https://ria.ru/20250718/braziliya-2030063062.html

Лула да Силва допустил возможность снова выдвинуться в президенты Бразилии

Лула да Силва допустил возможность снова выдвинуться в президенты Бразилии - РИА Новости, 18.07.2025

Лула да Силва допустил возможность снова выдвинуться в президенты Бразилии

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что намерен вновь баллотироваться на пост главы государства на выборах в 2026 году, если ему позволит... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T20:15:00+03:00

2025-07-18T20:15:00+03:00

2025-07-18T20:21:00+03:00

бразилия

луис инасиу лула да силва

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МЕХИКО, 18 июл - РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что намерен вновь баллотироваться на пост главы государства на выборах в 2026 году, если ему позволит здоровье."Я хочу сказать вам: не волнуйтесь. Мне будет 80 лет. Если у меня будет такое же здоровье, как сегодня, если я буду в такой же форме, как сегодня - можете быть уверены: я снова буду кандидатом. Можете быть уверены в этом", - сказал Лула да Силва, выступая на открытии участка железной дороги в штате Сеара, его выступление транслировала в соцсетях президентская администрация.Глава государства добавил, что окончательное решение примет после обсуждения с ближайшим окружением.Всеобщие выборы в Бразилии должны пройти 4 октября 2026 года, на них будут избраны президент, вице-президент, конгрессмены, губернаторы и законодательные собрания всех субъектов федерации. Если ни один из кандидатов на пост президента или губернатора не наберет большинства действительных голосов в первом туре, 25 октября голосование пройдет повторно.

https://ria.ru/20250711/brazilija-2028651431.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

бразилия, луис инасиу лула да силва, в мире