https://ria.ru/20250718/bloger-2030056332.html

Скандальная блогер Черданцева не смогла обжаловать решение суда

Скандальная блогер Черданцева не смогла обжаловать решение суда - РИА Новости, 18.07.2025

Скандальная блогер Черданцева не смогла обжаловать решение суда

Томская девушка-блогер, распространившая видео, на котором ее собеседница, риелтор, предлагала выходить замуж за бойцов СВО, а в случае их гибели покупать жилье РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T19:21:00+03:00

2025-07-18T19:21:00+03:00

2025-07-18T19:37:00+03:00

происшествия

томск

томская область

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НОВОСИБИРСК, 18 июл – РИА Новости. Томская девушка-блогер, распространившая видео, на котором ее собеседница, риелтор, предлагала выходить замуж за бойцов СВО, а в случае их гибели покупать жилье на "похоронные", не смогла обжаловать решение суда и убирает подъезды в домах Томска, сообщает в пятницу УФССП по Томской области. В начале апреля в социальных сетях распространилось видео, на котором женщина, представляющаяся риелтором, в ходе диалога с интервьюером утверждает, что, выйдя замуж за участника специальной военной операции и дождавшись его гибели, женщина может получить от государства 8 миллионов рублей. Октябрьский районный суд Томска 3 апреля признал риелтора Марину Орлову и записывавшую подкаст блогера Дарью Черданцеву виновными в "возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства". Орловой было назначено наказание в виде 80 часов обязательных работ, а Черданцевой – в виде 85 часов обязательных работ. "Под контролем сотрудников органа принудительного исполнения гражданка приступила к отбыванию наказания в организации по обслуживанию и ремонту жилого фонда. Женщина по четыре часа в день работает уборщицей в подъездах многоквартирных домов города Томска", - говорится в сообщении. В управлении пояснили, что риелтор назначенное судом наказание исполнила, а ведущая подкаста о недвижимости обжаловала решение суда. "Тем не менее апелляционная инстанция оставила в силе решение районного суда: инициатор скандальной темы обязана отбыть наказание в виде 85 часов обязательных работ", - уточнили в УФССП.

https://ria.ru/20250715/rassledovanie-2029138759.html

томск

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происшествия, томск, томская область