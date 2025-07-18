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В Нижегородской области четыре человека погибли при съезде машины в реку

В Нижегородской области четыре человека погибли при съезде машины в реку - РИА Новости, 18.07.2025

В Нижегородской области четыре человека погибли при съезде машины в реку

Четыре человека погибли в Нижегородской области в съехавшем в реку автомобиле, сообщило региональное управление МЧС РФ. РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T12:12:00+03:00

2025-07-18T12:12:00+03:00

2025-07-18T12:25:00+03:00

происшествия

нижегородская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

авто

россия

ульяновский автомобильный завод (уаз)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 июл - РИА Новости. Четыре человека погибли в Нижегородской области в съехавшем в реку автомобиле, сообщило региональное управление МЧС РФ.Трагедия произошла в четверг вечером в Пильнинском районе."В результате съезда легкового автомобиля УАЗ в реку Пьяна 1 человек пострадал, 4 человека погибли. Тела погибших из воды извлечены водолазной группой Приволжского поисково-спасательного отряда МЧС России", - говорится в сообщении.

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нижегородская область

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происшествия, нижегородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), авто, россия, ульяновский автомобильный завод (уаз)