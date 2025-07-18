https://ria.ru/20250718/bolsonaru-2029988335.html

Болсонару обязали носить электронный браслет

Болсонару обязали носить электронный браслет - РИА Новости, 18.07.2025

Болсонару обязали носить электронный браслет

Верховный суд Бразилии обязал экс-президента Жаира Болсонару носить электронный браслет, а также запретил ему общаться с сыном и пользоваться соцсетями,... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T15:42:00+03:00

2025-07-18T15:42:00+03:00

2025-07-18T15:44:00+03:00

бразилия

жаир болсонару

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Верховный суд Бразилии обязал экс-президента Жаира Болсонару носить электронный браслет, а также запретил ему общаться с сыном и пользоваться соцсетями, передает агентство Рейтер со ссылкой источник.Ранее газета Globo сообщала, что генеральная прокуратура Бразилии обратилась в верховный суд с запросом о вынесении обвинительного приговора в отношении экс-президента Жаира Болсонару за попытку госпереворота и ряд других правонарушений."Верховный суд Бразилии обязал Болсонару носить на лодыжке отслеживающее устройство, прекратить общаться с сыном Эдуардо и послами, а также запретил пользоваться соцсетями", - говорится в сообщении.Сторонники Болсонару, выступавшие с конца 2022 года против итогов президентских выборов, 8 января 2023 года захватили здание конгресса в Бразилиа, прорвались на территорию дворца Планалту - резиденции президента, - а также в здание верховного суда. Полиции только к вечеру удалось очистить от протестующих правительственные здания, которые были разграблены. В результате были задержаны около 2 тысяч человек, обвинения выдвинули против 1682 человек, осуждены 375, они приговорены к срокам от одного года до 17 лет тюрьмы. Власти Бразилии запретили Болсонару занимать государственные посты до 2030 года по подозрению в подстрекательстве к беспорядкам в столице страны. В июне он собрал в Сан-Паулу более 12 тысяч человек на митинге с требованием амнистии и допуска к выборам главы государства в 2026 году.

https://ria.ru/20250715/prokuratura-2029203490.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

бразилия, жаир болсонару