Болсонару обязали носить электронный браслет
Reuters: ВС Бразилии обязал экс-президента Болсонару носить электронный браслет
© AP Photo / Alex BrandonЖаир Болсонару
© AP Photo / Alex Brandon
Жаир Болсонару. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Верховный суд Бразилии обязал экс-президента Жаира Болсонару носить электронный браслет, а также запретил ему общаться с сыном и пользоваться соцсетями, передает агентство Рейтер со ссылкой источник.
Ранее газета Globo сообщала, что генеральная прокуратура Бразилии обратилась в верховный суд с запросом о вынесении обвинительного приговора в отношении экс-президента Жаира Болсонару за попытку госпереворота и ряд других правонарушений.
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"Верховный суд Бразилии обязал Болсонару носить на лодыжке отслеживающее устройство, прекратить общаться с сыном Эдуардо и послами, а также запретил пользоваться соцсетями", - говорится в сообщении.
Сторонники Болсонару, выступавшие с конца 2022 года против итогов президентских выборов, 8 января 2023 года захватили здание конгресса в Бразилиа, прорвались на территорию дворца Планалту - резиденции президента, - а также в здание верховного суда. Полиции только к вечеру удалось очистить от протестующих правительственные здания, которые были разграблены. В результате были задержаны около 2 тысяч человек, обвинения выдвинули против 1682 человек, осуждены 375, они приговорены к срокам от одного года до 17 лет тюрьмы. Власти Бразилии запретили Болсонару занимать государственные посты до 2030 года по подозрению в подстрекательстве к беспорядкам в столице страны. В июне он собрал в Сан-Паулу более 12 тысяч человек на митинге с требованием амнистии и допуска к выборам главы государства в 2026 году.