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Лула да Силва допустил возможность снова выдвинуться в президенты Бразилии - РИА Новости, 18.07.2025
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20:15 18.07.2025 (обновлено: 20:21 18.07.2025)
https://ria.ru/20250718/braziliya-2030063062.html
Лула да Силва допустил возможность снова выдвинуться в президенты Бразилии
Лула да Силва допустил возможность снова выдвинуться в президенты Бразилии - РИА Новости, 18.07.2025
Лула да Силва допустил возможность снова выдвинуться в президенты Бразилии
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что намерен вновь баллотироваться на пост главы государства на выборах в 2026 году, если ему позволит... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T20:15:00+03:00
2025-07-18T20:21:00+03:00
бразилия
луис инасиу лула да силва
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МЕХИКО, 18 июл - РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что намерен вновь баллотироваться на пост главы государства на выборах в 2026 году, если ему позволит здоровье."Я хочу сказать вам: не волнуйтесь. Мне будет 80 лет. Если у меня будет такое же здоровье, как сегодня, если я буду в такой же форме, как сегодня - можете быть уверены: я снова буду кандидатом. Можете быть уверены в этом", - сказал Лула да Силва, выступая на открытии участка железной дороги в штате Сеара, его выступление транслировала в соцсетях президентская администрация.Глава государства добавил, что окончательное решение примет после обсуждения с ближайшим окружением.Всеобщие выборы в Бразилии должны пройти 4 октября 2026 года, на них будут избраны президент, вице-президент, конгрессмены, губернаторы и законодательные собрания всех субъектов федерации. Если ни один из кандидатов на пост президента или губернатора не наберет большинства действительных голосов в первом туре, 25 октября голосование пройдет повторно.
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бразилия, луис инасиу лула да силва, в мире
Бразилия, Луис Инасиу Лула да Силва, В мире
Лула да Силва допустил возможность снова выдвинуться в президенты Бразилии

Лула да Силва будет снова бороться за пост президента, если позволит здоровье

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПрезидент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Архивное фото
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МЕХИКО, 18 июл - РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что намерен вновь баллотироваться на пост главы государства на выборах в 2026 году, если ему позволит здоровье.
«
"Я хочу сказать вам: не волнуйтесь. Мне будет 80 лет. Если у меня будет такое же здоровье, как сегодня, если я буду в такой же форме, как сегодня - можете быть уверены: я снова буду кандидатом. Можете быть уверены в этом", - сказал Лула да Силва, выступая на открытии участка железной дороги в штате Сеара, его выступление транслировала в соцсетях президентская администрация.
Глава государства добавил, что окончательное решение примет после обсуждения с ближайшим окружением.
Всеобщие выборы в Бразилии должны пройти 4 октября 2026 года, на них будут избраны президент, вице-президент, конгрессмены, губернаторы и законодательные собрания всех субъектов федерации. Если ни один из кандидатов на пост президента или губернатора не наберет большинства действительных голосов в первом туре, 25 октября голосование пройдет повторно.
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