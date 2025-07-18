https://ria.ru/20250718/delo-2029886921.html

Дело Пономарева* из-за беспорядков в аэропорту Махачкалы передали в суд

Дело Пономарева* из-за беспорядков в аэропорту Махачкалы передали в суд - РИА Новости, 18.07.2025

Дело Пономарева* из-за беспорядков в аэропорту Махачкалы передали в суд

Дела экс-депутата Ильи Пономарева* (иноагент) и еще двух фигурантов, заочно обвиняемых в организации беспорядков в аэропорту Махачкалы, направлены в суд,... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T11:31:00+03:00

2025-07-18T11:31:00+03:00

2025-07-18T11:57:00+03:00

происшествия

махачкала

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Дела экс-депутата Ильи Пономарева* (иноагент) и еще двух фигурантов, заочно обвиняемых в организации беспорядков в аэропорту Махачкалы, направлены в суд, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ."Уголовные дела в отношении организаторов преступлений Пономарева*, Абакарова и Ахмеднабиева, которые находятся в розыске, направлены в суд для рассмотрения и заочного осуждения", - говорится в сообщении.Им предъявлено обвинение в участии в массовых беспорядках, нарушении требований транспортной безопасности, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, применении насилия к представителю власти, а также в возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства и финансировании экстремистской деятельности.По данным следствия, 29 октября 2023 года Илья Пономарев*, Абакар Абакаров и Исраил Ахмеднабиев в Telegram размещали публикации, направленные на возбуждение у жителей Дагестана ненависти и вражды к гражданам Израиля, и побуждали тех к организации и участию в массовых беспорядках, сопряженных с перекрытием автодорог в районе международного аэропорта "Уйташ" в Махачкале, а также публикации о сборе средств на финансирование экстремистской деятельности.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

https://ria.ru/20250716/besporyadki-2029517750.html

махачкала

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происшествия, махачкала, следственный комитет россии (ск рф), россия