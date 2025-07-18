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В Нижегородской области завели дело после гибели людей в утонувшей машине

В Нижегородской области завели дело после гибели людей в утонувшей машине - РИА Новости, 18.07.2025

В Нижегородской области завели дело после гибели людей в утонувшей машине

Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения возбудили после гибели четырех человек в съехавшем в реку автомобиле в Нижегородской области, сообщает... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T14:51:00+03:00

2025-07-18T14:51:00+03:00

2025-07-18T15:22:00+03:00

происшествия

россия

нижегородская область

ульяновский автомобильный завод (уаз)

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 июл - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения возбудили после гибели четырех человек в съехавшем в реку автомобиле в Нижегородской области, сообщает региональное следственное управление СК РФ. Ранее МЧС региона сообщило, что в четверг вечером в Пильнинском районе в результате съезда легкового автомобиля УАЗ в реку Пьяна 4 человека погибли, еще один человек пострадал. "По предварительным данным, что мужчина, управляя автомобилем УАЗ, двигаясь по грунтовой дороге, совершил съезд в реку. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли трое пассажиров и водитель легкового автомобиля. Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)", - говорится в сообщении регионального СУСК. Следователи устанавливают причины и обстоятельства ДТП. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль руководителя следственного управления региона.

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россия

нижегородская область

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происшествия, россия, нижегородская область, ульяновский автомобильный завод (уаз), следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)