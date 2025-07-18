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В Армении назначили дату рассмотрения жалобы на арест архиепископа Микаэла - РИА Новости, 18.07.2025
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Религия
 
21:54 18.07.2025
https://ria.ru/20250718/armeniya-2030071404.html
В Армении назначили дату рассмотрения жалобы на арест архиепископа Микаэла
В Армении назначили дату рассмотрения жалобы на арест архиепископа Микаэла - РИА Новости, 18.07.2025
В Армении назначили дату рассмотрения жалобы на арест архиепископа Микаэла
Апелляционный суд Армении 24 июля вынесет решение по жалобе стороны защиты на арест архиепископа Микаэла Аджапахяна, которого власти обвиняют в призывах к... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T21:54:00+03:00
2025-07-18T21:54:00+03:00
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ЕРЕВАН, 18 июл – РИА Новости. Апелляционный суд Армении 24 июля вынесет решение по жалобе стороны защиты на арест архиепископа Микаэла Аджапахяна, которого власти обвиняют в призывах к свержению власти, сообщает команда адвокатов владыки. В конце июня сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа Микаэла Аджапахяна, но встретили отпор со стороны верующих и священников. Позднее пообещавший явиться в следственный комитет Армении архиепископ вышел из резиденции католикоса всех армян в Эчмиадзине и направился в Ереван. Позднее адвокат Аджапахяна Ара Зограбян сообщил, что суд арестовал архиепископа на два месяца. "Мы обжаловали в апелляционном суде арест архиепископа Микаэла Аджапахяна. Рассмотрение дела было передано судье Ваче Маргаряну. Жалоба была принята к рассмотрению 14 июля. Судья принял решение о рассмотрении дела по письменной процедуре. Вынесение судебного акта назначено на 24 июля", - говорится в сообщении. При этом сторона защиты считает, что суд, многочисленные обстоятельства, может рассмотреть дело по устной процедуре. Отношения между властями Армении и Армянской апостольской церковью резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook*, в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем "решающую роль Республики Армения". Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250715/pashinyan-2029208255.html
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в мире, армения, ереван, россия, никол пашинян, самвел карапетян, армянская апостольская церковь, facebook
Религия, В мире, Армения, Ереван, Россия, Никол Пашинян, Самвел Карапетян, Армянская апостольская церковь, Facebook
В Армении назначили дату рассмотрения жалобы на арест архиепископа Микаэла

Апелляционный суд Армении рассмотрит жалобу на арест архиепископа 24 июля

© SputnikГлава Ширакской епархии ААЦ архиепископ Микаэл Аджапахян
Глава Ширакской епархии ААЦ архиепископ Микаэл Аджапахян - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© Sputnik
Глава Ширакской епархии ААЦ архиепископ Микаэл Аджапахян. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 18 июл – РИА Новости. Апелляционный суд Армении 24 июля вынесет решение по жалобе стороны защиты на арест архиепископа Микаэла Аджапахяна, которого власти обвиняют в призывах к свержению власти, сообщает команда адвокатов владыки.
В конце июня сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа Микаэла Аджапахяна, но встретили отпор со стороны верующих и священников. Позднее пообещавший явиться в следственный комитет Армении архиепископ вышел из резиденции католикоса всех армян в Эчмиадзине и направился в Ереван. Позднее адвокат Аджапахяна Ара Зограбян сообщил, что суд арестовал архиепископа на два месяца.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
Пашинян ищет кандидатуру нового католикоса, заявил глава Союза армян России
15 июля, 12:22
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"Мы обжаловали в апелляционном суде арест архиепископа Микаэла Аджапахяна. Рассмотрение дела было передано судье Ваче Маргаряну. Жалоба была принята к рассмотрению 14 июля. Судья принял решение о рассмотрении дела по письменной процедуре. Вынесение судебного акта назначено на 24 июля", - говорится в сообщении.
При этом сторона защиты считает, что суд, многочисленные обстоятельства, может рассмотреть дело по устной процедуре.
Отношения между властями Армении и Армянской апостольской церковью резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook*, в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем "решающую роль Республики Армения".
Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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РелигияВ миреАрменияЕреванРоссияНикол ПашинянСамвел КарапетянАрмянская апостольская церковьFacebook
 
 
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