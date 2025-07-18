https://ria.ru/20250718/belorussiya-2029959333.html
ЕС наложил санкции на несколько компаний, связанных с ВПК Белоруссии
ЕС наложил санкции на несколько компаний, связанных с ВПК Белоруссии - РИА Новости, 18.07.2025
ЕС наложил санкции на несколько компаний, связанных с ВПК Белоруссии
Евросоюз вводит санкции против восьми компаний, связанных с военно-промышленным комплексом Белоруссии в рамках 18-го пакета санкций против РФ, следует из... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T14:39:00+03:00
2025-07-18T14:39:00+03:00
2025-07-18T14:48:00+03:00
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Евросоюз вводит санкции против восьми компаний, связанных с военно-промышленным комплексом Белоруссии в рамках 18-го пакета санкций против РФ, следует из заявления Совета ЕС."Пакет (санкций - ред.) также касается восьми компаний, действующих в рамках белорусского военно-промышленного комплекса", - говорится в заявлении на сайте Совета.
https://ria.ru/20250718/sanktsii-2029918612.html
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белоруссия, евросоюз, россия, в мире
Белоруссия, Евросоюз, Россия, В мире
ЕС наложил санкции на несколько компаний, связанных с ВПК Белоруссии
ЕС ввел санкции против 8 связанных с ВПК Белоруссии компаний