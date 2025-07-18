Лула да Силва допустил возможность снова выдвинуться в президенты Бразилии
Лула да Силва будет снова бороться за пост президента, если позволит здоровье
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Архивное фото
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МЕХИКО, 18 июл - РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что намерен вновь баллотироваться на пост главы государства на выборах в 2026 году, если ему позволит здоровье.
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"Я хочу сказать вам: не волнуйтесь. Мне будет 80 лет. Если у меня будет такое же здоровье, как сегодня, если я буду в такой же форме, как сегодня - можете быть уверены: я снова буду кандидатом. Можете быть уверены в этом", - сказал Лула да Силва, выступая на открытии участка железной дороги в штате Сеара, его выступление транслировала в соцсетях президентская администрация.
Глава государства добавил, что окончательное решение примет после обсуждения с ближайшим окружением.
Всеобщие выборы в Бразилии должны пройти 4 октября 2026 года, на них будут избраны президент, вице-президент, конгрессмены, губернаторы и законодательные собрания всех субъектов федерации. Если ни один из кандидатов на пост президента или губернатора не наберет большинства действительных голосов в первом туре, 25 октября голосование пройдет повторно.
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