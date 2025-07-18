https://ria.ru/20250718/dogovor-socialnogo-najma-2030002855.html

Договор социального найма: как встать в очередь и получить жилье

Договор социального найма: как заключить и получить жилье, условия, права и обязанности

Договор социального найма: как встать в очередь и получить жилье

Социальный найм позволяет гражданам получить квартиру или дом из государственного или муниципального жилищного фонда. Кто имеет право на получение жилья по... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T17:18:00+03:00

2025-07-18T17:18:00+03:00

2025-07-18T17:21:00+03:00

жилье

россия

федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Социальный найм позволяет гражданам получить квартиру или дом из государственного или муниципального жилищного фонда. Кто имеет право на получение жилья по соцнайму, правила заключения договора, можно ли в таком случае продать или приватизировать жилое помещение — в материале РИА Новости.Что такое социальный наем жильяСоциальный найм — важная мера господдержки для граждан, нуждающихся в доступном жилье. Он позволяет обеспечить тех, кто не может позволить себе приобрести или арендовать квартиру на рыночных условиях."Социальный найм жилого помещения — разновидность аренды жилых помещений, которые находятся в государственной собственности или во владении муниципалитета. Такие квартиры и комнаты получают граждане, нуждающиеся в улучшении условий проживания, за символическую плату и оплату ЖКУ. Основные положения о соцнайме указаны в главе 8 ЖК РФ", — рассказала РИА Новости Алена Яковлева, основатель и управляющий партнер ГК "РосКо".Кто имеет право на получение жильяПраво на получения жилплощади по договору соцнайма возникает не автоматически, а только после признания гражданина нуждающимся в жилом помещении и постановки на соответствующий учет (очередь).Адвокат, эксперт образовательного маркетплейса "Инфоурок" Екатерина Есипова перечислила основания для признания нуждающимся (ст. 51 ЖК РФ):Органы муниципального самоуправления вправе устанавливать критерии для постановки на учет как малоимущих (ст. 49, 52 ЖК РФ). Учитывается имущественное положение семьи (доходы, стоимость имущества)."Граждане, вставшие на учет до 1 марта 2005 года, сохраняют право на предоставление жилья по старым правилам (ФЗ №189-ФЗ). Те, кто встал на учет после этой даты, должны быть признаны малоимущими (ст. 49 ЖК РФ)", — поясняет эксперт.Какое жилье можно получитьЖилье предоставляется из маневренного фонда или специализированного жилищного фонда (ст. 92, 99 ЖК РФ), но чаще — из муниципального фонда. Адвокат Екатерина Есипова рассказала о требованиях к предоставляемому жилью (ст. 62, 89 ЖК РФ):Площадь предоставляемой в соцнайм жилой площади зависит от региона (в Москве — не менее 18 м2 на каждого члена семьи). Эксперт Алена Яковлева уточняет, если у претендента есть жилье, его площадь вычитается из площади нового жилья. Например, семья из четырех человек может получить квартиру 72 м2.Город может предоставлять жилье большей площади, но с ограничениями:Для семей из четырех-пяти человек рассчитывают по 18 м2 на каждого, с возможным увеличением до 27 м2 (на 9 м2 больше). Для семей из шести и более человек также используют по 18 м2 на каждого, предоставляя жилье в нескольких помещениях с превышением не более 9 м2."Людям с хроническими заболеваниями выделяют отдельные комнаты. Заселение разнополых родственников (кроме мужа и жены) допустимо при наличии согласия вселяемых", — поясняет эксперт.Как получить жилье в соцнаемЧтобы получить соцжилье, нужно подать заявление и пакет документов:Решение о постановке в очередь принимается в течение 30 дней, уведомление — в течение трех. Продолжительность ожидания очереди зависит от наличия жилья, льготной категории, даты постановки на учет. При наличии подходящего жилья уполномоченный орган принимает решение."Отказать могут из-за неполных документов. Решение можно обжаловать в суде. Однако процесс может занять годы, особенно с учетом внеочередников (сироты, ветераны, инвалиды и др.)", — говорит Алена Яковлева.Необходимо сообщать о любых изменениях, влияющих на очередь: болезни, рождение детей, улучшение или ухудшение жилья.Плата за соцнаймРасчет платы на социальный найм основан на базовых ставках и коэффициентах, учитывающих качество, местоположение, площадь жилья (ст. 156, 157 ЖК РФ) и исходя из стоимости 1 м2 жилья, определенного администрацией города, и общей площади занимаемого помещения.Как заключить договор соцнаймаАдвокат, эксперт образовательного маркетплейса "Инфоурок" Екатерина Есипова поясняет, что стороны заключают безвозмездный договор, по которому собственник жилого помещения государственного или муниципального жилищного фонда (наймодатель) обязуется передать гражданину (нанимателю) и членам его семьи жилое помещение во владение и пользование для проживания в нем на условиях, установленных ЖК РФ (ст. 60 ЖК РФ).После получения положительного решения, граждане могут заключить договор соцнайма. На основании решения наниматель и уполномоченное лицо наймодателя (часто МУП "Жилищное хозяйство" или аналоги) подписывают типовой договор социального найма (ст. 63, 64 ЖК РФ).Документы необходимые при подписании:"Важно не пропустить срок заключения договора – 10 рабочих дней со дня получения решения о выделении жилья, поскольку пропуск такого срока повлечет отказ в предоставлении госуслуги", — предупреждает Елена Ямчук, старший преподаватель кафедры государственного и муниципального управления ГУУ.Права и обязанности нанимателяНаниматель по договору соцнайма имеет право:Обязанности:Права и обязанности наймодателяНаймодатель имеет право требовать своевременную оплату и обязан:Расторжение договора социального найма и выселениеЕкатерина Есипова уточняет, что расторжение договора соцнайма и выселение возможно:Основанием для выселения могут послужить следующие причины:Выселение осуществляется без предоставления другого жилья:С предоставлением другого жилья по соцнайму:Предоставляется жилье по нормам “общежития” (не менее 6 кв.м. на человека) (ст. 90, 103 ЖК РФ).Приватизация квартиры по соцнаймуБесплатная передача в собственность граждан занимаемого ими жилья из государственной или муниципальной собственности (ст. 2 Закона РФ № 1541-1 "О приватизации").Воспользоваться приватизацией квартиры могут граждане, проживающие по договору соцнайма и постоянно зарегистрированные совершеннолетние члены семьи, не использовавшие ранее данное право (за исключением несовершеннолетних, которые могут приватизировать повторно после 18 лет).Процедура:Приватизация бесплатная, но возможны расходы на оформление документов.Вопросы и ответыЭксперты дали пояснения на часто задаваемы вопросы.Как проверить свою очередь на жилье?Екатерина Есипова поясняет, что сделать это можно через:Можно ли продать квартиру, полученную по соцнайму?Нет, напрямую продать нельзя. Квартира по соцнайму находится в государственной или муниципальной собственности. Наниматель имеет только право пользования и проживания, но не право собственности.Единственный законный путь продажи, по словам Екатерины Есиповой:Что делать, если отказали в постановке на учет?Эксперт Алена Яковлева советует:"Если жалоба не помогла — обратитесь в суд с иском о признании отказа недействительным, приложив все доказательства при поддержке юриста. Решение о постановке или отказе принимается в течение 30 дней, уведомление — в три дня", — говорит эксперт.Как рассчитать плату за социальный найм?Екатерина Есипова рассказала, как рассчитывается плата за социальный найм:Пример: квартира 50 кв.м., ставка найма = 1 руб./кв.м., тариф содержания = 30 руб./кв.м., тариф капремонта = 10 руб./кв.м.Как улучшить жилищные условия, если уже живешь по соцнайму?По словам Алены Яковлевой, улучшить жилищные условия можно через:"Если ваша семья все еще признается нуждающейся (например, увеличился состав семьи, и норма обеспеченности на человека упала ниже учетной), вы можете подать заявление о сохранении статуса нуждающегося или об изменении основания учета (например, из-за рождения ребенка). При этом вы остаетесь в своей очереди (или занимаете место исходя из даты первоначального учета). При предоставлении нового жилья старое сдается", — говорит Екатерина Есипова.Мнение экспертаДоговор социального найма — важный социальный инструмент, но он налагает серьезные ограничения и обязанности. Понимание своих прав и обязанностей, а также скрупулезное соблюдение законодательства — залог стабильного пользования предоставленным жильем.Практические рекомендации от юриста Екатерины Есиповой:Алена Яковлева, основатель и управляющий партнер ГК "РосКо":Система сталкивается с рядом проблем: недостаточной прозрачностью процедур, долгими сроками оформления и т. д. Необходимо провести реформирование системы соцнайма. А именно — повысить эффективность всех процедур и расшить программы поддержки, чтобы предоставить нуждающимся в жилье гражданам более широкие возможности в получении квартир.

https://ria.ru/20250711/gosduma-2028471538.html

https://ria.ru/20250708/gosduma-2027800786.html

https://realty.ria.ru/20250529/glava-2019757819.html

https://ria.ru/20250527/mediki-2019234860.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

жилье, россия, федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)