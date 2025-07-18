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Авиакомпания Nordwind открыла продажу билетов из Москвы в Пхеньян
Авиакомпания Nordwind открыла продажу билетов из Москвы в Пхеньян - РИА Новости, 18.07.2025
Авиакомпания Nordwind открыла продажу билетов из Москвы в Пхеньян
Авиакомпания Nordwind ("Северный ветер") начала продажу билетов из Москвы в Пхеньян, их стоимость начинается от 44,7 тысячи рублей, говорится на сайте компании. РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T15:47:00+03:00
2025-07-18T15:47:00+03:00
2025-07-18T15:56:00+03:00
москва
пхеньян
кндр (северная корея)
шереметьево (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
boeing 777-200
общество
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Авиакомпания Nordwind ("Северный ветер") начала продажу билетов из Москвы в Пхеньян, их стоимость начинается от 44,7 тысячи рублей, говорится на сайте компании. Время в пути составит 8 часов 5 минут, полеты будет совершаться на самолете Boeing 777-200ER вместимостью 440 пассажиров.Рейс в столицу КНДР запланирован на 27 июля в 19.00 мск из аэропорта "Шереметьево".В начале июля Росавиация выдала авиакомпании Nordwind допуск на полеты в КНДР.Прямые рейсы между Владивостоком и Пхеньяном выполняет северокорейская авиакомпания Air Koryo три раза в неделю - в понедельник, среду и пятницу. Прямое авиасообщение между странами возобновилось в августе 2023 года, оно было прервано из-за пандемии COVID-19. Купить билеты в Пхеньян отдельно было невозможно, они продавались для туристов только в рамках экскурсионного тура.
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москва
пхеньян
кндр (северная корея)
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москва, пхеньян, кндр (северная корея), шереметьево (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), boeing 777-200, общество
Москва, Пхеньян, КНДР (Северная Корея), Шереметьево (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Boeing 777-200, Общество
Авиакомпания Nordwind открыла продажу билетов из Москвы в Пхеньян
Nordwind открыла продажу билетов из Москвы в Пхеньян стоимостью от 44,7 тыс руб