https://ria.ru/20250718/bagreeva-2029717630.html

Свыше 700 нежилых помещений реализовали на торгах в Москве за полгода

Свыше 700 нежилых помещений реализовали на торгах в Москве за полгода - РИА Новости, 18.07.2025

Свыше 700 нежилых помещений реализовали на торгах в Москве за полгода

За первые шесть месяцев текущего года Москва реализовала на торгах свыше 700 нежилых помещений, общая площадь которых составляет более 130 тысяч квадратных... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T09:15:00+03:00

2025-07-18T09:15:00+03:00

2025-07-18T09:15:00+03:00

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мария багреева

твой бизнес – новости

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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. За первые шесть месяцев текущего года Москва реализовала на торгах свыше 700 нежилых помещений, общая площадь которых составляет более 130 тысяч квадратных метров, сообщила заммэра столицы, глава городского департамента экономической политики и развития (ДЭПР) Мария Багреева.Как отметила заммэра, нежилые помещения пользуются спросом у московских бизнесменов. Местным предпринимателям столица дает широкий выбор помещений для покупки и аренды, в том числе по льготной ставке."За шесть месяцев 2025 года на открытых аукционах было реализовано 714 таких помещений общей площадью 132,2 тысячи квадратных метров. Традиционно высокой популярностью пользовалась недвижимость, расположенная в Центральном, Западном и Восточном округах, — как и в прошлом году они вошли в тройку лидеров по числу реализованных объектов. Так, в Центральном округе с торгов ушли 106 помещений, в Восточном округе — 101, в Западном — 91", - отметила Багреева, ее слова приводит пресс-служба ДЭПР.Она подчеркнула, что в среднем на один лот претендовали семь участников. Однако на некоторые лоты претендовали сразу несколько десятков человек. В пример Багреева привела объект, расположенный в новостройке на северо-востоке города. За это помещение боролись 58 участников торгов.Площадь объектов, которые участвовали в торгах, варьировалась от нескольких квадратных метров почти до 12 тысяч. При этом площадь самого большого объекта, ушедшего с молотка, составила 11,8 тысячи квадратных метров. Здание находится под одним из пролетов Автозаводского моста, его сдали в аренду. Там можно открыть склад, автомойку, автосервис или шиномонтаж.По словам главы московского департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова, бизнесмены чаще всего предпочитают покупать или снимать в аренду объекты, расположенные на первых этажах и в подвалах. Так, за полгода в столице удалось реализовать 163 подвальных помещения и 412 объектов на первых этажах, что составляет свыше 80% от общего объема."Еще 44 лота представляли собой объекты, занимающие несколько этажей", — подчеркнул руководитель департамента.Большинство проданных на торгах помещений предназначено для коммерческого использования.Москва реализует на торгах разное имущество, а витриной для него выступает Инвестиционный портал Москвы. В разделе "Торги Москвы" можно ознакомиться с информацией о лотах. Там размещены фотографии, документация, условия и форма реализации.Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам нацпроекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства" и регионального проекта столицы "Цифровое государственное управление".Ранее Багреева сообщала, что участники городских торгов купили и взяли в аренду свыше 600 участков земли на территории Москвы за последние пять лет, общая площадь составила более 143 гектаров.

https://ria.ru/20250716/bagreeva-2029318987.html

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москва, мария багреева, твой бизнес – новости