https://ria.ru/20250718/domodedovo-2030080032.html
В Домодедово ввели временные ограничения на полеты
В Домодедово ввели временные ограничения на полеты - РИА Новости, 18.07.2025
В Домодедово ввели временные ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту "Домодедово", сообщила Росавиация. РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T23:25:00+03:00
2025-07-18T23:25:00+03:00
2025-07-18T23:30:00+03:00
домодедово (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900703098_0:311:3088:2048_1920x0_80_0_0_81163250b19d52e05463d562eb3d6c4b.jpg
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту "Домодедово", сообщила Росавиация."Аэропорт "Домодедово". Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении Росавиации.Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
https://ria.ru/20250718/polety-2029785189.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900703098_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_02302c8e09e0c4ddf7e789e704d58640.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Домодедово (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В Домодедово ввели временные ограничения на полеты
Росавиация: в Домодедово ввели временные ограничения на прием в выпуск самолетов