Рейтинг@Mail.ru
ПВО ночью уничтожила 73 украинских беспилотника - РИА Новости, 18.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:19 18.07.2025 (обновлено: 07:27 18.07.2025)
https://ria.ru/20250718/bespilotniki-2029842594.html
ПВО ночью уничтожила 73 украинских беспилотника
ПВО ночью уничтожила 73 украинских беспилотника - РИА Новости, 18.07.2025
ПВО ночью уничтожила 73 украинских беспилотника
Средства ПВО за прошедшую ночь уничтожили и перехватили 73 украинских беспилотника над регионами России и над акваториями Азовского и Черного морей, сообщило... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T07:19:00+03:00
2025-07-18T07:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
черное море
безопасность
брянская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/01/1949856491_0:156:3086:1892_1920x0_80_0_0_ff2124c74a03ab9f4bd0da0459eb57b1.jpg
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Средства ПВО за прошедшую ночь уничтожили и перехватили 73 украинских беспилотника над регионами России и над акваториями Азовского и Черного морей, сообщило утром в пятницу Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи в период с 23.00 мск 17 июля т.г. до 7.00 мск 18 июля т.г. дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 73 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 31 БПЛА - над территорией Брянской области, 17 БПЛА – над территорией Орловской области, 10 БПЛА – над территорией Московского региона, в том числе три, летевших на Москву", - говорится в сообщении оборонного ведомства.Также, по его данным, четыре БПЛА ликвидированы над Крымом, три– над акваторией Азовского моря, по два– над территорией Смоленской и Нижегородской областей, по одному – Белгородской, Калужской и Воронежской областями, а также еще один над акваторией Черного моря.
https://ria.ru/20250718/opasnost-2029840843.html
россия
черное море
брянская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/01/1949856491_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_0ad5adda400c919d5c37cf454048e8fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, черное море, безопасность, брянская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Черное море, Безопасность, Брянская область
ПВО ночью уничтожила 73 украинских беспилотника

Минобороны: силы ПВО ночью уничтожили 73 украинских беспилотника

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабота ПВО
Работа ПВО - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Работа ПВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Средства ПВО за прошедшую ночь уничтожили и перехватили 73 украинских беспилотника над регионами России и над акваториями Азовского и Черного морей, сообщило утром в пятницу Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи в период с 23.00 мск 17 июля т.г. до 7.00 мск 18 июля т.г. дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 73 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 31 БПЛА - над территорией Брянской области, 17 БПЛА – над территорией Орловской области, 10 БПЛА – над территорией Московского региона, в том числе три, летевших на Москву", - говорится в сообщении оборонного ведомства.
Также, по его данным, четыре БПЛА ликвидированы над Крымом, три– над акваторией Азовского моря, по два– над территорией Смоленской и Нижегородской областей, по одному – Белгородской, Калужской и Воронежской областями, а также еще один над акваторией Черного моря.
Алексин - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
В Тульской области отменили опасность атаки БПЛА
06:32
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЧерное мореБезопасностьБрянская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала