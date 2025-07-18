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Дело Пономарева* из-за беспорядков в аэропорту Махачкалы передали в суд - РИА Новости, 18.07.2025
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11:31 18.07.2025 (обновлено: 11:57 18.07.2025)
https://ria.ru/20250718/delo-2029886921.html
Дело Пономарева* из-за беспорядков в аэропорту Махачкалы передали в суд
Дело Пономарева* из-за беспорядков в аэропорту Махачкалы передали в суд - РИА Новости, 18.07.2025
Дело Пономарева* из-за беспорядков в аэропорту Махачкалы передали в суд
Дела экс-депутата Ильи Пономарева* (иноагент) и еще двух фигурантов, заочно обвиняемых в организации беспорядков в аэропорту Махачкалы, направлены в суд,... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T11:31:00+03:00
2025-07-18T11:57:00+03:00
происшествия
махачкала
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Дела экс-депутата Ильи Пономарева* (иноагент) и еще двух фигурантов, заочно обвиняемых в организации беспорядков в аэропорту Махачкалы, направлены в суд, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ."Уголовные дела в отношении организаторов преступлений Пономарева*, Абакарова и Ахмеднабиева, которые находятся в розыске, направлены в суд для рассмотрения и заочного осуждения", - говорится в сообщении.Им предъявлено обвинение в участии в массовых беспорядках, нарушении требований транспортной безопасности, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, применении насилия к представителю власти, а также в возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства и финансировании экстремистской деятельности.По данным следствия, 29 октября 2023 года Илья Пономарев*, Абакар Абакаров и Исраил Ахмеднабиев в Telegram размещали публикации, направленные на возбуждение у жителей Дагестана ненависти и вражды к гражданам Израиля, и побуждали тех к организации и участию в массовых беспорядках, сопряженных с перекрытием автодорог в районе международного аэропорта "Уйташ" в Махачкале, а также публикации о сборе средств на финансирование экстремистской деятельности.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
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происшествия, махачкала, следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Махачкала, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
Дело Пономарева* из-за беспорядков в аэропорту Махачкалы передали в суд

Дела трех фигурантов о беспорядках в аэропорту Махачкалы направили в суд

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкИлья Пономарев* (признан в РФ иностранным агентом)
Илья Пономарев* (признан в РФ иностранным агентом) - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Илья Пономарев* (признан в РФ иностранным агентом) . Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Дела экс-депутата Ильи Пономарева* (иноагент) и еще двух фигурантов, заочно обвиняемых в организации беспорядков в аэропорту Махачкалы, направлены в суд, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
"Уголовные дела в отношении организаторов преступлений Пономарева*, Абакарова и Ахмеднабиева, которые находятся в розыске, направлены в суд для рассмотрения и заочного осуждения", - говорится в сообщении.
Им предъявлено обвинение в участии в массовых беспорядках, нарушении требований транспортной безопасности, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, применении насилия к представителю власти, а также в возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства и финансировании экстремистской деятельности.
По данным следствия, 29 октября 2023 года Илья Пономарев*, Абакар Абакаров и Исраил Ахмеднабиев в Telegram размещали публикации, направленные на возбуждение у жителей Дагестана ненависти и вражды к гражданам Израиля, и побуждали тех к организации и участию в массовых беспорядках, сопряженных с перекрытием автодорог в районе международного аэропорта "Уйташ" в Махачкале, а также публикации о сборе средств на финансирование экстремистской деятельности.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
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ПроисшествияМахачкалаСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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