https://ria.ru/20250718/dvizhenie-2029829483.html

По Крымскому мосту восстановили движение

По Крымскому мосту восстановили движение - РИА Новости, 18.07.2025

По Крымскому мосту восстановили движение

Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на транспортном переходе. РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T01:51:00+03:00

2025-07-18T01:51:00+03:00

2025-07-18T01:51:00+03:00

происшествия

республика крым

россия

крымский мост

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на транспортном переходе. Движение перекрыли в 23.44 мск четверга. Причины не назывались. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении. Открыли движение в 1.43 мск пятницы.

https://ria.ru/20250717/most-2029825221.html

республика крым

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происшествия, республика крым, россия, крымский мост