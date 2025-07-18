https://ria.ru/20250718/bespilotniki-2029842594.html
ПВО ночью уничтожила 73 украинских беспилотника
ПВО ночью уничтожила 73 украинских беспилотника - РИА Новости, 18.07.2025
ПВО ночью уничтожила 73 украинских беспилотника
Средства ПВО за прошедшую ночь уничтожили и перехватили 73 украинских беспилотника над регионами России и над акваториями Азовского и Черного морей, сообщило... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T07:19:00+03:00
2025-07-18T07:19:00+03:00
2025-07-18T07:27:00+03:00
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Средства ПВО за прошедшую ночь уничтожили и перехватили 73 украинских беспилотника над регионами России и над акваториями Азовского и Черного морей, сообщило утром в пятницу Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи в период с 23.00 мск 17 июля т.г. до 7.00 мск 18 июля т.г. дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 73 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 31 БПЛА - над территорией Брянской области, 17 БПЛА – над территорией Орловской области, 10 БПЛА – над территорией Московского региона, в том числе три, летевших на Москву", - говорится в сообщении оборонного ведомства.Также, по его данным, четыре БПЛА ликвидированы над Крымом, три– над акваторией Азовского моря, по два– над территорией Смоленской и Нижегородской областей, по одному – Белгородской, Калужской и Воронежской областями, а также еще один над акваторией Черного моря.
https://ria.ru/20250718/opasnost-2029840843.html
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россия, черное море, безопасность, брянская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Черное море, Безопасность, Брянская область
ПВО ночью уничтожила 73 украинских беспилотника
Минобороны: силы ПВО ночью уничтожили 73 украинских беспилотника