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В Домодедово ввели временные ограничения на полеты - РИА Новости, 18.07.2025
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23:25 18.07.2025 (обновлено: 23:30 18.07.2025)
https://ria.ru/20250718/domodedovo-2030080032.html
В Домодедово ввели временные ограничения на полеты
В Домодедово ввели временные ограничения на полеты - РИА Новости, 18.07.2025
В Домодедово ввели временные ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту "Домодедово", сообщила Росавиация. РИА Новости, 18.07.2025
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домодедово (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту "Домодедово", сообщила Росавиация."Аэропорт "Домодедово". Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении Росавиации.Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
https://ria.ru/20250718/polety-2029785189.html
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домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Домодедово (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В Домодедово ввели временные ограничения на полеты

Росавиация: в Домодедово ввели временные ограничения на прием в выпуск самолетов

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкДевушка возле электронного табло с регистрацией в аэропорту Домодедово
Девушка возле электронного табло с регистрацией в аэропорту Домодедово - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Девушка возле электронного табло с регистрацией в аэропорту Домодедово. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту "Домодедово", сообщила Росавиация.
«
"Аэропорт "Домодедово". Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении Росавиации.
Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Самолет Airbus 330 - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
История ограничений полетов в аэропорты юга и центра России в 2022-2025 гг
Вчера, 01:20
 
Домодедово (аэропорт)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
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