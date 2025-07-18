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В Нижегородской области завели дело после гибели людей в утонувшей машине
В Нижегородской области завели дело после гибели людей в утонувшей машине - РИА Новости, 18.07.2025
В Нижегородской области завели дело после гибели людей в утонувшей машине
Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения возбудили после гибели четырех человек в съехавшем в реку автомобиле в Нижегородской области, сообщает... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T14:51:00+03:00
2025-07-18T14:51:00+03:00
2025-07-18T15:22:00+03:00
происшествия
россия
нижегородская область
ульяновский автомобильный завод (уаз)
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 июл - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения возбудили после гибели четырех человек в съехавшем в реку автомобиле в Нижегородской области, сообщает региональное следственное управление СК РФ. Ранее МЧС региона сообщило, что в четверг вечером в Пильнинском районе в результате съезда легкового автомобиля УАЗ в реку Пьяна 4 человека погибли, еще один человек пострадал. "По предварительным данным, что мужчина, управляя автомобилем УАЗ, двигаясь по грунтовой дороге, совершил съезд в реку. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли трое пассажиров и водитель легкового автомобиля. Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)", - говорится в сообщении регионального СУСК. Следователи устанавливают причины и обстоятельства ДТП. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль руководителя следственного управления региона.
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происшествия, россия, нижегородская область, ульяновский автомобильный завод (уаз), следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Нижегородская область, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Нижегородской области завели дело после гибели людей в утонувшей машине
В Нижегородской области СК завел дело после гибели 4 человек в утонувшей машине