аи-92 на Петербургской бирже за неделю выросла на 2,06%, а цена на марку Аи-95 подскочила на 4,69%, следует из материалов торгов.
При этом только за пятницу цена на бензин Аи-92 выросла по территориальному индексу Европейской части России на 0,03% - до 65 202 рублей за тонну, Аи-95 - на 0,35% - до 74 093 рублей за тонну.
Тонна летнего дизельного топлива по итогам торговой сессии подешевела на 0,76% - до 56 942 рублей. За неделю она снизилась в цене на 0,44%.
Мазут подорожал за пятницу на 0,35%, до 23 495 рублей за тонну, сжиженные углеводородные газы (СУГи) - на 1,24%, до 15 699 рублей. Авиакеросин подешевел на 0,12%, до 70 773 рублей.
Вице-премьер РФ Александр Новак 11 июля не исключил полного запрета на экспорт бензина в августе-сентябре, если "того потребует ситуация". Решение будет принято в ближайшие дни, уточнял он.
Эмбарго на экспорт бензина из России для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год) действует с 1 марта по 31 августа. Первоначально запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС, действовал в РФ с 1 марта по 31 августа 2024 года, однако 20 мая он был приостановлен, а осенью возобновлен. Затем кабмин сделал исключение для крупных нефтеперерабатывающих заводов.
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
Новак не исключил полного запрета экспорта бензина
11 июля, 14:32
 
ЭкономикаРоссияАлександр НовакЕвразийский экономический союзАИ-92АИ-95
 
 
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