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Ефимов: за услугами в сфере строительства обратились свыше 30 тысяч раз - РИА Новости, 18.07.2025
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15:08 18.07.2025
https://ria.ru/20250718/efimov-2029948347.html
Ефимов: за услугами в сфере строительства обратились свыше 30 тысяч раз
Ефимов: за услугами в сфере строительства обратились свыше 30 тысяч раз - РИА Новости, 18.07.2025
Ефимов: за услугами в сфере строительства обратились свыше 30 тысяч раз
Москвичи с начала 2025 года обратились за государственными услугами в сфере строительства и архитектуры через портал mos.ru свыше 30 тысяч раз, сообщил заммэра... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T15:08:00+03:00
2025-07-18T15:08:00+03:00
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Москвичи с начала 2025 года обратились за государственными услугами в сфере строительства и архитектуры через портал mos.ru свыше 30 тысяч раз, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Он отметил, что благодаря онлайн-услугам упрощается процесс получения документов. Кроме того, жители экономят время."С начала этого года через официальный портал мэра и правительства Москвы mos.ru граждане и предприниматели обратились за получением государственных услуг в сфере строительства и архитектуры почти 32 тысячи раз", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомлекса.В сообщении уточняется, что в Москве обратили более 80% заявок, которые подали физические и юридические лица. Чаще всего они обращались по таким услугам, как "Приемка исполнительной документации для ведения сводного плана подземных коммуникаций и сооружений" и "Подготовка и выдача градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ)".Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что цифровые технологии позволили избавить горожан от 1,5 миллиарда лишних бумажных документов.
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владимир ефимов (правительство москвы) , москва, градостроительный комплекс москвы
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва, Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: за услугами в сфере строительства обратились свыше 30 тысяч раз

Ефимов: за госуслугами в сфере строительства обратились свыше 30 тысяч раз

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Москвичи с начала 2025 года обратились за государственными услугами в сфере строительства и архитектуры через портал mos.ru свыше 30 тысяч раз, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Он отметил, что благодаря онлайн-услугам упрощается процесс получения документов. Кроме того, жители экономят время.
"С начала этого года через официальный портал мэра и правительства Москвы mos.ru граждане и предприниматели обратились за получением государственных услуг в сфере строительства и архитектуры почти 32 тысячи раз", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомлекса.
В сообщении уточняется, что в Москве обратили более 80% заявок, которые подали физические и юридические лица. Чаще всего они обращались по таким услугам, как "Приемка исполнительной документации для ведения сводного плана подземных коммуникаций и сооружений" и "Подготовка и выдача градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ)".
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что цифровые технологии позволили избавить горожан от 1,5 миллиарда лишних бумажных документов.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
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