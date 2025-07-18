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По Крымскому мосту восстановили движение - РИА Новости, 18.07.2025
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01:51 18.07.2025
https://ria.ru/20250718/dvizhenie-2029829483.html
По Крымскому мосту восстановили движение
По Крымскому мосту восстановили движение - РИА Новости, 18.07.2025
По Крымскому мосту восстановили движение
Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на транспортном переходе. РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T01:51:00+03:00
2025-07-18T01:51:00+03:00
происшествия
республика крым
россия
крымский мост
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на транспортном переходе. Движение перекрыли в 23.44 мск четверга. Причины не назывались. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении. Открыли движение в 1.43 мск пятницы.
https://ria.ru/20250717/most-2029825221.html
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происшествия, республика крым, россия, крымский мост
Происшествия, Республика Крым, Россия, Крымский мост
По Крымскому мосту восстановили движение

По Крымскому мосту восстановили движение автотранспорта

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкКрымский мост в Керчи
Крымский мост в Керчи - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Крымский мост в Керчи. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на транспортном переходе.
Движение перекрыли в 23.44 мск четверга. Причины не назывались.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении.
Открыли движение в 1.43 мск пятницы.
Информационное табло с информацией о закрытии движения по Крымскому мосту - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
По Крымскому мосту временно перекрыли движение
Вчера, 23:56
 
ПроисшествияРеспублика КрымРоссияКрымский мост
 
 
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