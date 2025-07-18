Рейтинг@Mail.ru
ЕС наложил санкции на несколько компаний, связанных с ВПК Белоруссии - РИА Новости, 18.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:39 18.07.2025 (обновлено: 14:48 18.07.2025)
https://ria.ru/20250718/belorussiya-2029959333.html
ЕС наложил санкции на несколько компаний, связанных с ВПК Белоруссии
ЕС наложил санкции на несколько компаний, связанных с ВПК Белоруссии - РИА Новости, 18.07.2025
ЕС наложил санкции на несколько компаний, связанных с ВПК Белоруссии
Евросоюз вводит санкции против восьми компаний, связанных с военно-промышленным комплексом Белоруссии в рамках 18-го пакета санкций против РФ, следует из... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T14:39:00+03:00
2025-07-18T14:48:00+03:00
белоруссия
евросоюз
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0f/1589369048_0:220:3072:1948_1920x0_80_0_0_bb19a781852b773e9983e91cc2fdd03a.jpg
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Евросоюз вводит санкции против восьми компаний, связанных с военно-промышленным комплексом Белоруссии в рамках 18-го пакета санкций против РФ, следует из заявления Совета ЕС."Пакет (санкций - ред.) также касается восьми компаний, действующих в рамках белорусского военно-промышленного комплекса", - говорится в заявлении на сайте Совета.
https://ria.ru/20250718/sanktsii-2029918612.html
белоруссия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0f/1589369048_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_21291be2134e0e8fcd59811356e7b019.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белоруссия, евросоюз, россия, в мире
Белоруссия, Евросоюз, Россия, В мире
ЕС наложил санкции на несколько компаний, связанных с ВПК Белоруссии

ЕС ввел санкции против 8 связанных с ВПК Белоруссии компаний

© AP Photo / Alberto PezzaliФлаг ЕС
Флаг ЕС - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© AP Photo / Alberto Pezzali
Флаг ЕС. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Евросоюз вводит санкции против восьми компаний, связанных с военно-промышленным комплексом Белоруссии в рамках 18-го пакета санкций против РФ, следует из заявления Совета ЕС.
"Пакет (санкций - ред.) также касается восьми компаний, действующих в рамках белорусского военно-промышленного комплекса", - говорится в заявлении на сайте Совета.
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
Заявление Каллас о санкциях против России вызвало гнев на Западе
Вчера, 12:49
 
БелоруссияЕвросоюзРоссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала