https://ria.ru/20250718/belorussiya-2029959333.html

ЕС наложил санкции на несколько компаний, связанных с ВПК Белоруссии

ЕС наложил санкции на несколько компаний, связанных с ВПК Белоруссии - РИА Новости, 18.07.2025

ЕС наложил санкции на несколько компаний, связанных с ВПК Белоруссии

Евросоюз вводит санкции против восьми компаний, связанных с военно-промышленным комплексом Белоруссии в рамках 18-го пакета санкций против РФ, следует из... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T14:39:00+03:00

2025-07-18T14:39:00+03:00

2025-07-18T14:48:00+03:00

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Евросоюз вводит санкции против восьми компаний, связанных с военно-промышленным комплексом Белоруссии в рамках 18-го пакета санкций против РФ, следует из заявления Совета ЕС."Пакет (санкций - ред.) также касается восьми компаний, действующих в рамках белорусского военно-промышленного комплекса", - говорится в заявлении на сайте Совета.

https://ria.ru/20250718/sanktsii-2029918612.html

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