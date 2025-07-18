https://ria.ru/20250718/baku-2030048727.html

Представители омбудсмена Азербайджана посетили россиян, задержанных в Баку

Представители омбудсмена Азербайджана посетили россиян, задержанных в Баку - РИА Новости, 18.07.2025

Представители омбудсмена Азербайджана посетили россиян, задержанных в Баку

Сотрудники аппарата омбудсмена Азербайджана посетили каждого из задержанных в Баку граждан РФ, в том числе сотрудников Sputnik, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T18:51:00+03:00

2025-07-18T18:51:00+03:00

2025-07-18T18:55:00+03:00

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БАКУ, 18 июл - РИА Новости. Сотрудники аппарата омбудсмена Азербайджана посетили каждого из задержанных в Баку граждан РФ, в том числе сотрудников Sputnik, сообщил РИА Новости представитель аппарата. "В рамках деятельности национального превентивного механизма уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджанской Республики каждый из лиц, упомянутых в вашем запросе, встретился в индивидуальном порядке с членами НПГ (национальной превентивной группы) омбудсмена, условия содержания и вопросы обращения с ними были изучены на месте", - сообщили в аппарате омбудсмена. Власти Азербайджана 30 июня безосновательно задержали семь человек в агентстве Sputnik Азербайджан, входящем в состав медиагруппы "Россия сегодня". Глава редакции Sputnik Азербайджан Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов арестованы на четыре месяца. Медиагруппа "Россия сегодня" призвала азербайджанские власти к освобождению своих сотрудников и немедленному урегулированию неприемлемой ситуации. Первого июля азербайджанские СМИ сообщили о задержании в Баку восьми граждан России, которые, по утверждению азербайджанской стороны, связаны с транзитом наркотиков из Ирана и киберпреступлениями, они арестованы на 4 месяца. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Кремль внимательно относится к информации о задержании сотрудников Sputnik Азербайджан и Ruptly. Москва рассчитывает, что в ходе прямых контактов с Баку удастся добиться освобождения задержанных журналистов, отметил он. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, подчеркнула, что Баку никогда не предъявлял претензий ни к офису Sputnik Азербайджан, ни к работе журналистов. Меры против агентства, по ее словам, сейчас продиктованы другими соображениями.

https://ria.ru/20250717/baku-2029601301.html

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