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Авиакомпания Nordwind открыла продажу билетов из Москвы в Пхеньян - РИА Новости, 18.07.2025
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15:47 18.07.2025 (обновлено: 15:56 18.07.2025)
https://ria.ru/20250718/bilet-2029990479.html
Авиакомпания Nordwind открыла продажу билетов из Москвы в Пхеньян
Авиакомпания Nordwind открыла продажу билетов из Москвы в Пхеньян - РИА Новости, 18.07.2025
Авиакомпания Nordwind открыла продажу билетов из Москвы в Пхеньян
Авиакомпания Nordwind ("Северный ветер") начала продажу билетов из Москвы в Пхеньян, их стоимость начинается от 44,7 тысячи рублей, говорится на сайте компании. РИА Новости, 18.07.2025
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москва
пхеньян
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Авиакомпания Nordwind ("Северный ветер") начала продажу билетов из Москвы в Пхеньян, их стоимость начинается от 44,7 тысячи рублей, говорится на сайте компании. Время в пути составит 8 часов 5 минут, полеты будет совершаться на самолете Boeing 777-200ER вместимостью 440 пассажиров.Рейс в столицу КНДР запланирован на 27 июля в 19.00 мск из аэропорта "Шереметьево".В начале июля Росавиация выдала авиакомпании Nordwind допуск на полеты в КНДР.Прямые рейсы между Владивостоком и Пхеньяном выполняет северокорейская авиакомпания Air Koryo три раза в неделю - в понедельник, среду и пятницу. Прямое авиасообщение между странами возобновилось в августе 2023 года, оно было прервано из-за пандемии COVID-19. Купить билеты в Пхеньян отдельно было невозможно, они продавались для туристов только в рамках экскурсионного тура.
https://ria.ru/20250718/zakharova-2029907143.html
москва
пхеньян
кндр (северная корея)
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москва, пхеньян, кндр (северная корея), шереметьево (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), boeing 777-200, общество
Москва, Пхеньян, КНДР (Северная Корея), Шереметьево (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Boeing 777-200, Общество
Авиакомпания Nordwind открыла продажу билетов из Москвы в Пхеньян

Nordwind открыла продажу билетов из Москвы в Пхеньян стоимостью от 44,7 тыс руб

© РИА НовостиАэропорт Пхеньяна, украшенный флагами РФ и КНДР и приветственными надписями
Аэропорт Пхеньяна, украшенный флагами РФ и КНДР и приветственными надписями - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости
Аэропорт Пхеньяна, украшенный флагами РФ и КНДР и приветственными надписями. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Авиакомпания Nordwind ("Северный ветер") начала продажу билетов из Москвы в Пхеньян, их стоимость начинается от 44,7 тысячи рублей, говорится на сайте компании. Время в пути составит 8 часов 5 минут, полеты будет совершаться на самолете Boeing 777-200ER вместимостью 440 пассажиров.
Рейс в столицу КНДР запланирован на 27 июля в 19.00 мск из аэропорта "Шереметьево".
В начале июля Росавиация выдала авиакомпании Nordwind допуск на полеты в КНДР.
Прямые рейсы между Владивостоком и Пхеньяном выполняет северокорейская авиакомпания Air Koryo три раза в неделю - в понедельник, среду и пятницу. Прямое авиасообщение между странами возобновилось в августе 2023 года, оно было прервано из-за пандемии COVID-19. Купить билеты в Пхеньян отдельно было невозможно, они продавались для туристов только в рамках экскурсионного тура.
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МоскваПхеньянКНДР (Северная Корея)Шереметьево (аэропорт)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Boeing 777-200Общество
 
 
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