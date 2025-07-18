https://ria.ru/20250718/efimov-2029948347.html
Ефимов: за услугами в сфере строительства обратились свыше 30 тысяч раз
Ефимов: за услугами в сфере строительства обратились свыше 30 тысяч раз - РИА Новости, 18.07.2025
Ефимов: за услугами в сфере строительства обратились свыше 30 тысяч раз
Москвичи с начала 2025 года обратились за государственными услугами в сфере строительства и архитектуры через портал mos.ru свыше 30 тысяч раз, сообщил заммэра... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T15:08:00+03:00
2025-07-18T15:08:00+03:00
2025-07-18T15:08:00+03:00
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Москвичи с начала 2025 года обратились за государственными услугами в сфере строительства и архитектуры через портал mos.ru свыше 30 тысяч раз, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Он отметил, что благодаря онлайн-услугам упрощается процесс получения документов. Кроме того, жители экономят время."С начала этого года через официальный портал мэра и правительства Москвы mos.ru граждане и предприниматели обратились за получением государственных услуг в сфере строительства и архитектуры почти 32 тысячи раз", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомлекса.В сообщении уточняется, что в Москве обратили более 80% заявок, которые подали физические и юридические лица. Чаще всего они обращались по таким услугам, как "Приемка исполнительной документации для ведения сводного плана подземных коммуникаций и сооружений" и "Подготовка и выдача градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ)".Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что цифровые технологии позволили избавить горожан от 1,5 миллиарда лишних бумажных документов.
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владимир ефимов (правительство москвы) , москва, градостроительный комплекс москвы
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва, Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: за услугами в сфере строительства обратились свыше 30 тысяч раз
Ефимов: за госуслугами в сфере строительства обратились свыше 30 тысяч раз
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Москвичи с начала 2025 года обратились за государственными услугами в сфере строительства и архитектуры через портал mos.ru свыше 30 тысяч раз, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Он отметил, что благодаря онлайн-услугам упрощается процесс получения документов. Кроме того, жители экономят время.
"С начала этого года через официальный портал мэра и правительства Москвы mos.ru граждане и предприниматели обратились за получением государственных услуг в сфере строительства и архитектуры почти 32 тысячи раз", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомлекса.
В сообщении уточняется, что в Москве обратили более 80% заявок, которые подали физические и юридические лица. Чаще всего они обращались по таким услугам, как "Приемка исполнительной документации для ведения сводного плана подземных коммуникаций и сооружений" и "Подготовка и выдача градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ)".
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что цифровые технологии позволили избавить горожан от 1,5 миллиарда лишних бумажных документов.