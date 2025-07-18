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В Нижегородской области четыре человека погибли при съезде машины в реку - РИА Новости, 18.07.2025
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12:12 18.07.2025 (обновлено: 12:25 18.07.2025)
https://ria.ru/20250718/avto-2029903885.html
В Нижегородской области четыре человека погибли при съезде машины в реку
В Нижегородской области четыре человека погибли при съезде машины в реку - РИА Новости, 18.07.2025
В Нижегородской области четыре человека погибли при съезде машины в реку
Четыре человека погибли в Нижегородской области в съехавшем в реку автомобиле, сообщило региональное управление МЧС РФ. РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T12:12:00+03:00
2025-07-18T12:25:00+03:00
происшествия
нижегородская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
авто
россия
ульяновский автомобильный завод (уаз)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 июл - РИА Новости. Четыре человека погибли в Нижегородской области в съехавшем в реку автомобиле, сообщило региональное управление МЧС РФ.Трагедия произошла в четверг вечером в Пильнинском районе."В результате съезда легкового автомобиля УАЗ в реку Пьяна 1 человек пострадал, 4 человека погибли. Тела погибших из воды извлечены водолазной группой Приволжского поисково-спасательного отряда МЧС России", - говорится в сообщении.
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нижегородская область
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происшествия, нижегородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), авто, россия, ульяновский автомобильный завод (уаз)
Происшествия, Нижегородская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Авто, Россия, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ)
В Нижегородской области четыре человека погибли при съезде машины в реку

В Нижегородской области 4 человека погибли при съезде машины в реку Пьяну

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкНашивка сотрудника МЧС России
Нашивка сотрудника МЧС России - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Нашивка сотрудника МЧС России. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 июл - РИА Новости. Четыре человека погибли в Нижегородской области в съехавшем в реку автомобиле, сообщило региональное управление МЧС РФ.
Трагедия произошла в четверг вечером в Пильнинском районе.
"В результате съезда легкового автомобиля УАЗ в реку Пьяна 1 человек пострадал, 4 человека погибли. Тела погибших из воды извлечены водолазной группой Приволжского поисково-спасательного отряда МЧС России", - говорится в сообщении.
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