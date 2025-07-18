https://ria.ru/20250718/efimov-2029948347.html

Ефимов: за услугами в сфере строительства обратились свыше 30 тысяч раз

Ефимов: за услугами в сфере строительства обратились свыше 30 тысяч раз - РИА Новости, 18.07.2025

Ефимов: за услугами в сфере строительства обратились свыше 30 тысяч раз

Москвичи с начала 2025 года обратились за государственными услугами в сфере строительства и архитектуры через портал mos.ru свыше 30 тысяч раз, сообщил заммэра... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T15:08:00+03:00

2025-07-18T15:08:00+03:00

2025-07-18T15:08:00+03:00

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

градостроительный комплекс москвы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806704_0:28:3071:1755_1920x0_80_0_0_ae9913dd6e51ab3b22498ef263b2f52c.png

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Москвичи с начала 2025 года обратились за государственными услугами в сфере строительства и архитектуры через портал mos.ru свыше 30 тысяч раз, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Он отметил, что благодаря онлайн-услугам упрощается процесс получения документов. Кроме того, жители экономят время."С начала этого года через официальный портал мэра и правительства Москвы mos.ru граждане и предприниматели обратились за получением государственных услуг в сфере строительства и архитектуры почти 32 тысячи раз", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомлекса.В сообщении уточняется, что в Москве обратили более 80% заявок, которые подали физические и юридические лица. Чаще всего они обращались по таким услугам, как "Приемка исполнительной документации для ведения сводного плана подземных коммуникаций и сооружений" и "Подготовка и выдача градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ)".Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что цифровые технологии позволили избавить горожан от 1,5 миллиарда лишних бумажных документов.

https://ria.ru/20250718/efimov-2029913352.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир ефимов (правительство москвы) , москва, градостроительный комплекс москвы