https://ria.ru/20250718/efimov-2029913352.html
Ефимов: свыше 40 инвестпроектов реализуют в Новой Москве
Ефимов: свыше 40 инвестпроектов реализуют в Новой Москве - РИА Новости, 18.07.2025
Ефимов: свыше 40 инвестпроектов реализуют в Новой Москве
Более 40 масштабных инвестиционных проектов реализуется на территории Новой Москвы, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T13:12:00+03:00
2025-07-18T13:12:00+03:00
2025-07-18T13:12:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Более 40 масштабных инвестиционных проектов реализуется на территории Новой Москвы, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."На территории Троицкого и Новомосковского административных округов инвесторы реализуют масштабные инвестиционные проекты на 43 земельных участках. Их общая площадь превышает 320 гектаров", - приводит в сообщении слова Ефимова пресс-служба градкомплекса.В сообщении уточняется, что сейчас на разных стадиях находятся проекты строительства спортивных комплексов, производств, транспортных, общественно-деловых и других объектов. Их общая площадь составляет свыше 2,8 миллиона квадратных метров.В свою очередь глава департамента городского имущества Москвы Екатерина Соловьева рассказала, что в Краснопахорском районе формируют крупный промышленный кластер. Он ориентирован на выпуск строительной продукции. Кроме того, город выделил участок 4 гектара в аренду по льготной ставке для возведения завода железобетонных конструкций.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как развиваются Троицкий и Новомосковский административные округа.
https://ria.ru/20250718/efimov-2029771209.html
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: свыше 40 инвестпроектов реализуют в Новой Москве
Ефимов: более 40 инвестпроектов реализуют на территории Новой Москвы
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Более 40 масштабных инвестиционных проектов реализуется на территории Новой Москвы, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"На территории Троицкого и Новомосковского административных округов инвесторы реализуют масштабные инвестиционные проекты на 43 земельных участках. Их общая площадь превышает 320 гектаров", - приводит в сообщении слова Ефимова пресс-служба градкомплекса.
В сообщении уточняется, что сейчас на разных стадиях находятся проекты строительства спортивных комплексов, производств, транспортных, общественно-деловых и других объектов. Их общая площадь составляет свыше 2,8 миллиона квадратных метров.
В свою очередь глава департамента городского имущества Москвы Екатерина Соловьева рассказала, что в Краснопахорском районе формируют крупный промышленный кластер. Он ориентирован на выпуск строительной продукции. Кроме того, город выделил участок 4 гектара в аренду по льготной ставке для возведения завода железобетонных конструкций.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как развиваются Троицкий и Новомосковский административные округа.