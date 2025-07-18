https://ria.ru/20250718/domodedovo-2030080032.html

В Домодедово ввели временные ограничения на полеты

В Домодедово ввели временные ограничения на полеты - РИА Новости, 18.07.2025

В Домодедово ввели временные ограничения на полеты

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту "Домодедово", сообщила Росавиация. РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T23:25:00+03:00

2025-07-18T23:25:00+03:00

2025-07-18T23:30:00+03:00

домодедово (аэропорт)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту "Домодедово", сообщила Росавиация."Аэропорт "Домодедово". Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении Росавиации.Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

https://ria.ru/20250718/polety-2029785189.html

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2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)