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Британия внесла 22 россиянина в санкционные списки - РИА Новости, 18.07.2025
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14:14 18.07.2025 (обновлено: 14:53 18.07.2025)
https://ria.ru/20250718/britaniya-2029950695.html
Британия внесла 22 россиянина в санкционные списки
Британия внесла 22 россиянина в санкционные списки - РИА Новости, 18.07.2025
Британия внесла 22 россиянина в санкционные списки
Великобритания ввела санкции против 19 россиян, якобы связанных с кибероперациями российских разведывательных служб, а также против российского информационного... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T14:14:00+03:00
2025-07-18T14:53:00+03:00
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ЛОНДОН, 18 июл - РИА Новости. Великобритания ввела санкции против 19 россиян, якобы связанных с кибероперациями российских разведывательных служб, а также против российского информационного агентства "Африканская инициатива" и его руководства.В справке минфина отмечается, что 19 россиян "были вовлечены в киберактивность, подрывающую или имеющую целью подорвать целостность, процветание или безопасность Соединенного Королевства". В карточках всех 19 россиян заявлено, что они якобы имели отношения к кибероперациям разведслужб РФ.Также санкции введены против российского информационного агентства "Африканская инициатива", его главного редактора Артема Куреева и его двух заместителей.
https://ria.ru/20250718/sanktsii-2029938972.html
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в мире, великобритания, россия
В мире, Великобритания, Россия
Британия внесла 22 россиянина в санкционные списки

Британия внесла 22 россиянина и одну организацию в санкционные списки

© AP Photo / Frank AugsteinФлаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© AP Photo / Frank Augstein
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне. Архивное фото
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ЛОНДОН, 18 июл - РИА Новости. Великобритания ввела санкции против 19 россиян, якобы связанных с кибероперациями российских разведывательных служб, а также против российского информационного агентства "Африканская инициатива" и его руководства.
В справке минфина отмечается, что 19 россиян "были вовлечены в киберактивность, подрывающую или имеющую целью подорвать целостность, процветание или безопасность Соединенного Королевства". В карточках всех 19 россиян заявлено, что они якобы имели отношения к кибероперациям разведслужб РФ.
Также санкции введены против российского информационного агентства "Африканская инициатива", его главного редактора Артема Куреева и его двух заместителей.
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