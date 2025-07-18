https://ria.ru/20250718/britaniya-2029950695.html

Британия внесла 22 россиянина в санкционные списки

Британия внесла 22 россиянина в санкционные списки - РИА Новости, 18.07.2025

Британия внесла 22 россиянина в санкционные списки

Великобритания ввела санкции против 19 россиян, якобы связанных с кибероперациями российских разведывательных служб, а также против российского информационного... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T14:14:00+03:00

2025-07-18T14:14:00+03:00

2025-07-18T14:53:00+03:00

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ЛОНДОН, 18 июл - РИА Новости. Великобритания ввела санкции против 19 россиян, якобы связанных с кибероперациями российских разведывательных служб, а также против российского информационного агентства "Африканская инициатива" и его руководства.В справке минфина отмечается, что 19 россиян "были вовлечены в киберактивность, подрывающую или имеющую целью подорвать целостность, процветание или безопасность Соединенного Королевства". В карточках всех 19 россиян заявлено, что они якобы имели отношения к кибероперациям разведслужб РФ.Также санкции введены против российского информационного агентства "Африканская инициатива", его главного редактора Артема Куреева и его двух заместителей.

https://ria.ru/20250718/sanktsii-2029938972.html

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Варвара Скокшина

в мире, великобритания, россия